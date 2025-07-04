Клиент PARI поставил 700 000 рублей на голы «ПСЖ» в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира с «Баварией»

5 июля французский «ПСЖ» и немецкая «Бавария» встретятся в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира. Поединок пройдет в Атланте и начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают, что шансы победить выше у «ПСЖ». Коэффициент на успех команды Луиса Энрике — 2.25, что соответствует примерно 42% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Бавария», можно за 3.05 (около 32%). Ничья котируется за 3.60 (приблизительно 26%).



На то, что в полуфинал по итогам матча пройдут парижане, предлагают коэффициент 1.70. Шансы клуба из Мюнхена пробиться в топ-4 оценили в 2.17.

Клиенты PARI уверены в победе французского клуба. На успех «ПСЖ» приходится около 87% от всего объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 9% сделано на «Баварию», еще приблизительно 4% — на ничью. На рынке прохода в полуфинал соотношение 94% на 6% в пользу парижан.

Букмекеры верят в то, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.58. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.40.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «ПСЖ», и «Бавария», сыграет коэффициент 1.50. Обратный исход идет за 2.60. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.60.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 7.50. На то, что счет в матче откроет клуб из Франции, можно поставить за 1.83. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении баварцев составляют 2.13.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 700 000 рублей. Один из игроков поставил собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 5.09 и включил в него пари то, что «ПСЖ» забьет как минимум два гола (индивидуальный тотал больше 1.5). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.85. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит 2 863 000 рублей.

Клубный чемпионат мира проходит в обновленном формате, с 32 участниками, разбитыми на восемь групп. Призовой фонд турнира составит 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю.

«ПСЖ» на групповом этапе одержал победы над мадридским «Атлетико» (4:0) и американским «Сиэтлом» (2:0), а также уступил «Ботафого» (0:1). В 1/8 финала парижане разгромили «Интер Майами» (4:0). На то, что победители Лиги чемпионов выиграют соревнование, можно сделать ставку за 3.50. Пари на то, что команда Луиса Энрике дойдет до финала, доступно за 2.54.

«Бавария» в своей группе обыграла «Окленд» (10:0) и «Боку Хуниорс» (2:1), а также уступила «Бенфике» (0:1). В 1/8 финала команда Венсана Компани прошла «Фламенго» (4:2). Аналитики оценили шансы мюнхенцев выиграть клубный чемпионат мира котировкой 7.00. Вероятность того, что баварцы сыграют в финале, оценили котировкой 4.60.