Клиенты PARI считают, что «Локомотив» во второй раз в сезоне КХЛ победит СКА

Букмекеры тоже отдают предпочтение «железнодорожникам»
Валентин Васильев

18 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между петербургским СКА и ярославским «Локомотивом». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру. 

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «железнодорожников». Коэффициент на успех гостей площадки в основное время игры — 2.15, что составляет 44% вероятности. Спрогнозировать победу хозяев можно по коэффициенту 2.80 (или 34%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.30 (22%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.72 (55%). Поставить на итоговый успех СКА можно за 2.13 (45%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Ярославля. На победу «Локо» приходится около 84% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 13% сделано в пользу СКА, еще приблизительно 3% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов 99% на 1% в пользу «железнодорожников». 

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.20, в овертайме — за 5.90, по буллитам — за 7.80. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 9.50. Если ярославцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.10

Аналитики PARI считают, что второе противостояние «Локомотива» и СКА в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным, как и первое (4:2). Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.57. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.35.

Ярославский «Локомотив» лидирует в таблице Западной конференции с 22-мя очками, у СКА — 16 очков и восьмое место на Западе. Поставить сейчас на победу «железнодорожников» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 3.60. «Локо» — главный фаворит сезона, опережающий ЦСКА (4.00) и «Авангард» (4.50). Чемпионство СКА котируется за 17.00.

