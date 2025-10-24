Клиенты и аналитики PARI уверены, что «Родина» победит дома «Ротор»

26 октября в 16-м туре Лиги PARI «Родина» сыграет с «Ротором». Матч PARI тура начнется в 16:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках на игру.

По оценке аналитиков PARI, «Родина» является фаворитом. Коэффициент на победу московской команды составляет 2.05, что соответствует 45% вероятности. Ничья оценивается аналитиками в 2.90 (32%). Коэффициент на победу «Ротора» — 4.10 (почти 23%).

Клиенты PARI согласны с мнением аналитиков. На победу «Родины» приходится почти 69% от общего объема ставок на исход матча. Доля ничейного исхода встречи составляет 13%. На успех «Ротора» сделано 18%.

Аналитики PARI считают, что команды на забьют много голов в матче. Коэффициент на ТБ 1.5 составляет 1.60. ТБ 2 доступен за 2.10, а ТБ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.70. Коэффициент на ТМ 2.5 составляет 1.40, а на ТМ 2 — 1.65. Аналитики оценивают шанс того, что обе команды забьют, в 2.40, обратный исход доступен по ставке 1.50.

Поставить на то, что «Родина» забьет в этом матче, можно за 1.35. Такая же ставка на «Ротор» доступна за 1.78. Коэффициент на то, что матч завершится победой «Родины» или ничьей, составляет 1.19. Поставить на то, что «Ротор» не проиграет, можно за 1.68.

В отдельной линии PARI предлагает своим клиентам назвать точный счёт встречи. Поставить на победу «Родины» со счетом 1:0 можно по коэффициенту 5.00. Победа «Ротора» с тем же счетом доступна за 8.00. Вероятность ничьей 1:1 аналитики оценивают в 6.50. Коэффициент на победу «Родины» со счетом 2:0 составляет 8.00, а со счетом 2:1 — 11.00.

В прошлом туре «Родина» обошла «Ротор» в турнирной таблице и вырвалась на четвертое место. Команды имеют 26 и 25 очков соответственно. «Родина» продолжает уверенно побеждать и набирать очки, забивая практически в каждом матче минимум по два гола. «Ротор» в последних пяти турах сдал позиции — всего одна победа, две ничьих и два поражения, в том числе разгромное от «Факела» со счетом 0:4 в прошлом туре.