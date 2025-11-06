Клиент PARI выиграл больше миллиона со ставки на 500 рублей в четвертом туре Лиги чемпионов

Партнерский проект
4 и 5 ноября состоялись матчи четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах на этом отрезке турнира.
Прошедший тур получился богатым на аномальные результаты — многие топ-клубы выступили ниже ожиданий. «Барселона» потеряла очки с «Брюгге» (3:3), «Челси» — с «Карабахом» (2:2), а «Ювентус» — со «Спортингом» (1:1). Даже «Интер» испытал проблемы в игре с «Кайратом», хотя и добился победы (2:1). «Нерадзурри» в игре с аутсайдером неожиданно впервые пропустили в этой ЛЧ, а победный мяч забили только в середине второго тайма.
Не обошлось и без зрелищных матчей топ-клубов между собой. Матчи «Ливерпуль» — «Реал» (1:0) и «ПСЖ» — «Бавария» (1:2) стали украшением четвертого тура.
В турнирной таблице пока без «тектонических сдвигов», но изменения все же есть. Серию побед на старте сохранили только три клуба — «Бавария», «Арсенал» и «Интер». Именно в таком порядке они занимают первые три места. За чертой плей-офф находятся такие гранды, как «Ювентус», «Аякс» и «Бенфика». При этом у голландцев с португальцами пока ни одного набранного очка.
Больше всего ставок в денежном выражении PARI приняла на матч «Ливерпуля» и «Реала» (1:0). На эту встречу было более 13% от общего оборота ставок на события четвертого тура. В топ-3 по обороту вошли матчи «Брюгге» с «Барселоной» (3:3) и «ПСЖ» с «Баварией». На них пришлось по 10%.
Меньше всего ставок в денежном выражении было принято на матчи «Будё-Глимт» — «Монако» (0:1), «Марсель» — «Аталанта» (0:1) и «Олимпиакос» — ПСВ (1:1).
Наиболее удачно для PARI сложились матчи «Ливерпуль» — «Реал» (1:0), «Брюгге» — «Барселона» (3:3) и «Наполи» — «Айнтрахт» (0:0). В этих встречах испанские команды не смогли оправдать свой статус фаворитов, тогда как итальянцы с немцами, вопреки прогнозам большинства игроков, обошлись без забитых мячей. В свою очередь, клиенты компании удачнее прогнозировали развитие событий в матчах «Атлетико» — «Юнион» (3:1), «Славия» — «Арсенал» (0:3) и «Манчестер Сити» — «Боруссия» (4:1).
Один из клиентов PARI превратил скромную сумму 500 рублей в 1 038 725 рублей благодаря рискованному экспрессу, в который вошли сразу девять событий. В купоне игрока были только матчи Лиги чемпионов, а сами ставки поражали разнообразием: от очевидных (победа «Атлетико» над «Юнионом» за 1.23) до маловероятных (ничья между «Айнтрахтом» и «Наполи» за 4.15). Несмотря на риск, в PARI зафиксировали счастливый «доезд» экспресса, а чистый выигрыш превысил 1 000 000 рублей.
Схожего успеха добился игрок, собравший экспресс из пяти событий на 100 000 рублей с коэффициентом 13.94. В его купон вошли пять матчей прошедшего тура ЛЧ с котировками от 1.40 (победа «Тоттенхэма» над «Копенгагеном») до 2.00 (ничья или победа «Баварии» в матче с «ПСЖ» при общем тотале меньше 4.5). Все пять прогнозов игрока сбылись, а поставленная сумма выросла до 1 394 000 рублей.
Еще один клиент сумел превратить 1 000 000 рублей в 2 110 000 рублей, собрав экспресс всего лишь из двух матчей. Игрок предсказал победу «Арсенала» над «Славией» с форой (–1.5) за 1.70 и успех «Атлетико» в матче с «Юнионом» за 1.24. В результате лондонский клуб выиграл свой матч со счетом 3:0, а мадридская команда добилась успеха со счетом 3:1. Поставленная игроком сумма увеличилась в 2.11 раза.
«Арсенал» отобрал у «ПСЖ» статус главного фаворита Лиги чемпионов в этом сезоне. PARI предлагает коэффициент 5.50 на то, что «канониры» впервые выиграют турнир. С коэффициентом 6.00 можно заключить пари на чемпионство «ПСЖ» и «Баварии», а в случае победы «Ливерпуля» сыграет ставка за 8.50.
По итогам четвертого тура букмекеры считают, что место в тройке на общем (групповом) этапе гарантировали себе «Арсенал» и «Бавария». Поставить на финиш этих клубов на местах с первого по третье можно за 1.48 и 1.55 соответственно. Для «ПСЖ» это значение выросло с 1.48 до 2.40, для «Реала» — с 2.23 до 3.70.
Следующий тур общего этапа Лиги чемпионов пройдет 25−26 ноября. Главными событиями станут матчи «Челси» — «Барселона», «Атлетико» — «Интер» и «Арсенал» — «Бавария».