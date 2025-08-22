Локомотив - Ростов, 23 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В шестом туре чемпионата России по футболу повышенное внимание будет приковано к неожиданному лидеру сезона. В субботу, 23 августа, «Локомотив» на Большой Черкизовской улице примет «Ростов». Рассмотрим новое противостояние хорошо знакомых друг с другом соперников сквозь призму цифр букмекерских котировок и статистики.
Турнир: чемпионат России по футболу, 6-й тур
Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|43
|24
|14
|132-76
|«Ростов»
|14
|24
|43
|76-132
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.08.2025
|«Балтика»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|13.08.2025
|«Локомотив»
2:0
«Балтика»
FONBET Кубок России
|09.08.2025
|«Локомотив»
4:2
«Спартак»
РПЛ
|02.08.2025
|«Пари НН»
2:3
«Локомотив»
РПЛ
|30.07.2025
|ЦСКА
2:1
«Локомотив»
FONBET Кубок России
Последние пять матчей «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.08.2025
|«Рубин»
1:0
«Ростов»
РПЛ
|14.08.2025
|«Пари НН»
1:0
«Ростов»
FONBET Кубок России
|10.08.2025
|«Ростов»
1:0
«Пари НН»
РПЛ
|02.08.2025
|«Ростов»
1:4
«Крылья Советов»
РПЛ
|30.07.2025
|«Ростов»
0:2
«Спартак»
FONBET Кубок России
Последние пять матчей «Локомотива» и «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.04.2025
|«Локомотив»
0:2
«Ростов»
FONBET Кубок России
|26.04.2025
|«Ростов»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|04.02.2025
|«Локомотив»
2:0
«Ростов»
Товарищеский матч
|23.10.2024
|«Ростов»
2:2, пен. 7:8
«Локомотив»
FONBET Кубок России
|25.08.2024
|«Локомотив»
3:2
«Ростов»
РПЛ
После пяти туров команды находятся на разных концах таблицы.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Локомотив
|5
|4
|1
|0
|13-6
|13
|2. Краснодар
|5
|4
|0
|1
|11-3
|12
|3. ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|11-4
|11
|4. Рубин
|5
|3
|1
|1
|8-8
|10
|5. Балтика
|5
|2
|3
|0
|9-5
|9
|6. Крылья Советов
|5
|2
|2
|1
|9-6
|8
|7. Ахмат
|5
|2
|0
|3
|5-6
|6
|8. Акрон
|5
|1
|3
|1
|8-5
|6
|9. Зенит
|5
|1
|3
|1
|7-7
|6
|10. Оренбург
|5
|1
|2
|2
|5-6
|5
|11. Динамо Махачкала
|5
|1
|2
|2
|3-5
|5
|12. Динамо Москва
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|13. Спартак
|5
|1
|2
|2
|6-10
|5
|14. Ростов
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|15. Пари НН
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|16. Сочи
|5
|0
|1
|4
|3-15
|1
Команды вдоволь наигрались в прошлом сезоне - шесть матчей с июля 2024-го по апрель 2025-го, включая один товарищеский! Последняя встреча в Черкизово завершилась неожиданной победой гостей (2:0), стоившей «Локомотиву» вылета из национального Кубка.
Во второй половине лета 2025 года дела у команд идут очень по-разному. Москвичи захватили лидерство в таблице РПЛ, тогда как дончане неуютно себя чувствуют в «зоне стыков».
У команды Галактионова из 10 последних игр (с учетом спаррингов) восемь были на «тотал больше 2.5» и «обе забьют». Если выбирать вариант для прогноза на субботнюю встречу в линии FONBET, мы бы остановились на обмене голами.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
Прямой эфир из Черкизово запланирован на «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: нет
«Ростов»: Игнатов, Чистяков (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Ростов»:
|Позиция
|«Локомотив»
|«Ростов»
|Позиция
|Вратарь
|1. Митрюшкин
|1. Ятимов
|Вратарь
|Защитник
|24. Ненахов
|40. Вахания
|Защитник
|Защитник
|23. Монтес
|3. Сако
|Защитник
|Защитник
|85. Морозов
|4. Мелехин
|Защитник
|Защитник
|45. Сильянов
|34. Эль-Аскалани
|Защитник
|Полузащитник
|6. Баринов
|10. Щетинин
|Полузащитник
|Полузащитник
|93. Карпукас
|58. Шанталий
|Полузащитник
|Полузащитник
|83. Батраков
|19. Байрамян
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Пиняев
|18. Кучаев
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Бакаев
|7. Роналдо
|Полузащитник
|Нападающий
|27. Комличенко
|69. Голенков
|Нападающий
|Главный тренер
|Михаил Галактионов
|Джонатан Альба
|Главный тренер
Эксперты FONBET оценили вероятность успеха железнодорожников котировкой 1.70. На гостей она почти в три раза выше (4.80). В случае ничьей букмекер умножит сумму ставки на 3.90.
Аналитики предсказуемо отдают предпочтение в паре хозяевам.
Легальную трансляцию встречи можно найти на ресурсах беттингового партнера РПЛ.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «РЖД Арена» или онлайн - на официальном сайте «Локомотива». Стоимость билета начинается с 400 рублей.
Пока в букмекерском топе фаворитов команда Галактионова только третья. Ставки на чемпионство «Локомотива» принимаются по коэффициенту 7.50. На «Зенит» и «Краснодар» котировки значительно ниже - соответственно 3.00 и 3.60.