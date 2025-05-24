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24 мая 11:09ГлавнаяНовости

Теннис, «Ролан Гаррос» — 2025: полное расписание и результаты

Действующие чемпионы в одиночном разряде — Карлос Алькарас и Ига Швёнтек
Руслан Ипполитов
Трофеи «Ролан Гаррос». Источник: официальный сайт турнира
Трофеи «Ролан Гаррос». Источник: официальный сайт турнира

С 25 мая по 7 июня 2025 года в Париже пройдет второй в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Франции по теннису. Это единственный мэйджор, который организуется на грунтовом покрытии. Приводим расписание и результаты матчей, которые вместе с котировками букмекерских контор будут обновляться в течение соревнований. Игровые дни на «Ролан Гаррос» стартуют в 12:00 по московскому времени. 

Официальные прямые трансляции будут доступны на телеканале Eurosport и его платформе Eurosport Player. Также турнир на своем официальном сайте и в приложении покажет российская букмекерская контора Winline.

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25 мая

Первый круг

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Мужчины

 Теннисист 1

Счет

Теннисист 2

Победа 1

Победа 2

Эльмер Мёллер (Дания)

 

Томми Пол (США, 12)

7,00

1,10

Мариано Навоне (Аргентина)

 

Брэндон Накашима (США, 28)

1,58

2,38

Камиль Майхшак (Польша)

 

Хамад Меджедович (Сербия)

2,28

1,63

Мартон Фучович (Венгрия)

 

Тристан Скулкейт (Австралия)

1,10

7,00

Джованни Мпетчи Перрикар (Франция, 31)

 

Зизу Бергс (Бельгия)

1,80

2,00

Райлли Опелка (США)

 

Ринки Хидзиката (Австралия)

1,47

2,70

Пабло Карреньо-Буста (Испания)

 

Франсиско Комесанья (Аргентина)

2,45

1,55

Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина)

 

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)

2,10

1,73

Алекс Микельсен (США, 32)

 

Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина)

1,73

2,10

Лоренцо Музетти (Италия, 8)

 

 Янник Ханфманн (Германия)

1,06

9,15

Валентин Ройе (Франция)

 

Роберто Карбальес-Баэна (Испания)

1,60

2,35

Вит Коприва (Чехия)

 

Тьяго Монтейро (Бразилия)

1,41

2,90

Фрэнсис Тиафо (США, 15)

 

Роман Сафиуллин (Россия)

1,37

3,10

Фабиан Марожан (Венгрия)

 

Лука Нарди (Италия)

1,22

4,30

Бенджамин Хассан (Ливан)

 

Маттео Гиганте (Италия)

2,50

1,53

Томаш Махач (Чехия, 21)

 

Кентен Алис (Франция)

1,36

3,15

Эмилио Нава (США)

 

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)

2,05

1,77

Кириан Жаке (Франция)

 

Нуну Боржеш (Португалия)

3,10

1,37

Дженсон Бруксби (США)

 

Хайме Фария (Португалия)

1,67

2,20

Бен Шелтон (США, 13)

 

Лоренцо Сонего (Италия)

1,62

2,30

Женщины

 Теннисистка 1

Счет

Теннисистка 2

Победа 1

Победа 2

Зейнеп Сёнмез (Турция)

 

Элина Свитолина (Украина, 13)

6,60

1,11

Петра Квитова (Чехия)

 

Виктория Голубич (Швейцария)

1,78

2,04

Питон Стирнс (США, 28)

 

Ева Лис (Германия)

1,52

2,54

Виктория Мбоко (Канада)

 

Лулу Сун (Новая Зеландия)

1,24

4,10

Лаура Зигемунд (Германия)

 

Ана Бондарь (Венгрия)

2,35

1,60

Арина Соболенко (Беларусь, 1)

 

Камилла Рахимова (Россия)

1,01

16,00

Даяна Ястремская (Украина)

 

Дестани Айява (Австралия)

1,15

5,55

Александра Эала (Филиппины)

 

Эмилиана Аранго (Колумбия)

1,67

2,20

Диана Шнайдер (Россия, 11)

 

Анастасия Соболева (Украина)

1,06

9,15

Лукреция Стефанини (Италия)

 

Джил Тайхманн (Швейцария)

2,15

1,70

Анастасия Павлюченкова (Россия)

 

Чжен Циньвэнь (Китай, 8)

5,00

1,17

Донна Векич (Хорватия, 18)

 

Анна Блинкова (Россия)

1,83

1,98

Лейре Ромеро-Гормас (Испания)

 

Тьянцоа Ракатоманга-Раджаона (Франция)

1,62

2,30

Ива Йович (США)

 

Рената Сарасуа (Мексика)

1,75

2,08

Нина Стоянович (Сербия)

 

Аманда Анисимова (США, 16)

6,30

1,12

Жасмин Паолини (Италия, 4)

 

Юань Юэ (Китай)

1,05

10,00

Марта Костюк (Украина, 26)

 

Сара Бейлек (Чехия)

1,16

5,25

Ольга Данилович (Сербия)

 

Лейла Фернандес (Канада, 27)

1,60

2,35

Анастасия Потапова (Россия)

 

Линда Носкова (Чехия, 29)

1,85

1,95

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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