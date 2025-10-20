Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



20 октября 13:43ГлавнаяНовости

Сергачев анонсировал старт второго сезона благотворительного проекта от фонда «Пари и побеждай»

«Давайте делать добрые дела вместе»
Руслан Ипполитов
Фото: официальный сайт хоккейного клуба "Юта Мамонт"
Фото: официальный сайт хоккейного клуба "Юта Мамонт"

Фонд «Пари и побеждай», звездный защитник клуба НХЛ «Юта Мамонт» Михаил Сергачев и его благотворительный фонд «Сектор 98» объявляют о старте второго сезона проекта «Пари с Сергачевым», направленного на создание современных условий для занятий спортом в российских регионах. Перед стартом второго сезона Сергачев дал интервью, в котором рассказал об успехах инициативы, о том, как он пришел к благотворительности, а также о собственной карьере и увлечении футболом. Посмотреть видео интервью можно по ссылке.

О сезоне в «Юте» и важности плей-офф

Свернуть

В рамках проекта результативные действия Сергачева пополняли копилку благотворительного фонда. За сезон ему удалось набрать 53 очка — отличный показатель для защитника. Однако сам Михаил остался неудовлетворен таким результатом и в целом сезоном:

«50 очков — это хороший показатель, но мне этого мало. Я хочу набирать от 60. К тому же по мне сильно ударил невыход в плей-офф. Начали появляться мысли, что я неудачник, который не помог команде добиться минимальной цели. В такой ситуации в голову сразу лезут отмазки: «это новая команда», «состав моложе», «другой костяк». Можно придумывать поблажки для самого себя — но это не для меня. У нас достаточно хорошая команда, чтобы выходить в плей-офф».

О том, где хотел бы завершить карьеру

Свернуть

Михаил признался, что как воспитанник «Нефтехимика» он хотел бы вновь однажды вернуться в родной клуб, но это будет зависеть в том числе от его семьи:

«Конечно, хотел бы вновь сыграть за «Нефтехимик», но об этом будем думать потом. Сейчас я пока не планирую переезжать в КХЛ».

О том, как переживает поражения

Свернуть

По словам Сергачева, после неудачных игр появляются негативные мысли и сомнения, но они быстро проходят: 

«Да, бывает тяжело, но ведь нам такие деньги платят. Хоккей даже работой назвать нельзя. Для меня это игра».

О футболе и любви к АПЛ

Свернуть

Сергачев признался, что из-за травм ему физически тяжело даже бегать по полю, поэтому он забросил играть в футбол и теннис. Однако при этом Михаил открыл в себе футбольного болельщика, с недавних пор начал поддерживать «Тоттенхэм» и теперь регулярно смотрит матчи АПЛ:

«В прошлом году я побывал на матче «Тоттенхэма» и «Эвертона», хотя до этого вообще не следил за футболом. Это была первая игра сезона, и болельщики создали невероятную атмосферу на стадионе, а «Тоттенхэм» еще и победил со счетом 4:0. В тот момент я просто превратился в ребенка и сидел и кайфовал от атмосферы и от того, как они играют». 

О недостаточной популярности хоккея

Свернуть

По мнению Сергачева, хоккей уступает футболу в популярности из-за более высокого порога входа — дорогой экипировки, необходимости научиться кататься на коньках и других факторов:

«Чтобы начать играть в хоккей, ты должен потратить где-то полгода. Начать играть в футбол значительно проще, поэтому он так популярен». 

О благотворительности

Свернуть

Михаил рассказал, что впервые с благотворительностью познакомился еще во время выступлений за «Тампу». Тогда игроки выкупали ложу и приглашали туда детей с онкологией, а после матчей поднимались к ним или, наоборот, приглашали в раздевалку команду. В тот период Сергачев начал посещать благотворительные вечера своего одноклубника Райана Кэллахана, где проводились благотворительные аукционы. Этот опыт, по словам Михаила, вдохновил его, и он решил тоже заняться благотворительностью, но уже на родине. 

Сергачев начал в Нижнекамске, где сначала просто покупал билеты на матчи для детей и нескольким адресно помогал, а позже основал благотворительный фонд «Сектор 98», поддерживающий детей с ОВЗ. В 2024 году вместе с фондом «Пари и побеждай» он запустил проект «Пари с Сергачевым», в рамках которого помогал отстраивать детские спортивные объекты по всей стране:

«Вместе с «Пари и побеждай» нам удалось собрать 6 млн рублей. Мы выбирали объекты, которые нужно было отремонтировать. Нам удалось модернизировать восемь объектов по всей России — в Астраханской области, Пензенской области, в моем родном Нижнекамске, Лихославле, Екатеринбурге и Красноярске. Если бы у меня была возможность, я бы вообще по всем городам проехал с такой инициативой. Мне бы очень хотелось самому познакомиться с молодыми спортсменами, которым мы помогаем, пообщаться с ними, разделить с ними их эмоции. Теперь мы запускаем второй сезон проекта, а наша копилка будет продолжать расти. Поэтому подавайте заявки и давайте делать добрые дела вместе».

«Пари с Сергачевым» было запущено в октябре 2024 года. В рамках проекта каждое результативное действие Михаила в матчах НХЛ (гол или голевая передача) пополняли копилку проекта на 98 000 рублей. Ежемесячно эти средства направляются на модернизацию спортивных объектов в регионах страны. Во втором сезоне команда проекта продолжит работу по расширению доступа к спорту и созданию равных возможностей для всех независимо от их места проживания и особенностей здоровья.

Фонд «Пари и побеждай», Михаил Сергачев и его благотворительный фонд «Сектор 98» приглашают всех желающих предложить объекты для будущей модернизации. Если вы хотите, чтобы в вашем городе или поселке отремонтировали спортивную площадку, футбольное поле или другой спортивный объект, заполните заявку на официальном сайте проекта.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиенты PARI ставят на победу Бублика над Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Париже
Клиенты PARI ставят на победу Бублика над Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Париже
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ
Новости
Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
Новости
«Бавария» — фаворит матча с «Байером» в девятом туре Бундеслиги
«Бавария» — фаворит матча с «Байером» в девятом туре Бундеслиги
Новости
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Новости
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Новости
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Новости
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Новости
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Новости
Клиенты PARI ждут победы «Реала» над «Фенербахче» в Евролиге
Клиенты PARI ждут победы «Реала» над «Фенербахче» в Евролиге
Новости

Новое