Клиент PARI поставил 150 000 рублей на Эль Класико в Ла Лиге

26 октября в матче десятого тура испанской Ла Лиги «Реал» примет «Барселону». Легендарное Эль Класико состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 18:15 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил в преддверии встречи и рассказала о ставках клиентов на предстоящее топ-событие.

Перед воскресной игрой букмекеры не считают ни одну из команд явным фаворитом, но отдают больше предпочтений «Реалу». Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.00, что соответствует примерно 48% вероятности. Победа «Барселоны» в линии PARI идет за 3.25 (около 29%), а котировки на ничью составляют 4.15 (приблизительно 23%).

Клиенты PARI сделали выбор в пользу «Барселоны». На победу каталонцев приходится примерно 55% от общего оборота пари на три возможных исхода встречи. Еще 42% сделано в пользу триумфа мадридского клуба, а 3% — на ничью.

Эксперты ждут от «Реала» и «Барселоны» результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, команды Хаби Алонсо и Ханса-Дитера Флика способны забить на двоих как минимум четыре мяча. Этому событию соответствует коэффициент 1.77. Обратный вариант (не более трех забитых мячей) доступен за 2.05, а котировки на тотал больше 2.5 составляют 1.32.

С высокой долей вероятности «Барса» и «Реал» смогут поразить ворота друг друга. Спрогнозировать обмен голами можно по коэффициенту 1.32. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 3.25.

Самые вероятный вариант в линии на точный счет — победа «Реала» 2:1 за 10.50. Ставки на «Реал» с форой (0) принимаются за 1.55, аналогичный коэффициент на «Барсу» равен 2.45. Вероятность сухой победы любого из соперников котируется за 3.35.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на Эль Класико — 150 012 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий, включив в него ставку на обмен голами в Эль Класико за 1.33. Общий коэффициент экспресса — 3.20.

Перед воскресным матчем «Реал» лидирует в чемпионате Испании с 24 очками. «Барселона» занимает вторую строчку с 22 баллами. В середине недели команды добились домашних успехов в Лиге чемпионов. «Барса» разгромила «Олимпиакос» (6:1), а «Реал» минимально обыграл «Ювентус» (1:0). По итогам трех туров сливочные идут пятыми, а сине-гранатовые — девятыми.

В прошлом сезоне чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Реал» дважды — 4:3 дома и 4:0 на выезде. По итогам сезона «Барса» в 28-й раз в истории завоевала чемпионский титул. Спрогнозировать чемпионство «Реала» и «Барсы» в этом сезоне можно за 1.62 и 2.25 соответственно. Также клиентам PARI доступна линия на лучшего бомбардира турнира. Если гонку снайперов второй сезон подряд выиграет Килиан Мбаппе, сыграет ставка за 1.25.