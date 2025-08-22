Локомотив - Ростов, 23 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Команды вдоволь наигрались в прошлом сезоне - шесть матчей с июля 2024-го по апрель 2025-го, включая один товарищеский! Последняя встреча в Черкизово завершилась неожиданной победой гостей (2:0), стоившей «Локомотиву» вылета из национального Кубка.

Во второй половине лета 2025 года дела у команд идут очень по-разному. Москвичи захватили лидерство в таблице РПЛ, тогда как дончане неуютно себя чувствуют в «зоне стыков».

У команды Галактионова из 10 последних игр (с учетом спаррингов) восемь были на «тотал больше 2.5» и «обе забьют». Если выбирать вариант для прогноза на субботнюю встречу в линии FONBET, мы бы остановились на обмене голами.