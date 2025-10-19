Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



19 октября 8:25ГлавнаяНовости

Герман Эль Класико: «В матче «КАМАЗа» и «Родины» будет забито минимум три гола»

Аналитики отдают предпочтение гостям
Валентин Васильев

В 15-м туре Лиги PARI «КАМАЗ» примет в гостях «Родину». Амбассадор букмекерской компании PARI, основатель медиафутбольного клуба «Амкал» Герман эль Классико дал свой прогноз на исход игры.

«Я уверен, что «КАМАЗ» с «Родиной» сто процентов раздадут нам качественного футбола. Ребята из Татарстана играют дома, а в родных стенах они очень опасны, тут «Урал» не даст соврать. В 13-м туре екатеринбуржцы пять мячей из своих ворот вынули. Но «Родина» тоже в огне. Им вообще без разницы сколько отгрузить, кому и на чьем поле. Они в гостях «Нефтехимику» пять забили. Болеть, конечно, буду за москвичей, но фаворита матча я бы не смог назвать. Точно знаю, что победит классный футбол, ну и будет много голов. Я бы смело поставил бы на ТБ 2.5 в матче. В линии PARI такую ставку сейчас можно взять по отличному кэфу 2.45», — отметил он.

Аналитики PARI считают, что у «Родины» больше шансов на успех. Коэффициент на победу московской команды — 2.15, что соответствует почти 43% вероятности. Ничья оценивается в 2.95 (около 31%). Шансы «КАМАЗа» набрать три очка равны 3.55 (26%).

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиенты PARI ставят на «Олимпиакос» в матче Евролиги с «Монако»
Клиенты PARI ставят на «Олимпиакос» в матче Евролиги с «Монако»
Новости
Клиенты PARI: «Интер» победит «Фиорентину» в матче Серии А
Клиенты PARI: «Интер» победит «Фиорентину» в матче Серии А
Новости
Клиенты PARI: «Металлург» победит «Ак Барс» в матче лидеров Востока в КХЛ
Клиенты PARI: «Металлург» победит «Ак Барс» в матче лидеров Востока в КХЛ
Новости
PARI: MOUZ — фаворит в матче с Team Yandex на FISSURE PLAYGROUND по Dota 2
PARI: MOUZ — фаворит в матче с Team Yandex на FISSURE PLAYGROUND по Dota 2
Новости
PARI: Spirit победит BB Team в плей-офф FISSURE PLAYGROUND по Dota 2
PARI: Spirit победит BB Team в плей-офф FISSURE PLAYGROUND по Dota 2
Новости
Матч «Локомотива» – самое крупное событие 13-го тура РПЛ по обороту и прибыли букмекеров
Матч «Локомотива» – самое крупное событие 13-го тура РПЛ по обороту и прибыли букмекеров
Новости
Клиенты PARI уверены в победе BB Team над Liquid в плей-офф FISSURE PLAYGROUND по Dota 2
Клиенты PARI уверены в победе BB Team над Liquid в плей-офф FISSURE PLAYGROUND по Dota 2
Новости
PARI: Spirit вновь победит Heroic и пройдет в полуфинал FISSURE PLAYGROUND по Dota 2
PARI: Spirit вновь победит Heroic и пройдет в полуфинал FISSURE PLAYGROUND по Dota 2
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Милана» над «Аталантой» в матче Серии А
Клиенты PARI уверены в победе «Милана» над «Аталантой» в матче Серии А
Новости
Клиенты PARI ждут овертайм в матче КХЛ «Спартак» — ЦСКА
Клиенты PARI ждут овертайм в матче КХЛ «Спартак» — ЦСКА
Новости

Новое