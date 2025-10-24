Пользователь PARI поставил 1 500 000 рублей на победу PARIVISION над Aurora в матче FISSURE PLAYGROUND по Dota 2

24 октября пройдет второй круг группового этапа FISSURE PLAYGROUND по Dota 2. Одним из центральных противостояний дня станет встреча PARIVISION и Aurora. Серия в формате best-of-3 начнется в 14:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет PARIVISION, которая в первом туре переиграла Nigma. Поставить на победу состава Satanic можно с котировкой 1.30. Точный счет 2:0 в пользу PARIVISION можно взять за 1.94. Коэффициент на ростер Satanic с форой по фрагам (-17.5) составляет 1.75, а с форой (-21.5) — 2.15. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 2.20.

Aurora также начала турнир с победы, обыграв в первом круге Runa Team со счетом 2:0. Ставка на успех коллектива Nightfall в грядущей игре доступна за 3.50. Коэффициент на Aurora с форой по картам (+1.5) составляет 1.76, а с форой (-1.5) — 6.80. Тотал фрагов ростера Nightfall в серии больше 45.5 можно взять за 1.95. Вероятность того, что на первой карте зрители увидят Ultrakill, оценивается котировкой 4.40.

Клиенты PARI убеждены в успехе PARIVISION. На победу состава Satanic приходится более 99% от общего оборота пари на исход матча.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 1 500 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из пяти матчей FISSURE PLAYGROUND, включив в него ставку на победу PARIVISION за 1.28. Общий коэффициент экспресса составил 2.74.

FISSURE PLAYGROUND проходит с 23 октября по 2 ноября в Белграде, Сербия. Призовой фонд турнира составляет $1 млн.