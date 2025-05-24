Теннис, «Ролан Гаррос» — 2025: полное расписание и результаты

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С 25 мая по 7 июня 2025 года в Париже пройдет второй в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Франции по теннису. Это единственный мэйджор, который организуется на грунтовом покрытии. Приводим расписание и результаты матчей, которые вместе с котировками букмекерских контор будут обновляться в течение соревнований. Игровые дни на «Ролан Гаррос» стартуют в 12:00 по московскому времени.
Официальные прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и его платформе Eurosport Player. Также турнир на своем официальном сайте и в приложении покажет российская букмекерская контора Winline.
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Мужчины
|Теннисист 1
Счет
Теннисист 2
Победа 1
Победа 2
|Эльмер Мёллер (Дания)
Томми Пол (США, 12)
|Мариано Навоне (Аргентина)
Брэндон Накашима (США, 28)
|Камиль Майхшак (Польша)
Хамад Меджедович (Сербия)
|Мартон Фучович (Венгрия)
Тристан Скулкейт (Австралия)
|Джованни Мпетчи Перрикар (Франция, 31)
Зизу Бергс (Бельгия)
|Райлли Опелка (США)
Ринки Хидзиката (Австралия)
|Пабло Карреньо-Буста (Испания)
Франсиско Комесанья (Аргентина)
|Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина)
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)
|Алекс Микельсен (США, 32)
Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина)
|Лоренцо Музетти (Италия, 8)
Янник Ханфманн (Германия)
|Валентин Ройе (Франция)
Роберто Карбальес-Баэна (Испания)
|Вит Коприва (Чехия)
Тьяго Монтейро (Бразилия)
|Фрэнсис Тиафо (США, 15)
Роман Сафиуллин (Россия)
|Фабиан Марожан (Венгрия)
Лука Нарди (Италия)
|Бенджамин Хассан (Ливан)
Маттео Гиганте (Италия)
|Томаш Махач (Чехия, 21)
Кентен Алис (Франция)
|Эмилио Нава (США)
Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)
|Кириан Жаке (Франция)
Нуну Боржеш (Португалия)
|Дженсон Бруксби (США)
Хайме Фария (Португалия)
|Бен Шелтон (США, 13)
Лоренцо Сонего (Италия)
Женщины
|Теннисистка 1
Счет
Теннисистка 2
Победа 1
Победа 2
|Зейнеп Сёнмез (Турция)
Элина Свитолина (Украина, 13)
|Петра Квитова (Чехия)
Виктория Голубич (Швейцария)
|Питон Стирнс (США, 28)
Ева Лис (Германия)
|Виктория Мбоко (Канада)
Лулу Сун (Новая Зеландия)
|Лаура Зигемунд (Германия)
Ана Бондарь (Венгрия)
|Арина Соболенко (Беларусь, 1)
Камилла Рахимова (Россия)
|Даяна Ястремская (Украина)
Дестани Айява (Австралия)
|Александра Эала (Филиппины)
Эмилиана Аранго (Колумбия)
|Диана Шнайдер (Россия, 11)
Анастасия Соболева (Украина)
|Лукреция Стефанини (Италия)
Джил Тайхманн (Швейцария)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
Чжен Циньвэнь (Китай, 8)
|Донна Векич (Хорватия, 18)
Анна Блинкова (Россия)
|Лейре Ромеро-Гормас (Испания)
Тьянцоа Ракатоманга-Раджаона (Франция)
|Ива Йович (США)
Рената Сарасуа (Мексика)
|Нина Стоянович (Сербия)
Аманда Анисимова (США, 16)
|Жасмин Паолини (Италия, 4)
Юань Юэ (Китай)
|Марта Костюк (Украина, 26)
Сара Бейлек (Чехия)
|Ольга Данилович (Сербия)
Лейла Фернандес (Канада, 27)
|Анастасия Потапова (Россия)
Линда Носкова (Чехия, 29)
Партнерский проект