13 ноября 10:18

Клиент PARI выиграл более 7 000 000 рублей, поставив на ничью в матче Россия — Перу

Вот кого гол Валеры точно обрадовал
Валентин Васильев

Сборная России провела свой первый товарищеский матч в ноябре. Команда Валерия Карпина сыграла вничью со сборной Перу — 1:1. Этот исход порадовал одного из клиентов букмекерской компании PARI, благодаря ему игрок получил выплату более 7 000 000 рублей.

Один из игроков сделал две ставки на ничью в матче России и Перу. Сначала он поставил 1 000 000 рублей с коэффициентом 4.30, а буквально за полчаса до стартового свистка заключил еще одно пари на ту же сумму, но уже с котировкой 5.00.

Сборная России открыла счет на 18-й минуте, воспользовавшись ошибкой вратаря перуанцев при розыгрыше мяча от ворот, отличился Александр Головин. Однако удержать победный счет команда Карпина не смогла — на 82-й минуте Алекс Валера дальним ударом застал врасплох Матвея Сафонова.

Таким образом, ставки клиента PARI оказались успешными — его чистый выигрыш составил 7 300 000 рублей. Для компании такой исход матча также стал удачным — игра Россия — Перу вошла в топ-3 самых прибыльных событий для PARI в ноябре.

«Ньюкасл» обыграет «Тоттенхэм» в 14-м туре АПЛ, считают клиенты PARI
«Ньюкасл» обыграет «Тоттенхэм» в 14-м туре АПЛ, считают клиенты PARI
Новости
Коэффициент на чемпионство «Балтики» рухнул после победы над «Спартаком»
Коэффициент на чемпионство «Балтики» рухнул после победы над «Спартаком»
Новости
Состав букмекера PARI по CS добился исторического достижения
Состав букмекера PARI по CS добился исторического достижения
Новости
Букмекеры понизили коэффициент на победу «Барселоны» в матче Ла Лиги с «Атлетико» с учетом лидерства каталонцев
Букмекеры понизили коэффициент на победу «Барселоны» в матче Ла Лиги с «Атлетико» с учетом лидерства каталонцев
Новости
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче со СКА
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче со СКА
Новости
БЕТСИТИ «оживил» визуал Кубка Морского боя
БЕТСИТИ «оживил» визуал Кубка Морского боя
Новости
«ПСЖ» Сафонова крупно обыграет «Монако» Головина и упрочит лидерство в чемпионате Франции, считают аналитики PARI
«ПСЖ» Сафонова крупно обыграет «Монако» Головина и упрочит лидерство в чемпионате Франции, считают аналитики PARI
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Челси» в 13-м туре АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Челси» в 13-м туре АПЛ
Новости
Костомаров, Медведева, Ягудин и другие звезды фигурки помогли собрать более 3 млн рублей на благотворительные цели
Костомаров, Медведева, Ягудин и другие звезды фигурки помогли собрать более 3 млн рублей на благотворительные цели
Новости
Команда российского букмекера PARI прошла во вторую стадию главного чемпионата года по CS
Команда российского букмекера PARI прошла во вторую стадию главного чемпионата года по CS
Новости

