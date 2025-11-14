Ведомости
Спорт

14 ноября 15:48

Клиенты букмекеров прогнозируют победу России над Чили

Команда Карпина закрывает состязательный год в Сочи
Валентин Васильев

15 ноября сборные России и Чили встретятся в товарищеском матче. Встреча пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 18:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на субботнюю игру.

Букмекеры считают явным фаворитом матча команду Валерия Карпина. Коэффициент на успех России — 1.55, что соответствует примерно 62% вероятности. Ничья котируется за 3.90 (около 24%). Поставить на то, что выиграют чилийцы, можно за 6.30 (приблизительно 14%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе россиян. На победу подопечных Карпина приходится около 92% от общего объема ставок на исход матча. Еще 6% сделано на победу Чили, а 2% — на ничью.

Прогноз на матч Россия - Чили

Как и в предыдущем матче сборной России против Перу (1:1), букмекеры не ждут результативной игры. Поставить на то, что соперники забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 2.02. Вероятность того, что команды в лучшем случае ограничатся двумя голами на двоих, котируется за 1.80.

Аналитики PARI низко оценивают вероятность того, что в предстоящем матче смогут отличиться обе команды. Если забьют и Россия, и Чили, сыграет коэффициент 2.12. Обратный исход идет за 1.68. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 3.20. Котировки на гол в каждом из таймов составляют 1.77.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет игры. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — 1:0 в пользу России за 6.00. На то, что счет в матче откроют хозяева, можно поставить за 1.45. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении латиноамериканцев составляют 3.35.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую игру в Сочи — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий, включив в него ставку на тотал больше 2.5 в матче России и Чили за 2.02. Общий коэффициент экспресса — 8.38. В случае успеха чистый выигрыш по этому пари составит 738 000 рублей.

Сборная России занимает 30 место в рейтинге ФИФА и продолжает свою беспроигрышную серию в товарищеских матчах. После ничьей с Перу в Санкт-Петербурге (1:1) она составляет уже 23 игры.

Сборная Чили находится на 56 месте в рейтинге ФИФА. Команда не смогла пробиться на чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике. В южноамериканском отборочном цикле чилийцы набрали 11 очков и заняли последнее, деcятое место, в то время как прямые путевки на мундиаль получили шесть сборных.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Новое