Клиент PARI выиграл 1 500 000 рублей по ставке на голы в матче «Енисея» и «Спартака» из Костромы

В 15-м туре Лиги PARI крупнейшим по объему принятых ставок стал матч «Чайка» — «Урал» (0:1), на который пришлось почти 16% от всего оборота пари на матчи тура. На втором месте игра «Челябинска» и «Арсенала» с долей в почти 13%. На третьем месте матч «Факел»— «Ротор» (12%).

Меньше всего ставок было принято на матчи «Енисей» — «Спартак (Кострома)» (1:0), «СКА-Хабаровск» — «Сокол» и «КАМАЗ» — «Родина» (1:2).

Самым прибыльным матчем тура для PARI стала игра «Торпедо» против «Шинника». Московская команда идет на последнем месте в Лиге PARI, чаще проигрывает или играет вничью. «Шинник» занимает десятую строчку и с пятого по 12-й тур имел беспроигрышную серию, которая прервалась двумя поражениями подряд. На бумаге команда из Ярославля имела больше шансов на успех, но в итоге матч закончился с нулями на табло.

Второе место по прибыли занял матч «СКА-Хабаровск» — «Сокол». В этом сезоне команда с Дальнего Востока имеет хорошую статистику в играх дома: три победы, три ничьих и лишь одно поражение. «Сокол» еще ни разу не побеждал на выезде — пять поражений и одна ничья. Явным фаворитом матча оказался «СКА-Хабаровск», но в итоге счет на табло так и не был открыт.

На третьем месте по прибыли для PARI матч «Чайка» — «Урал». Команда из Ростовской области идет на предпоследнем месте в Лиге PARI. Но перед матчем с екатеринбуржцами выдала неплохую серию: две ничьих с лидерами чемпионата — «Факелом» и «Родиной», а также волевая победа над крепким «Нефтехимиком». Ожидалось, что дома «Чайка» как минимум не уступит, тем более что «Урал» в последних матчах чаще терял очки. Но этого не случилось — матч закончился минимальной победой гостей.

Для клиентов PARI в 15-м туре Лиги PARI самыми удачными матчами стали встречи «КАМАЗ» — «Родина», «Челябинск» — «Арсенал» и «Факел» — «Ротор».