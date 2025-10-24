Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



24 октября 20:02ГлавнаяНовости

Клиенты и аналитики PARI уверены, что «Родина» победит дома «Ротор»

На победу «Родины» приходится почти 69% от общего объема ставок
Руслан Ипполитов

26 октября в 16-м туре Лиги PARI «Родина» сыграет с «Ротором». Матч PARI тура начнется в 16:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках на игру.

По оценке аналитиков PARI, «Родина» является фаворитом. Коэффициент на победу московской команды составляет 2.05, что соответствует 45% вероятности. Ничья оценивается аналитиками в 2.90 (32%). Коэффициент на победу «Ротора» — 4.10 (почти 23%).

Клиенты PARI согласны с мнением аналитиков. На победу «Родины» приходится почти 69% от общего объема ставок на исход матча. Доля ничейного исхода встречи составляет 13%. На успех «Ротора» сделано 18%.

Аналитики PARI считают, что команды на забьют много голов в матче. Коэффициент на ТБ 1.5 составляет 1.60. ТБ 2 доступен за 2.10, а ТБ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.70. Коэффициент на ТМ 2.5 составляет 1.40, а на ТМ 2 — 1.65. Аналитики оценивают шанс того, что обе команды забьют, в 2.40, обратный исход доступен по ставке 1.50.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

Поставить на то, что «Родина» забьет в этом матче, можно за 1.35. Такая же ставка на «Ротор» доступна за 1.78. Коэффициент на то, что матч завершится победой «Родины» или ничьей, составляет 1.19. Поставить на то, что «Ротор» не проиграет, можно за 1.68.

В отдельной линии PARI предлагает своим клиентам назвать точный счёт встречи. Поставить на победу «Родины» со счетом 1:0 можно по коэффициенту 5.00. Победа «Ротора» с тем же счетом доступна за 8.00. Вероятность ничьей 1:1 аналитики оценивают в 6.50. Коэффициент на победу «Родины» со счетом 2:0 составляет 8.00, а со счетом 2:1 —  11.00.

В прошлом туре «Родина» обошла «Ротор» в турнирной таблице и вырвалась на четвертое место. Команды имеют 26 и 25 очков соответственно. «Родина» продолжает уверенно побеждать и набирать очки, забивая практически в каждом матче минимум по два гола. «Ротор» в последних пяти турах сдал позиции — всего одна победа, две ничьих и два поражения, в том числе разгромное от «Факела» со счетом 0:4 в прошлом туре. 

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Топ-менеджеры РПЛ, КХЛ и РУСАДА проведут международную конференцию о честном спорте
Топ-менеджеры РПЛ, КХЛ и РУСАДА проведут международную конференцию о честном спорте
Новости
Клиенты PARI ставят на победу Бублика над Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Париже
Клиенты PARI ставят на победу Бублика над Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Париже
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ
Новости
Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
Новости
«Бавария» — фаворит матча с «Байером» в девятом туре Бундеслиги
«Бавария» — фаворит матча с «Байером» в девятом туре Бундеслиги
Новости
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Новости
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Новости
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Новости
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Новости
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Новости

Новое