Клиенты PARI считают, что «Рубин» прервёт серию неудач и обыграет махачкалинское «Динамо»

Первый матч РПЛ после «окна ФИФА»
Валентин Васильев

12 сентября в матче восьмого тура РПЛ «Рубин» примет на своем поле махачкалинское «Динамо». Игра начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом предстоящего матча, но отдают предпочтение «Рубину». Поставить на победу хозяев можно за 1.98, что соответствует примерно 49% вероятности. Триумф «Динамо» котируется за 4.15 (около 24%). Ничья оценивается в 3.45 (примерно 27%). В последний раз команды встречались между собой в декабре прошлого года в рамках РПЛ. Тогда «Рубин» победил со счётом 3:2.

Клиенты PARI уверены в успехе фаворита. На победу «Рубина» приходится около 91% всего оборота ставок на три возможных исхода игры.

По оценкам аналитиков, игра получится не самой результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют не менее трех мячей, можно за 2.25. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.67. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.02

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую игру — 250 000 рублей на «Рубин» с форой (+1.5) в матче за 1.06. Другой игрок заключил пари на сумму 100 000 рублей на успех «Динамо» по коэффициенту 2.05.

Самым вероятным исходом матча считается минимальная победа «Рубина». Она котируется за 6.50. Ничья со счётом 0:0 или 1:1 оценивается в 7.00, а победа команды Рашида Рахимова 2:0 — в 8.50. Остальным исходам соответствуют более высокие коэффициенты.

«Рубин» по итогам семи туров идет на седьмом месте с 11 очками в активе. Казанская команда одержала три победы, два раза проиграла и дважды завершила матч вничью. «Рубин» в последних пяти матчах во всех турнирах выиграл лишь один раз. Если команда займёт место в топ-4 по итогам турнира, сыграет ставка за 13.00.

«Динамо Махачкала» начало сезон с двух побед, двух ничьих и трех поражений в семи турах. Махачкалинская команда находится на 11-м месте, в двух очках от зоны стыковых матчей. Если команде по итогам сезона удастся избежать вылета из РПЛ, сыграет ставка за 1.17.

Новое