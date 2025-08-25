Более 100 артистов, новые форматы и 15 000 зрителей. ПАРИ ФЕСТ в Нижнем Новгороде прошел второй год подряд

22 и 23 августа в Нижнем Новгороде состоялся масштабный фестиваль ПАРИ ФЕСТ. На главной площадке и нескольких сценах прошли десятки музыкальных выступлений, фестивали уличного искусства, спортивные активности, автограф-сессия и представление новых игроков местного ХК «Торпедо». Титульным партнером мультиформатного мероприятия выступила букмекерская компания PARI.

Нижний Новгород принял ПАРИ ФЕСТ второй год подряд. Фестиваль стал главным культурным событием города, все билеты были распроданы заранее. В итоге количество гостей превысило 15 000 человек. Все они оказались свидетелями и участниками незабываемого мероприятия, которое прошло на высшем уровне. Видеоролик с обзором ПАРИ ФЕСТ доступен по ссылке.

Фестиваль объединил ярких, талантливых и креативных людей, вместе создавших уникальную атмосферу. Десятки лучших артистов страны, главные спортивные команды Нижнего Новгорода, киберзона с участием звезд киберспорта, фестивали культуры: все это ― ПАРИ ФЕСТ 2025.

Главной локацией ПАРИ ФЕСТ стала Стрелка ― точка слияния Оки и Волги. Для гостей на главной сцене выступили хедлайнеры фестиваля — OG Buda, Feduk и Дора. Вместе с ними на сцену вышли «Моя Мишель», ICEGERGERT, ANIKV, «Словетский live band», Lesha Mironov & Mc SND (AVG), Минаева, «Свидание», Андрей Катиков, Nemiga.

Помимо основной площадки в музыкальной программе фестиваля были задействованы панорамная сцена с артистами электронной музыки, а также пространство шоу-кейсов молодых исполнителей и брейк-батлов. Фестиваль продолжился ночью. НАЙТАУТ в пространстве ЦЕХ компании dreamlaser объединил ключевые имена новой электронной сцены.

«Когда мы впервые задумали ПАРИ ФЕСТ, мы хотели создать не просто праздник. Мы мечтали о месте, где рождается новое. Где музыка, спорт, искусство и люди встречаются без границ. Где каждый может почувствовать себя частью чего-то большего. И в эти два дня — 22 и 23 августа — Нижний Новгород был именно таким местом. Приятно осознавать, что фестиваль стал ежегодным и вырос в масштабах. Нас безумно вдохновляют эмоции зрителей, посещающих фестиваль», ― поделился Руслан Медведь, CEO букмекерской компании PARI.

ПАРИ ФЕСТ 2025 превзошел по размаху прошлогодний фестиваль. В этом году организаторы значительно расширили список активностей. Были добавлены новые развлекательные зоны, работавшие в штатном режиме, несмотря на сложные погодные условия. Зрители посетили множество тематических локаций: ознакомились с лучшими образцами мультимедиа- и экологического искусства, насладились необычным космическим пикником и приняли участие в первой премии BEAM x НА ШУМЕ с награждением проектов, формирующих культурную среду Нижнего Новгорода.

В рамках спортивной программы фестиваля состоялась презентация хоккейного клуба «Торпедо», который готовится к новому сезону КХЛ. Любители хоккея на главной сцене смогли первыми увидеть новую игровую форму команды, а также поприветствовать новобранцев, пополнивших состав «Торпедо», и тренерский штаб, возглавляемый Алексеем Исаковым.

На фестивале прошел медиатурнир по баскетболу в формате 3x3 среди любителей от PARI, перенесенный из-за непогоды на крытую территорию, а также турнир по паделу. Победу в медиатурнире по баскетболу (и приз в размере 300 тысяч рублей) забрала команда DAWGS во главе с играющим тренером — чемпионом Европы по баскетболу — 2007 Антоном Понкрашовым. А в финальном матче турнира по паделу ПАРИ ФЕСТ Padel Cup Максим Колобов и Хулио Лаутаро из клуба Lunda переиграли Алексея Головачева и Даниэля Литвинова (Moscow PDL) и стали обладателями главного приза в 400 000 рублей.

В Киберзоне PARI состоялась автограф-сессия с участием звезд, а также паблик-ток представителей PARI и ее амбассадоров. Среди участников были Дмитрий Recrent Осинцев, Qikert и Luxury Girl. Одним из центральных событий киберспортивной зоны на фестивале стал шоу-матч по CS 2, в котором команда одного из хедлайнеров фестиваля — рэпера OG Buda — под названием «Сапоги» обыграла коллектив стримера Recrent.

Фестиваль и благотворительный фонд «Пари и побеждай» создали комфортную среду для гостей с инвалидностью: перевод концертов на русский жестовый язык, экскурсии с тифлокомментарием, подиум у главной сцены, доступные туалеты, шумоподавляющие наушники и льготные билеты. В зоне «Ген человечности» гости смогли попробовать разные виды адаптивного спорта, создать экологичный сувенир на память, а также посетить комнату сенсорной загрузки.

Посетители ПАРИ ФЕСТ могли вживую следить за концертами и атмосферой мероприятия с экранов VK VIDEO, установленных на площадке фестиваля. В кадре транслировались сцены, артисты, зрители и уникальные мгновения, которые случаются только «здесь и сейчас».