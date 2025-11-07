Ведомости
7 ноября

Клиенты PARI уверены в победе Арины Соболенко над Амандой Анисимовой в 1/2 финала итогового турнира WTA

Аналитики солидарны с бетторами в оценке шансов теннисисток
Валентин Васильев

7 ноября в полуфинальном матче итогового турнира WTA сыграют Арина Соболенко из Беларуси и американка Аманда Анисимова. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы теннисисток в предстоящей встрече.

Букмекеры считают фаворитом встречи Соболенко. Поставить на победу теннисистки из Беларуси можно с коэффициентом 1.45, что соответствует примерно 67% вероятности. Шансы Анисимовой добиться успеха оценивают котировкой 2.85 (около 33%). 

Клиенты PARI уверены в победе Соболенко. Около 95% от общего объема ставок на исход матча приходится на теннисистку из Беларуси. 

Ставка на первую ракетку мира с форой (-1.5) по сетам доступна за 2.20. Вероятность того, что Анисимова выиграет как минимум одну партию, можно за 1.67.

На то, что в этом матче будет тай-брейк, аналитики предложили коэффициент 2.65. За 2.41 можно сделать ставку на то, что каждая из теннисисток сможет выиграть хотя бы один сет.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 112 570 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 2.93 и включил в него пари на победу Соболенко по геймам с форой (+1.5). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.33.

Арина Соболенко на WTA Finals выиграла свою группу, одержав победы над Жасмин Паолини, Джессикой Пегулой и Коко Гауфф. Поставить на чемпионство теннисистки из Беларуси можно с коэффициентом 2.50.

Аманда Анисимова стала второй в своем квартете. Она уступила Елене Рыбакиной, но победила Игу Швентек и Мэдисон Киз. Шансы американки выиграть итоговый турнир оценили в 6.30.

