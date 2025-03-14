PARI SECRET проведет секретный ивент для VIP-игроков — закрытую вечеринку в центре Москвы

Букмекерская компания PARI раскрыла первые детали следующего ивента проекта PARI SECRET. На этот раз клиентов программы ждет закрытая вечеринка в секретном месте в центре Москвы. Для них будет организован необычный иммерсивный просмотр четвертьфинала Лиги чемпионов.

Мероприятие пройдет в атмосфере строгой секретности: локация не раскрывается, а фото- и видеосъемка на ивенте будут запрещены.

Клиентов ждет совершенно новый опыт и захватывающие интерактивы. Доступ на мероприятие осуществляется либо по индивидуальным приглашениям клиентам уровня SECRET, либо его получают победители рейтингового турнира. Для участия в нем потребуется зарегистрироваться на платформе PARI и побороться за место в топе.

Старт турнира запланирован на 21 марта. Он продлится до 30 марта. Обо всех подробностях можно будет узнать на странице PARI SECRET, а также в разделе «Акции» на сайте и в мобильном приложении PARI.

Ранее PARI организовала VIP-клиентам путешествие в Дубай с полной оплатой перелетов, проживания в пятизвездочном люкс-отеле Hyatt и программы поездки. Участники PARI SECRET посетили финал турнира ATP 500 по теннису, закрытую вечеринку на яхте, а также сыграли в гольф и теннис. И все это в компании Luxury Girl — менеджера ярких эмоций PARI. Имиджевый ролик со всеми яркими моментами путешествия уже доступен на странице PARI SECRET.

Напомним, что в начале 2025 года PARI представила программу лояльности PARI SECRET — уникальное предложение для VIP-игроков. Программа предлагает своим клиентам кешбэк в размере до 30% реальными деньгами, но главное — вступление в элитное комьюнити, закрытый нетворкинг, поездки на топовые спортивные события. Для PARI в приоритете создать максимально комфортные условия для клиентов, чтобы они в полной мере насладились уникальной атмосферой PARI SECRET.