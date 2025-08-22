Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



20 августа 11:50ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Локомотив - Ростов, 23 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Комличенко напомнит о себе «бывшим»
Валентин Васильев

В шестом туре чемпионата России по футболу повышенное внимание будет приковано к неожиданному лидеру сезона. В субботу, 23 августа, «Локомотив» на Большой Черкизовской улице примет «Ростов». Рассмотрим новое противостояние хорошо знакомых друг с другом соперников сквозь призму цифр букмекерских котировок и статистики. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Москва)

23.08.2025, Сб

13:00 МСК

«Ростов» 

П1 - 1.70

Х -  3.90

П2 - 4.80

Турнир:  чемпионат России по футболу, 6-й тур

Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)

Судьи:  еще не назначены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»432414132-76
«Ростов»14244376-132

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.08.2025«Балтика»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

13.08.2025«Локомотив»

2:0

«Балтика»

FONBET Кубок России

09.08.2025«Локомотив»

4:2

«Спартак»

РПЛ

02.08.2025«Пари НН»

2:3

«Локомотив»

РПЛ

30.07.2025ЦСКА

2:1

«Локомотив»

FONBET Кубок России

Последние пять матчей «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.08.2025«Рубин»

1:0

«Ростов»

РПЛ

14.08.2025«Пари НН»

1:0

«Ростов»

FONBET Кубок России

10.08.2025«Ростов»

1:0

«Пари НН»

РПЛ

02.08.2025«Ростов»

1:4

«Крылья Советов»

РПЛ

30.07.2025«Ростов»

0:2

«Спартак»

FONBET Кубок России

Последние пять матчей «Локомотива» и «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.04.2025«Локомотив»

0:2

«Ростов»

FONBET Кубок России

26.04.2025«Ростов»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

04.02.2025«Локомотив»

2:0

«Ростов»

Товарищеский матч

23.10.2024«Ростов»

2:2, пен. 7:8

«Локомотив»

FONBET Кубок России

25.08.2024«Локомотив»

3:2

«Ростов»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

После пяти туров команды находятся на разных концах таблицы.

КлубИВНПМячиОчки
1. Локомотив541013-613
2. Краснодар540111-312
3. ЦСКА532011-411
4. Рубин53118-810
5. Балтика52309-59
6. Крылья Советов52219-68
7. Ахмат52035-66
8. Акрон51318-56
9. Зенит51317-76
10. Оренбург51225-65
11. Динамо Махачкала51223-55
12. Динамо Москва51224-65
13. Спартак51226-105
14. Ростов51043-83
15. Пари НН51044-93
16. Сочи50143-151

Прогноз на матч

Свернуть

Команды вдоволь наигрались в прошлом сезоне - шесть матчей с июля 2024-го по апрель 2025-го, включая один товарищеский! Последняя встреча в Черкизово завершилась неожиданной победой гостей (2:0), стоившей «Локомотиву» вылета из национального Кубка.

Во второй половине лета 2025 года дела у команд идут очень по-разному. Москвичи захватили лидерство в таблице РПЛ, тогда как дончане неуютно себя чувствуют в «зоне стыков».

У команды Галактионова из 10 последних игр (с учетом спаррингов) восемь были на «тотал больше 2.5» и «обе забьют». Если выбирать вариант для прогноза на субботнюю встречу в линии FONBET, мы бы остановились на обмене голами.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Прямой эфир из Черкизово запланирован на «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Локомотив»: нет

«Ростов»: Игнатов, Чистяков (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Ростов»:

Позиция«Локомотив»«Ростов»Позиция
Вратарь1. Митрюшкин1. ЯтимовВратарь
Защитник24. Ненахов40. Вахания Защитник
Защитник23. Монтес3. СакоЗащитник
Защитник85. Морозов4. МелехинЗащитник
Защитник45. Сильянов34. Эль-АскаланиЗащитник
Полузащитник6. Баринов10. ЩетининПолузащитник
Полузащитник 93. Карпукас58. ШанталийПолузащитник 
Полузащитник83. Батраков19. БайрамянПолузащитник
Полузащитник9. Пиняев18. КучаевПолузащитник
Нападающий7. Бакаев7. РоналдоПолузащитник
Нападающий27. Комличенко69. ГоленковНападающий
Главный тренерМихаил ГалактионовДжонатан АльбаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты FONBET оценили вероятность успеха железнодорожников  котировкой 1.70. На гостей она почти в три раза выше (4.80). В случае ничьей букмекер умножит сумму ставки на 3.90.

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Локомотив» - «Ростов»?

Аналитики предсказуемо отдают предпочтение в паре хозяевам. 

Где бесплатно смотреть матч «Локомотив» - «Ростов»?

Легальную трансляцию встречи можно найти на ресурсах беттингового партнера РПЛ.

Где купить билеты на матч «Локомотив» - «Ростов»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «РЖД Арена» или онлайн - на официальном сайте «Локомотива». Стоимость билета начинается с 400 рублей. 

«Локомотив» станет чемпионом?

Пока в букмекерском топе фаворитов команда Галактионова только третья. Ставки на чемпионство «Локомотива» принимаются по коэффициенту 7.50. На «Зенит» и «Краснодар» котировки значительно ниже - соответственно 3.00 и 3.60.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer131 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer162 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer496 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer131 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer131 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer117 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer131 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer496 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer131 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_akcii_452e34d052.jpgbonus rating3.7/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svgдо 155 000 ₽
Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»
Получить бонусПодробнее
bonus timer131 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer131 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer131 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё