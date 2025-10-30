Ведомости
Клиенты PARI ждут победы «Реала» над «Фенербахче» в Евролиге

Обе команды не лучшим образом начали сезон
Руслан Ипполитов

30 октября мадридский «Реал» сыграет с «Фенербахче» в рамках регулярного сезона Евролиги. Игра пройдет на «Мовистар Арене» в Мадриде и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики букмекерской компании PARI считают «Реал» фаворитом матча. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.44, что соответствует 65% вероятности. Поставить на успех «Фенербахче» можно за 2.80. Вероятность триумфа стамбульцев составляет приблизительно 35%.

Клиенты PARI в основном ставят на победу мадридского коллектива. 83% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу «Реала». Соответственно, 17% сделано на успех «Фенербахче».

По оценкам аналитиков, соперники наберут как минимум 166 очков на двоих. Поставить на тотал больше 165.5 можно с коэффициентом 1.87, а на тотал меньше 165.5 — с коэффициентом 1.93.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

Обе команды не лучшим образом начали сезон, одержав лишь по три победы в прошедших семи играх. Сейчас соперники сыграют после поражений. Так, «Реал» уступил последний матч «Баварии», а «Фенербахче» проиграл «Валенсии».

Тем не менее аналитики включают оба коллектива в число фаворитов текущего сезона. Ставки на чемпионство «Реала» принимаются по коэффициенту 8.00. Если же «Фенербахче» сохранит титул, сыграет ставка за 9.00. Выше шансы лишь у «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса» — поставить на победу этих команд можно по коэффициентам 4.50 и 3.80 соответственно.

Топ-менеджеры РПЛ, КХЛ и РУСАДА проведут международную конференцию о честном спорте
Клиенты PARI ставят на победу Бублика над Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Париже
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ
Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
«Бавария» — фаворит матча с «Байером» в девятом туре Бундеслиги
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
