Трофи-тур FONBET Кубка России прошёл в Ростове-на-Дону

Трофей FONBET Кубка России побывал в знаковых локациях города и прибыл на стадион «Ростов Арена», где в среду, 30 июля, состоялся матч первого тура группового раунда Пути РПЛ «Ростов» — «Спартак».

Автопробег кубка по маршруту Ставрополь — Ростов-на-Дону прошёл при поддержке компании FONBET и «АВТОВАЗ» на автомобилях LADA Vesta, украшенных символикой FONBET Кубка России. Доставили трофей в Ростов-на-Дону бывший капитан «Ростова» и обладатель кубка страны Тимофей Калачёв и чемпион России, бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков.

Перед матчем амбассадоры РФС раздали автографы на именных карточках и сфотографировались со всеми желающими.