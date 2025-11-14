Ведомости
Испания — фаворит отборочного матча ЧМ-2026 против Грузии

Расклады экспертов PARI перед игрой в Тбилиси
Валентин Васильев

15 ноября сборные Грузии и Испании встретятся в отборочном матче на ЧМ-2026. Поединок пройдет в Тбилиси и начнется в 20:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

По оценке букмекеров, сборная Испании — фаворит этого матча. Коэффициент на их победу составляет 1.20, что соответствует примерно 79% вероятности. Поставить на то, что выиграет сборная Грузии, можно за 14.00 (около 6%). Ничья котируется за 6.30 (почти 15%). 

Прогноз на матч Грузия - Испания

Клиенты PARI не сомневаются в успехе Испании. Более 99% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу команды Луиса Де Ла Фуэнте.

Букмекеры ожидают результативного матча. Поставить на то, что команды забьют минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.52. Вероятность противоположного исхода (ТМ 2.5) котируется за 2.45. Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии вряд ли смогут отличиться обе команды. Если забьют и Грузия, и Испания, сыграет коэффициент 2.15. Обратный исход идет за 1.67. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить за 2.55.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Победа испанцев со счетом 0:2 доступна по коэффициенту 6.50, а со счетом 0:3 — 7.00.

В отборочной группе Е помимо этих команд выступают также Турция и Болгария. Испания после четырех туров имеет максимальное количество очков — 12 — и лидирует в группе. Грузия занимает третью строчку, набрав три очка. Чтобы попасть в стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира, Грузии нужно выиграть два оставшихся матча и надеяться, что Турция проиграет обе своих встречи. В матче первого круга Испания победила Грузию со счетом 2:0.

«Ньюкасл» обыграет «Тоттенхэм» в 14-м туре АПЛ, считают клиенты PARI
Коэффициент на чемпионство «Балтики» рухнул после победы над «Спартаком»
Состав букмекера PARI по CS добился исторического достижения
Букмекеры понизили коэффициент на победу «Барселоны» в матче Ла Лиги с «Атлетико» с учетом лидерства каталонцев
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче со СКА
БЕТСИТИ «оживил» визуал Кубка Морского боя
«ПСЖ» Сафонова крупно обыграет «Монако» Головина и упрочит лидерство в чемпионате Франции, считают аналитики PARI
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Челси» в 13-м туре АПЛ
Костомаров, Медведева, Ягудин и другие звезды фигурки помогли собрать более 3 млн рублей на благотворительные цели
Команда российского букмекера PARI прошла во вторую стадию главного чемпионата года по CS
