17 июля 11:08ГлавнаяНовости

Спартак - Оренбург: где смотреть матч 1-го тура РПЛ

Футболистом Ярошик не сыграл на "Открытие Арене", а тренером дебютирует здесь в РПЛ
Валентин Васильев
Источник: https://fcorenburg.ru/

В пятницу, 21 июля, стартует 32-й чемпионат России по футболу. По традиции самое пристальное внимание болельщиков будет приковано к 22-кратному чемпиону СССР и России - московскому “Спартаку”. 

Красно-белые откроют новый сезон домашним матчем с “Оренбургом”. Игра состоится в воскресенье, 23 июля, на «Открытие Банк Арене» в Москве и начнется в 17:30.

Федеральный канал «Матч ТВ» не планирует показ игру в Тушино в прямом эфире. Бесплатно посмотреть встречу “Спартака” и “Оренбурга” онлайн можно будет на сайтах букмекерских контор (в частности, у беттингового партнера столичного клуба - Winline).

Последний матч этих команд, в марте 2023 года, завершился домашней победой “Оренбурга" со счетом 2:0. Для нового главного тренера оренбуржцев Иржи Ярошика это будет первая игра в РПЛ в новом качестве.

ПРОГНОЗ И СТАВКА НА МАТЧ "СПАРТАК" - "ОРЕНБУРГ"

