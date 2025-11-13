Клиент PARI выиграл более 7 000 000 рублей, поставив на ничью в матче Россия — Перу

Сборная России провела свой первый товарищеский матч в ноябре. Команда Валерия Карпина сыграла вничью со сборной Перу — 1:1. Этот исход порадовал одного из клиентов букмекерской компании PARI, благодаря ему игрок получил выплату более 7 000 000 рублей.

Один из игроков сделал две ставки на ничью в матче России и Перу. Сначала он поставил 1 000 000 рублей с коэффициентом 4.30, а буквально за полчаса до стартового свистка заключил еще одно пари на ту же сумму, но уже с котировкой 5.00.

Сборная России открыла счет на 18-й минуте, воспользовавшись ошибкой вратаря перуанцев при розыгрыше мяча от ворот, отличился Александр Головин. Однако удержать победный счет команда Карпина не смогла — на 82-й минуте Алекс Валера дальним ударом застал врасплох Матвея Сафонова.

Таким образом, ставки клиента PARI оказались успешными — его чистый выигрыш составил 7 300 000 рублей. Для компании такой исход матча также стал удачным — игра Россия — Перу вошла в топ-3 самых прибыльных событий для PARI в ноябре.