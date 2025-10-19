Герман Эль Класико: «В матче «КАМАЗа» и «Родины» будет забито минимум три гола»

В 15-м туре Лиги PARI «КАМАЗ» примет в гостях «Родину». Амбассадор букмекерской компании PARI, основатель медиафутбольного клуба «Амкал» Герман эль Классико дал свой прогноз на исход игры.

«Я уверен, что «КАМАЗ» с «Родиной» сто процентов раздадут нам качественного футбола. Ребята из Татарстана играют дома, а в родных стенах они очень опасны, тут «Урал» не даст соврать. В 13-м туре екатеринбуржцы пять мячей из своих ворот вынули. Но «Родина» тоже в огне. Им вообще без разницы сколько отгрузить, кому и на чьем поле. Они в гостях «Нефтехимику» пять забили. Болеть, конечно, буду за москвичей, но фаворита матча я бы не смог назвать. Точно знаю, что победит классный футбол, ну и будет много голов. Я бы смело поставил бы на ТБ 2.5 в матче. В линии PARI такую ставку сейчас можно взять по отличному кэфу 2.45», — отметил он.

Аналитики PARI считают, что у «Родины» больше шансов на успех. Коэффициент на победу московской команды — 2.15, что соответствует почти 43% вероятности. Ничья оценивается в 2.95 (около 31%). Шансы «КАМАЗа» набрать три очка равны 3.55 (26%).