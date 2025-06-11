OG Buda, «Моя Мишель», Минаева и Петар Мартич: на «ПАРИ ФЕСТ»в Нижнем Новгороде выступят еще больше звезд

Музыкально-спортивный фестиваль «ПАРИ ФЕСТ», который пройдет 22 и 23 августа в Нижнем Новгороде, продолжает расширять лайн-ап и объявляет вторую волну участников. К артистам первой волны присоединяются OG Buda, «Моя Мишель», «Где Фантом?», Минаева и другие. Новые имена — это артисты, формирующие ландшафт современной сцены, от рэпа и попа до электронной и независимой музыки. Билеты уже в продаже.

Главное событие лета «ПАРИ ФЕСТ» пройдет сразу в трех форматах. Фестиваль стартует 22 августа образовательным шоу «БОЛЬШАЯ ИДЕЯ». 23 августа на «Стрелке» пройдет дневная программа «ПАРИ ФЕСТ». Завершит программу мероприятий «НАЙТАУТ» в пространстве «ЦЕХ» студии dreamlaser.

Все мероприятия в рамках «ПАРИ ФЕСТ» объединены общим концептом. Тема фестиваля этого года — «ГЕНЕЗИС»: рождение новых форматов, идей и культурных явлений. Букмекерская компания PARI выступает титульным партнером «ПАРИ ФЕСТА».

Вторая волна участников:

OG Buda — участник объединения RNDM CREW и один из лидеров новой волны российского хип-хопа.

«Моя Мишель» — группа из Благовещенска стремительно набрала популярность в последние годы благодаря таким хитам, как «Пташка», «Курточка» и «Ветер меняет направление».

«Где Фантом?» — уфимский постпанк-проект, собирающий миллионы прослушиваний и гастролирующий с турами по Китаю.

Минаева — звезда Gazgolder и героиня социальных сетей, чьи треки звучат в кино, сериалах и рекламных кампаниях. «Шоколадка» — безусловный хит лета.

Петар Мартич — мультижанровый музыкант сербского происхождения. Широкой публике он известен по таким проектам, как «Пасош» и «Прыгай, киска».

Андрей Катиков — музыкант, мультиплатиновый продюсер и соучредитель медиакомпании IMG, выпускник Berklee College of Music в Бостоне. В 2024 году Андрей начал сольную карьеру. Входит в список 99 перспективных артистов по версии ВК и The Flow.

Natasha Bai — артистка, создающая эклектичные лайв рейв-сеты с влиянием хауса, эйсида и транса.

«ГЛУМ» — проект Алены Пономаренко, замешанный на сочетании таких жанров, как соул, трип-хоп и инди, с электронными отклонениями в этнику.

«Панкмодернисты» — музыкальная группа из Санкт-Петербурга. «Панкмодернисты» начинали с панк-рока, а сейчас предлагают своим благодарным слушателям раствориться в лоске R’n’B трипа.

Planka — экспериментальное хип-хоп-звучание и заряженные тексты. Открытие прошлого года по версии музыкальной премии «НА ШУМЕ».

Chensky — диджей и тернтейблист из Ростова-на-Дону, резидент фестивалей и брейк-ивентов. Его сеты — это органичное сочетание фанка, олдскула и хип-хопа, сведенное на виниле.

Diuragga — артисту и продюсеру всего 26, но его звук уже успел прозвучать на Rinse FM, BBC Radio 1, STVOL.TV и в сетах System 108.

ISENTIE — это уникальный сплав, объединяющий элементы таких жанров, как дип-хаус, техно и дарк-поп, что создает неповторимую атмосферу и стиль.

Rich (Rudeboyz) начал заниматься диджеингом в начале нулевых. Начинал с RnB-сетов в культовых местах Ростова-на-Дону, запускал Breaks и Drum-n-Bass проекты c известными «проповедниками» этих музыкальных направлений.

«ПАРИ ФЕСТ» — музыкально-спортивный фестиваль, который второй год подряд проходит на «Стрелке» в Нижнем Новгороде при поддержке PARI. В 2025 году мероприятие возвращается с темой «ГЕНЕЗИС», открывая дорогу новым идеям и форматам. Мероприятие посетят более 15 тысяч гостей, которых ждет расширенная программа. Запланированы дневные и ночные музыкальные форматы, соревнования по киберспорту от титульного партнера PARI, падел, паркур, арт-выставки, гастрономический маркет.

Также на «Стрелке» пройдет авиашоу с участием чемпионки мира по высшему пилотажу Светланы Капаниной и образовательное шоу «Большая идея» с выступлением MONOPLAY. Генеральный партнер фестиваля «Билайн» построит многофункциональный скейт-спот, где пройдут впечатляющие выступления спортсменов-профи и тренировки для начинающих скейтбордистов.



Билеты уже в продаже на сайте фестиваля. Впереди — еще больше анонсов и спецпроектов от партнеров. Следите за анонсами — и до встречи на «ПАРИ ФЕСТ»!