Сергачев анонсировал старт второго сезона благотворительного проекта от фонда «Пари и побеждай»

Партнерский проект
Фонд «Пари и побеждай», звездный защитник клуба НХЛ «Юта Мамонт» Михаил Сергачев и его благотворительный фонд «Сектор 98» объявляют о старте второго сезона проекта «Пари с Сергачевым», направленного на создание современных условий для занятий спортом в российских регионах. Перед стартом второго сезона Сергачев дал интервью, в котором рассказал об успехах инициативы, о том, как он пришел к благотворительности, а также о собственной карьере и увлечении футболом. Посмотреть видео интервью можно по ссылке.
В рамках проекта результативные действия Сергачева пополняли копилку благотворительного фонда. За сезон ему удалось набрать 53 очка — отличный показатель для защитника. Однако сам Михаил остался неудовлетворен таким результатом и в целом сезоном:
«50 очков — это хороший показатель, но мне этого мало. Я хочу набирать от 60. К тому же по мне сильно ударил невыход в плей-офф. Начали появляться мысли, что я неудачник, который не помог команде добиться минимальной цели. В такой ситуации в голову сразу лезут отмазки: «это новая команда», «состав моложе», «другой костяк». Можно придумывать поблажки для самого себя — но это не для меня. У нас достаточно хорошая команда, чтобы выходить в плей-офф».
Михаил признался, что как воспитанник «Нефтехимика» он хотел бы вновь однажды вернуться в родной клуб, но это будет зависеть в том числе от его семьи:
«Конечно, хотел бы вновь сыграть за «Нефтехимик», но об этом будем думать потом. Сейчас я пока не планирую переезжать в КХЛ».
По словам Сергачева, после неудачных игр появляются негативные мысли и сомнения, но они быстро проходят:
«Да, бывает тяжело, но ведь нам такие деньги платят. Хоккей даже работой назвать нельзя. Для меня это игра».
Сергачев признался, что из-за травм ему физически тяжело даже бегать по полю, поэтому он забросил играть в футбол и теннис. Однако при этом Михаил открыл в себе футбольного болельщика, с недавних пор начал поддерживать «Тоттенхэм» и теперь регулярно смотрит матчи АПЛ:
«В прошлом году я побывал на матче «Тоттенхэма» и «Эвертона», хотя до этого вообще не следил за футболом. Это была первая игра сезона, и болельщики создали невероятную атмосферу на стадионе, а «Тоттенхэм» еще и победил со счетом 4:0. В тот момент я просто превратился в ребенка и сидел и кайфовал от атмосферы и от того, как они играют».
По мнению Сергачева, хоккей уступает футболу в популярности из-за более высокого порога входа — дорогой экипировки, необходимости научиться кататься на коньках и других факторов:
«Чтобы начать играть в хоккей, ты должен потратить где-то полгода. Начать играть в футбол значительно проще, поэтому он так популярен».
Михаил рассказал, что впервые с благотворительностью познакомился еще во время выступлений за «Тампу». Тогда игроки выкупали ложу и приглашали туда детей с онкологией, а после матчей поднимались к ним или, наоборот, приглашали в раздевалку команду. В тот период Сергачев начал посещать благотворительные вечера своего одноклубника Райана Кэллахана, где проводились благотворительные аукционы. Этот опыт, по словам Михаила, вдохновил его, и он решил тоже заняться благотворительностью, но уже на родине.
Сергачев начал в Нижнекамске, где сначала просто покупал билеты на матчи для детей и нескольким адресно помогал, а позже основал благотворительный фонд «Сектор 98», поддерживающий детей с ОВЗ. В 2024 году вместе с фондом «Пари и побеждай» он запустил проект «Пари с Сергачевым», в рамках которого помогал отстраивать детские спортивные объекты по всей стране:
«Вместе с «Пари и побеждай» нам удалось собрать 6 млн рублей. Мы выбирали объекты, которые нужно было отремонтировать. Нам удалось модернизировать восемь объектов по всей России — в Астраханской области, Пензенской области, в моем родном Нижнекамске, Лихославле, Екатеринбурге и Красноярске. Если бы у меня была возможность, я бы вообще по всем городам проехал с такой инициативой. Мне бы очень хотелось самому познакомиться с молодыми спортсменами, которым мы помогаем, пообщаться с ними, разделить с ними их эмоции. Теперь мы запускаем второй сезон проекта, а наша копилка будет продолжать расти. Поэтому подавайте заявки и давайте делать добрые дела вместе».
«Пари с Сергачевым» было запущено в октябре 2024 года. В рамках проекта каждое результативное действие Михаила в матчах НХЛ (гол или голевая передача) пополняли копилку проекта на 98 000 рублей. Ежемесячно эти средства направляются на модернизацию спортивных объектов в регионах страны. Во втором сезоне команда проекта продолжит работу по расширению доступа к спорту и созданию равных возможностей для всех независимо от их места проживания и особенностей здоровья.
Фонд «Пари и побеждай», Михаил Сергачев и его благотворительный фонд «Сектор 98» приглашают всех желающих предложить объекты для будущей модернизации. Если вы хотите, чтобы в вашем городе или поселке отремонтировали спортивную площадку, футбольное поле или другой спортивный объект, заполните заявку на официальном сайте проекта.