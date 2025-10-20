Сергачев анонсировал старт второго сезона благотворительного проекта от фонда «Пари и побеждай»

Михаил рассказал, что впервые с благотворительностью познакомился еще во время выступлений за «Тампу». Тогда игроки выкупали ложу и приглашали туда детей с онкологией, а после матчей поднимались к ним или, наоборот, приглашали в раздевалку команду. В тот период Сергачев начал посещать благотворительные вечера своего одноклубника Райана Кэллахана, где проводились благотворительные аукционы. Этот опыт, по словам Михаила, вдохновил его, и он решил тоже заняться благотворительностью, но уже на родине.

Сергачев начал в Нижнекамске, где сначала просто покупал билеты на матчи для детей и нескольким адресно помогал, а позже основал благотворительный фонд «Сектор 98», поддерживающий детей с ОВЗ. В 2024 году вместе с фондом «Пари и побеждай» он запустил проект «Пари с Сергачевым», в рамках которого помогал отстраивать детские спортивные объекты по всей стране:

«Вместе с «Пари и побеждай» нам удалось собрать 6 млн рублей. Мы выбирали объекты, которые нужно было отремонтировать. Нам удалось модернизировать восемь объектов по всей России — в Астраханской области, Пензенской области, в моем родном Нижнекамске, Лихославле, Екатеринбурге и Красноярске. Если бы у меня была возможность, я бы вообще по всем городам проехал с такой инициативой. Мне бы очень хотелось самому познакомиться с молодыми спортсменами, которым мы помогаем, пообщаться с ними, разделить с ними их эмоции. Теперь мы запускаем второй сезон проекта, а наша копилка будет продолжать расти. Поэтому подавайте заявки и давайте делать добрые дела вместе».

«Пари с Сергачевым» было запущено в октябре 2024 года. В рамках проекта каждое результативное действие Михаила в матчах НХЛ (гол или голевая передача) пополняли копилку проекта на 98 000 рублей. Ежемесячно эти средства направляются на модернизацию спортивных объектов в регионах страны. Во втором сезоне команда проекта продолжит работу по расширению доступа к спорту и созданию равных возможностей для всех независимо от их места проживания и особенностей здоровья.

Фонд «Пари и побеждай», Михаил Сергачев и его благотворительный фонд «Сектор 98» приглашают всех желающих предложить объекты для будущей модернизации. Если вы хотите, чтобы в вашем городе или поселке отремонтировали спортивную площадку, футбольное поле или другой спортивный объект, заполните заявку на официальном сайте проекта.