Клиент PARI выиграл больше миллиона со ставки на 500 рублей в четвертом туре Лиги чемпионов

4 и 5 ноября состоялись матчи четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах на этом отрезке турнира.

Прошедший тур получился богатым на аномальные результаты — многие топ-клубы выступили ниже ожиданий. «Барселона» потеряла очки с «Брюгге» (3:3), «Челси» — с «Карабахом» (2:2), а «Ювентус» — со «Спортингом» (1:1). Даже «Интер» испытал проблемы в игре с «Кайратом», хотя и добился победы (2:1). «Нерадзурри» в игре с аутсайдером неожиданно впервые пропустили в этой ЛЧ, а победный мяч забили только в середине второго тайма.

Не обошлось и без зрелищных матчей топ-клубов между собой. Матчи «Ливерпуль» — «Реал» (1:0) и «ПСЖ» — «Бавария» (1:2) стали украшением четвертого тура.

В турнирной таблице пока без «тектонических сдвигов», но изменения все же есть. Серию побед на старте сохранили только три клуба — «Бавария», «Арсенал» и «Интер». Именно в таком порядке они занимают первые три места. За чертой плей-офф находятся такие гранды, как «Ювентус», «Аякс» и «Бенфика». При этом у голландцев с португальцами пока ни одного набранного очка.