PARI: «Манчестер Сити» обыграет «Арсенал» в матче лидеров АПЛ

31 марта «Манчестер Сити» примет «Арсенал» в матче 30-го тура АПЛ. Встреча топовых команд чемпионата Англии пройдет на стадионе «Этихад» в «Манчестере» и начнется в 18:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и рассказали о ставках клиентов на предстоящий поединок.

Букмекеры считают, что у «горожан» больше шансов на победу в грядущем матче, и дают на успех хозяев коэффициент 1.92, что соответствует 50% вероятности. Заключить пари на то, что выиграют гости, можно за 4.00 (около 24%). Ничья идет за 3.75 (26%).

Клиенты PARI тоже склоняются к победе подопечных Хосепа Гвардиолы, на которых приходится 76% от общего оборота пари на исход встречи. 23% сделано на успех лондонцев и 1% приходится на ничью.

По оценкам аналитиков, матч будет результативным, и соперники забьют минимум три мяча на двоих. Поставить на это можно за 1.85. Обратный вариант идет за 1.97. Если команды обменяются голами, сыграет пари за 1.73.

В ставках на точный счет наиболее вероятных исход — ничья 1:1 по коэффициенту 7.50. «Сухая» победа одной из команд идет за 2.25. Если «Манчестер Сити» выиграет хотя бы один тайм, сыграет ставка за 1.47. Заключить пари на то, что «Арсенал» будет проигрывать по ходу матча и не уступит, можно за 5.10.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 213 000 рублей на победу подопечных Микеля Артеты в основное время по коэффициенту 3.95.

«Манчестер Сити» занимает третью строчку в АПЛ с 63 очками, на один балл отставая от «Ливерпуля» (второе место) и лидера таблицы «Арсенала». Команда не проигрывала с декабря 2023 года, но сбавила ход из-за травм ведущих игроков. В двух последних матчах «горожане» выиграли у «Манчестер Юнайтед» (3:1) и сыграли вничью с «Ливерпулем» (1:1). Победная серия «Арсенала» в чемпионате Англии длится восемь матчей. В последних двух встречах «канониры» одержали победы над «Шеффилд Юнайтед» (6:0) и «Брентфордом» (2:1).