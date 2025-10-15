В Екатеринбурге продолжается фотовыставка, посвященная ветеранам уральского спорта

Фотовыставку, посвященную легендам футбольного клуба «Уралмаш» и его тренерам, за первые дни работы увидели в ТЦ «Мега Екатеринбург» несколько тысяч посетителей.

Экспозиция стала настоящим семейным событием, объединившим разные поколения жителей города. Выставка — часть совместной масштабной инициативы фонда «Пари и побеждай», Футбольной национальной лиги, Лиги PARI (второй по значимости дивизион профессионального футбола в России) и благотворительного IT-проекта Tooba. Ее цель — системная поддержка пожилых людей и ветеранов спорта в регионах страны. Миссия проекта — чтобы никто не был забыт.

Каждый кадр на выставке — это личная история, пронесенная сквозь годы. На экспозиции можно увидеть фотопортреты, запечатлевшие героев в настоящем времени. Один из них — Владимир Калашников, бывший нападающий и тренер, лучший игрок «Уралмаша» 1977 года.

«Время было непростое, и мало кто верил, что мы сможем удержаться в Высшей лиге. Но мы это сделали, а потом завоевали право сыграть в Кубке Интертото», — вспоминает Владимир Калашников.

Его портрет занимает почетное место в экспозиции рядом с фотографиями других легенд клуба. Среди них — защитник Валерий Войтенко, который начал карьеру в «Уралмаше», в 1968 году помог команде пробиться в Высшую лигу чемпионата СССР. В том памятном сезоне свердловская команда соревновалась с лучшими клубами страны, а домашние матчи собирали аншлаги. Рим Камалов, воспитанник школы «Уралмаш», куда он пришел в девять лет, выступал на позициях полузащитника и нападающего; Вячеслав Вильдяев, один из рекордсменов клуба по количеству сыгранных матчей, после завершения карьеры более 30 лет тренировал юных футболистов; другие выдающиеся спортсмены.

«Мы пришли сюда с сыном-подростком. Я показал ему героев своего детства и рассказал об их достижениях, а он наконец увидел живую историю нашего футбола, а не просто сухие строчки, найденные в сети. Такие проекты не просто напоминают о прошлом — они прочно связывают целые поколения», — сказал Александр, один из посетителей выставки.

Напомним, что рамках проекта организаторы запустили сбор пожертвований. Все собранные средства будут направлены в фонд «Дари еду» для адресной помощи его подопечным.

Увидеть экспозицию могут все желающие до 17 октября включительно. Вход свободный. Выставка расположена на первом этаже ТЦ «Мега Екатеринбург» напротив пространства для встреч «Мега[Место]».