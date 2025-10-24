Клиент PARI поставил 150 000 рублей на Эль Класико в Ла Лиге

26 октября в матче десятого тура испанской Ла Лиги «Реал» примет «Барселону». Легендарное Эль Класико состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 18:15 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил в преддверии встречи и рассказала о ставках клиентов на предстоящее топ-событие.
Перед воскресной игрой букмекеры не считают ни одну из команд явным фаворитом, но отдают больше предпочтений «Реалу». Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.00, что соответствует примерно 48% вероятности. Победа «Барселоны» в линии PARI идет за 3.25 (около 29%), а котировки на ничью составляют 4.15 (приблизительно 23%).
Клиенты PARI сделали выбор в пользу «Барселоны». На победу каталонцев приходится примерно 55% от общего оборота пари на три возможных исхода встречи. Еще 42% сделано в пользу триумфа мадридского клуба, а 3% — на ничью.
Эксперты ждут от «Реала» и «Барселоны» результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, команды Хаби Алонсо и Ханса-Дитера Флика способны забить на двоих как минимум четыре мяча. Этому событию соответствует коэффициент 1.77. Обратный вариант (не более трех забитых мячей) доступен за 2.05, а котировки на тотал больше 2.5 составляют 1.32.
С высокой долей вероятности «Барса» и «Реал» смогут поразить ворота друг друга. Спрогнозировать обмен голами можно по коэффициенту 1.32. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 3.25.
Самые вероятный вариант в линии на точный счет — победа «Реала» 2:1 за 10.50. Ставки на «Реал» с форой (0) принимаются за 1.55, аналогичный коэффициент на «Барсу» равен 2.45. Вероятность сухой победы любого из соперников котируется за 3.35.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI
Самая крупная ставка среди клиентов PARI на Эль Класико — 150 012 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий, включив в него ставку на обмен голами в Эль Класико за 1.33. Общий коэффициент экспресса — 3.20.
Перед воскресным матчем «Реал» лидирует в чемпионате Испании с 24 очками. «Барселона» занимает вторую строчку с 22 баллами. В середине недели команды добились домашних успехов в Лиге чемпионов. «Барса» разгромила «Олимпиакос» (6:1), а «Реал» минимально обыграл «Ювентус» (1:0). По итогам трех туров сливочные идут пятыми, а сине-гранатовые — девятыми.
В прошлом сезоне чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Реал» дважды — 4:3 дома и 4:0 на выезде. По итогам сезона «Барса» в 28-й раз в истории завоевала чемпионский титул. Спрогнозировать чемпионство «Реала» и «Барсы» в этом сезоне можно за 1.62 и 2.25 соответственно. Также клиентам PARI доступна линия на лучшего бомбардира турнира. Если гонку снайперов второй сезон подряд выиграет Килиан Мбаппе, сыграет ставка за 1.25.