PARI: Spirit вновь победит Heroic и пройдет в полуфинал FISSURE PLAYGROUND по Dota 2

28 октября стартовал плей-офф чемпионата FISSURE PLAYGROUND по Dota 2. В одном из четвертьфиналов Team Spirit сразится с Heroic. Коллективы уже встречались в группе — тогда сильнее оказался состав из СНГ. Грядущая серия в формате best-of-3 начнется в 19:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, фаворитом матча вновь будет Team Spirit, которая в групповой стадии выиграла все матчи. Поставить на победу состава Yatoro можно с котировкой 1.27. Точный счет 2:0 в пользу состава из СНГ можно взять за 1.90. Коэффициент на Spirit с форой по фрагам (-17.5) составляет 1.70, а с форой (-21.5) — 2.10. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 2.23.

Heroic завершила групповой этап со статистикой 3:2, заработав слот в плей-офф только в последнем туре. Вероятность того, что южноамериканская команда возьмет реванш у Spirit, оценивается котировкой 3.80. Коэффициент на Heroic с форой по картам (+1.5) составляет 1.80, а с форой (-1.5) — 6.80. Состав Yuma в среднем на турнире делает 25 фрагов за карту. Поставить на то, что Heroic за всю серию сделает больше 44.5 фрагов, можно с котировкой 1.93.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе состава из СНГ. На победу Spirit приходится более 99% от общего оборота пари на исход матча.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 179 304 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из трех матчей FISSURE PLAYGROUND, включив в него ставку на победу Spirit за 1.30. Общий коэффициент экспресса составил 2.17.

FISSURE PLAYGROUND проходит с 23 октября по 2 ноября в Белграде, Сербия. Призовой фонд турнира составит 1 млн долларов. Победитель матча Team Spirit и Heroic встретится в полуфинале с лучшей командой из пары BB Team — Liquid, а проигравший упадет в нижнюю сетку.