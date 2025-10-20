Победа «Локомотива» над ЦСКА принесла клиенту PARI более 25 000 000 рублей

Партнерский проект
18–19 октября состоялись матчи 12-го тура РПЛ в сезоне-2025/26. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах минувших выходных.
Главным событием прошедших выходных стало московское дерби между «Локомотивом» и ЦСКА. «Железнодорожники» не обыгрывали «армейцев» с 2024 года, но в этот раз смогли уверенно выиграть со счетом 3:0. Это позволило команде Михаила Галактионова выйти на первое место, несмотря на равенство очков с «Краснодаром». Что же касается краснодарцев, то они провели сложный выездной матч с махачкалинским «Динамо», но одержали победу со счетом 2:0.
На третьем месте расположился ЦСКА, а на четвертом — «Зенит». В прошедшем туре петербуржцы отметились победой над «Сочи» (3:0). Замыкает пятерку лидеров «Балтика». Калининградцы радуют фанатов второй раз подряд — в этом туре им удалось обыграть «Рубин» (3:0), нанеся казанцам самое крупное поражение за последние 11 матчей.
Шестое место занимает «Спартак», разделивший очки с «Ростовом» (1:1). Красно-белым придется сильно постараться, чтобы догнать и перегнать «балтийцев», — разрыв между командами составляет четыре очка.
Больше всего ставок в денежном выражении PARI приняла на матч «Локомотива» с ЦСКА. На эту игру пришлось почти 24% от общего оборота ставок на события 12-го тура. Вторым по обороту стал матч «Сочи» — «Зенит» (чуть более 20%), а третьим — «Спартак» — «Ростов» (около 14%).
Меньше всего ставок в денежном выражении было принято на матчи «Рубин» — «Балтика», «Крылья Советов» — «Оренбург» (1:1) и «Пари НН» — «Акрон» (0:1).
Наиболее удачно для PARI сложились матчи «Спартак» — «Ростов», «Пари НН» — «Акрон» и «Локомотив» — ЦСКА. В свою очередь, клиенты компании удачно прогнозировали развитие событий в матчах «Крылья Советов» — «Оренбург», «Динамо» Махачкала — «Краснодар» и «Сочи» — «Зенит». Последний матч оказался наиболее убыточным для букмекеров в 12-м туре.
Один из клиентов PARI выиграл более 25 000 000 рублей благодаря удачной экспресс-ставке. Он поставил 15 024 331 рубль, собрав купон из матчей «Бавария» — «Боруссия» и «Локомотив» — ЦСКА. Обе ставки были сделаны в лайве. В первой встрече игрок выбрал победу баварцев, а во втором — тотал больше 1.5. Суммарный коэффициент экспресса составил 1.69. Долго ждать не пришлось — «Бавария» предсказуемо оставила черно-желтых без очков, а «Локомотив» забил два гола уже к концу первого тайма. Выплата по экспрессу составила 25 391 119 рублей.
Другой клиент поставил 400 000 рублей на ничью в матче «Крылья Советов» — «Оренбург» по коэффициенту 3.45. Его не смутило, что к моменту размещения ставки гости уже успели забить. Самарцы заставили игрока понервничать, но в итоге не подвели, сравняв счет в конце матча. Выигрыш клиента составил 1 380 000 рублей.
Еще один клиент поставил 422 180 рублей, собрав экспресс из двух ставок на матч «Локомотив» — ЦСКА. Первая ставка пришлась на тотал больше 2.5 по коэффициенту 1.80, а вторая — на тотал угловых больше 9.5 по коэффициенту 1.83. Суммарный коэффициент купона составил 3.29. Ставка на угловые доехала с запасом, а вот ждать третьего гола пришлось долго. К счастью для игрока, на 88-й минуте встречи решающий мяч забил форвард Николай Комличенко. Выигрыш по экспрессу составил 1 388 972 рубля.
Главным претендентом на титул в текущем сезоне все еще остается «Зенит». Правда, победа петербуржцев над аутсайдером РПЛ не слишком впечатлила букмекеров — коэффициент на их чемпионство остался без изменений и составляет 2.40.
Не изменился коэффициент и на победу «Краснодара» — ставки на чемпионство южан принимаются по коэффициенту 5.00. А вот котировки на чемпионство ЦСКА выросли с 5.00 до 6.00.
«Локомотив» же сумел укрепить позиции не только в турнирной таблице, но и в линиях букмекеров. Ранее коэффициент на чемпионство «железнодорожников» составлял 8.00, но после дерби с «армейцами» упал до 5.50.
Котировки на победу «Спартака» продолжают расти. Ранее ставки на чемпионство красно-белых принимались за 10.00. Теперь коэффициент увеличился до 13.00.
С коэффициентом 30.00 можно поставить на то, что чемпионом России станет московское «Динамо». Ранее этот показатель составлял 25.00, но увеличился из-за ничьей с «Ахматом» (2:2). А вот коэффициент на победу «Балтики» обрушился с 90.00 до 50.00.
13-й тур РПЛ пройдет с 25 по 27 октября. Главным событием уикенда станет матч «Зенита» с московским «Динамо» на «Газпром-Арене».