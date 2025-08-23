Клиент PARI поставил 600 000 рублей на матч «Локомотива» и «Ростова» в РПЛ

23 августа в шестом туре Российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Локомотив» и «Ростов». Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 18:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд накануне матча, а также рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

По оценке экспертов, статус лидера чемпионата делает «Локомотив» очевидным фаворитом субботнего противостояния. Так, сделать ставку на победу «железнодорожников» можно по коэффициенту 1,77, что эквивалентно примерно 55% вероятности. Шансы на успех «Ростова» оцениваются котировкой 4,70 (около 20%). Ничья в линии идет за 3,90 (приблизительно 25%).

Клиенты PARI считают, что у футболистов «Ростова» почти нет шансов. В общем обороте ставок на исход предстоящего поединка чуть более 97% приходится на победу «Локомотива».

Как считают аналитики, существенная разница в силе команд может привести к тому, что в матче будет забито по меньшей мере три мяча. Поставить на тотал больше 2,5 гола можно по коэффициенту 1,75. В случае обратного исхода сыграет ставка за 2,08. Вероятность обмена голами котируется за 1,73, тогда как противоположный вариант доступен за 2,10. Поставить на то, что забивать будут только футболисты «Локомотива», можно по коэффициенту 3,20.

В линии на точный счет матча самым вероятным вариантом является победа «железнодорожников» со счетом 1:0, доступная по коэффициенту 8,00. Такая же котировка установлена и на ничью 1:1. Победы «Локомотива» со счетом 2:1 или 2:0 доступны за 8,50 и 9,00 соответственно. Вероятность безголевой ничьей оценена экспертами котировкой 10,00.

Самая крупная ставка на предстоящую встречу среди клиентов PARI составляет 595 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из 11 событий с общим коэффициентом 5,25, куда включил и пари на то, что «Локомотив» не проиграет в субботнем матче. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1,18. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит 2 528 750 рублей. Среди ординаров наиболее крупной является ставка в 100 000 рублей. Клиент PARI рискнул этой суммой, поставив на победу «Локомотива» за 1,70.

На сегодняшний момент «Локомотив» и «Ростов» сыграли между собой уже 75 матчей. Баланс в этих встречах на стороне москвичей: 44 победы, 12 поражений и 19 ничьих при разнице мячей 124:68. В прошлом сезоне команды сыграли между собой пять официальных матчей. В РПЛ сильнее были «железнодорожники»: победа со счетом 3:2 в московском матче и ничья 1:1 на выезде. В Кубке России, напротив, удачливее оказались футболисты «Ростова». Если на групповом этапе Пути РПЛ «южане» одну встречу проиграли со счетом 0:1, а вторую свели к ничьей (2:2), то уже в полуфинале Пути регионов ростовчане выбили «Локомотив» из турнира, одержав победу со счетом 2:0.

Что касается текущего сезона, то дела у команд пока идут прямо противоположным образом. «Железнодорожники» начали сезон в РПЛ с четырех побед над «Сочи» (3:0), «Краснодаром» (2:1), «Пари НН» (3:2) и «Спартаком» (4:2) и лишь последний матч с «Балтикой» сыграли вничью 1:1. «Ростов», напротив, выиграл лишь однажды — у «Пари НН» со счетом 1:0. В остальных четырех матчах чемпионата «южане» последовательно оказались слабее «Зенита» (1:2), московского «Динамо» (0:1), «Крыльев Советов» (1:4) и «Рубина» (0:1).