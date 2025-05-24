Теннис, «Ролан Гаррос» — 2025: полное расписание и результаты

С 25 мая по 7 июня 2025 года в Париже пройдет второй в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Франции по теннису. Это единственный мэйджор, который организуется на грунтовом покрытии. Приводим расписание и результаты матчей, которые вместе с котировками букмекерских контор будут обновляться в течение соревнований. Игровые дни на «Ролан Гаррос» стартуют в 12:00 по московскому времени.

Официальные прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и его платформе Eurosport Player. Также турнир на своем официальном сайте и в приложении покажет российская букмекерская контора Winline.