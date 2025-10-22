Ведомости
Клиент PARI выиграл 1 500 000 рублей по ставке на голы в матче «Енисея» и «Спартака» из Костромы

А на игру «Чайки» и «Урала» ставили больше всего в 15-м туре Лиги PARI
Руслан Ипполитов

Матчи 15-го тура Лиги PARI прошли с 18 по 20 октября. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных из них.

В этом туре победу одержали «Енисей», «Родина», «Волга», «Урал» и «Факел». Самыми результативными играми тура стали матчи «Челябинска» и «Арсенала» (2:2), а также «Факела» и «Ротора» (4:0).

Встречи «СКА-Хабаровск» — «Сокол» (0:0), «Челябинск» — «Арсенал» (2:2), «Черноморец» — «Нефтехимик» (1:1) и «Торпедо» — «Шинник» (0:0) закончились ничьей. «Спартак (Кострома)», «КАМАЗ», «Уфа», «Чайка» и «Ротор» свои матчи проиграли.

Самые крупные матчи по обороту и прибыли

Свернуть

В 15-м туре Лиги PARI крупнейшим по объему принятых ставок стал матч «Чайка» — «Урал» (0:1), на который пришлось почти 16% от всего оборота пари на матчи тура. На втором месте игра «Челябинска» и «Арсенала» с долей в почти 13%. На третьем месте матч «Факел»— «Ротор» (12%).

Меньше всего ставок было принято на матчи «Енисей» — «Спартак (Кострома)» (1:0), «СКА-Хабаровск» — «Сокол» и «КАМАЗ» — «Родина» (1:2).

Самым прибыльным матчем тура для PARI стала игра «Торпедо» против «Шинника». Московская команда идет на последнем месте в Лиге PARI, чаще проигрывает или играет вничью. «Шинник» занимает десятую строчку и с пятого по 12-й тур имел беспроигрышную серию, которая прервалась двумя поражениями подряд. На бумаге команда из Ярославля имела больше шансов на успех, но в итоге матч закончился с нулями на табло. 

Второе место по прибыли занял матч «СКА-Хабаровск» — «Сокол». В этом сезоне команда с Дальнего Востока имеет хорошую статистику в играх дома: три победы, три ничьих и лишь одно поражение. «Сокол» еще ни разу не побеждал на выезде — пять поражений и одна ничья. Явным фаворитом матча оказался «СКА-Хабаровск», но в итоге счет на табло так и не был открыт.

На третьем месте по прибыли для PARI матч «Чайка» — «Урал». Команда из Ростовской области идет на предпоследнем месте в Лиге PARI. Но перед матчем с екатеринбуржцами выдала неплохую серию: две ничьих с лидерами чемпионата — «Факелом» и «Родиной», а также волевая победа над крепким «Нефтехимиком». Ожидалось, что дома «Чайка» как минимум не уступит, тем более что «Урал» в последних матчах чаще терял очки. Но этого не случилось — матч закончился минимальной победой гостей.

Для клиентов PARI в 15-м туре Лиги PARI самыми удачными матчами стали встречи «КАМАЗ» — «Родина», «Челябинск» — «Арсенал» и «Факел» — «Ротор». 

Крупные выигрыши клиентов PARI

Свернуть

Клиент PARI выиграл 1 476 000 рублей, поставив 738 000 рублей в лайве на тотал голов больше 0.5 в матче «Енисея» со «Спартаком» из Костромы. В момент ставки счет на табло был 0:0. Коэффициент на такой исход составлял 2.00. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Другой клиент PARI поставил в лайве 450 000 рублей на то, что во встрече «Черноморца» и «Нефтехимика» тотал голов будет меньше 2.5. В момент ставки счет был 0:1. Коэффициент на такое пари составил 1.80. В итоге матч завершился со счетом 1:1, а клиент выиграл 810 000 рублей.

Чего ждать в 16-м туре Лиги PARI

Свернуть

Матчем тура Лиги PARI выбрана встреча «Родина» — «Ротор». Московская команда продолжает уверенно набирать очки и уже поднялась на четвертое место в чемпионате. «Ротор» в последних матчах, наоборот, не показывает стабильной игры, а после разгромного поражения в 15-м туре от «Факела» опустился на пятое место. Так что на поле ожидается упорное противостояние двух соседей по турнирной таблице.

