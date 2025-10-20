Победа «Локомотива» над ЦСКА принесла клиенту PARI более 25 000 000 рублей

18–19 октября состоялись матчи 12-го тура РПЛ в сезоне-2025/26. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах минувших выходных.

Главным событием прошедших выходных стало московское дерби между «Локомотивом» и ЦСКА. «Железнодорожники» не обыгрывали «армейцев» с 2024 года, но в этот раз смогли уверенно выиграть со счетом 3:0. Это позволило команде Михаила Галактионова выйти на первое место, несмотря на равенство очков с «Краснодаром». Что же касается краснодарцев, то они провели сложный выездной матч с махачкалинским «Динамо», но одержали победу со счетом 2:0.

На третьем месте расположился ЦСКА, а на четвертом — «Зенит». В прошедшем туре петербуржцы отметились победой над «Сочи» (3:0). Замыкает пятерку лидеров «Балтика». Калининградцы радуют фанатов второй раз подряд — в этом туре им удалось обыграть «Рубин» (3:0), нанеся казанцам самое крупное поражение за последние 11 матчей.

Шестое место занимает «Спартак», разделивший очки с «Ростовом» (1:1). Красно-белым придется сильно постараться, чтобы догнать и перегнать «балтийцев», — разрыв между командами составляет четыре очка.