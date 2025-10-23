Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче с «Балтикой» в Кубке России

23 октября «Балтика» и «Локомотив» сыграют в рамках заключительного тура группового этапа Кубка России. Игра пройдет в Калининграде и начнется в 21:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI оценивают шансы хозяев чуть выше. Ставки на победу «Балтики» в основное время принимаются с коэффициентом 2.55, что соответствует 38% вероятности. Поставить на успех «Локомотива» можно за 2.90 (34%), а ничья в основное время идет за 3.45 (28%).



Шансы калининградцев победить с учетом возможной серии пенальти оценили котировкой 1.83, а на команду Михаила Галактионова можно поставить за 2.00.

Клиенты PARI склоняются к победе «железнодорожников». Около 80% от общего объема ставок на исход основного времени матча приходится на успех москвичей. Примерно 12% сделано на «Балтику», еще приблизительно 8% — на ничью по итогам 90 минут. На рынке победы с учетом возможной серии пенальти соотношение 96% на 4% в пользу команды Михаила Галактионова.

Аналитики полагают, что матч не получится результативным. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 2.05, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 1.80. При этом букмекеры ждут обмена голами. Заключить пари на такое развитие событий можно за 1.80. Обратный исход доступен за 2.05.

Обе команды вне зависимости от исхода матча прошли в следующий этап. «Локомотив» набрал десять очков в пяти матчах и завершит групповой этап на втором месте. На то, что команда Михаила Галактионова выиграет трофей, можно сделать ставку с котировкой 10.00, а вероятность появления москвичей в финале оценили в 5.00. В следующем раунде Пути РПЛ «Локо» сыграет со «Спартаком».

«Балтика» завершает групповой этап на третьей позиции, у команды Андрея Талалаева пять очков. Калининградцы продолжат выступления в Пути регионов. Шансы команды Андрея Талалаева выиграть Кубок России оценили в 80.00, а на выход в финал можно поставить за 40.00.



Команды уже дважды встречались в нынешнем сезоне. В Кубке России москвичи на своем поле победили 2:0, а в Калининграде в рамках РПЛ была ничья 1:1.