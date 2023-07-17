Спартак - Оренбург: где смотреть матч 1-го тура РПЛ

В пятницу, 21 июля, стартует 32-й чемпионат России по футболу. По традиции самое пристальное внимание болельщиков будет приковано к 22-кратному чемпиону СССР и России - московскому “Спартаку”.

Красно-белые откроют новый сезон домашним матчем с “Оренбургом”. Игра состоится в воскресенье, 23 июля, на «Открытие Банк Арене» в Москве и начнется в 17:30.

Федеральный канал «Матч ТВ» не планирует показ игру в Тушино в прямом эфире. Бесплатно посмотреть встречу “Спартака” и “Оренбурга” онлайн можно будет на сайтах букмекерских контор (в частности, у беттингового партнера столичного клуба - Winline ).

Последний матч этих команд, в марте 2023 года, завершился домашней победой “Оренбурга" со счетом 2:0. Для нового главного тренера оренбуржцев Иржи Ярошика это будет первая игра в РПЛ в новом качестве.