Клиенты PARI уверены в победе PARIVISION над Nigma в 1-м туре FISSURE PLAYGROUND по Dota 2

23 октября стартует групповой этап FISSURE PLAYGROUND по Dota 2. В одном из поединков первого тура сойдутся PARIVISION и Nigma Galaxy. Серия в формате best-of-3 начнется в 18:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет PARIVISION, для которой это будет первый турнир в новом сезоне. Поставить на победу состава Satanic можно с котировкой 1.11. Точный счет 2:0 в пользу PARIVISION можно взять за 1.55. Коэффициент на ростер из СНГ с форой по фрагам (-21.5) составляет 1.67, а с форой (-25.5) — 2.03. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 2.65.

Nigma выступает на этом чемпионате сразу с двумя заменами — вместо OmaR и No!ob будут играть MinD_ContRoL и Hellscream. Ставка на победу коллектива SumaiL в стартовой игре доступна за 5.50. Коэффициент на Nigma с форой по картам (+1.5) составляет 2.30, а с форой (-1.5) — 9.00. Тотал фрагов Nigma в серии больше 38.5 можно взять за 1.87.

Клиенты PARI убеждены в успехе PARIVISION. На победу состава Satanic приходится более 99% от общего оборота пари на исход матча.

FISSURE PLAYGROUND проходит с 23 октября по 2 ноября в Белграде, Сербия. Призовой фонд турнира составит 1 млн долларов. PARIVISION вместе с Falcons и Tundra входят в тройку главных фаворитов чемпионата, по оценкам аналитиков.