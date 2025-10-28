Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



28 октября 13:13ГлавнаяНовости

PARI: Spirit вновь победит Heroic и пройдет в полуфинал FISSURE PLAYGROUND по Dota 2

Самая крупная ставка на матч — 179 304 рублей
Руслан Ипполитов

28 октября стартовал плей-офф чемпионата FISSURE PLAYGROUND по Dota 2. В одном из четвертьфиналов Team Spirit сразится с Heroic. Коллективы уже встречались в группе — тогда сильнее оказался состав из СНГ. Грядущая серия в формате best-of-3 начнется в 19:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, фаворитом матча вновь будет Team Spirit, которая в групповой стадии выиграла все матчи. Поставить на победу состава Yatoro можно с котировкой 1.27. Точный счет 2:0 в пользу состава из СНГ можно взять за 1.90. Коэффициент на Spirit с форой по фрагам (-17.5) составляет 1.70, а с форой (-21.5) — 2.10. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 2.23.

Heroic завершила групповой этап со статистикой 3:2, заработав слот в плей-офф только в последнем туре. Вероятность того, что южноамериканская команда возьмет реванш у Spirit, оценивается котировкой 3.80. Коэффициент на Heroic с форой по картам (+1.5) составляет 1.80, а с форой (-1.5) — 6.80. Состав Yuma в среднем на турнире делает 25 фрагов за карту. Поставить на то, что Heroic за всю серию сделает больше 44.5 фрагов, можно с котировкой 1.93.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

Клиенты PARI не сомневаются в успехе состава из СНГ. На победу Spirit приходится более 99% от общего оборота пари на исход матча.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 179 304 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из трех матчей FISSURE PLAYGROUND, включив в него ставку на победу Spirit за 1.30. Общий коэффициент экспресса составил 2.17.

FISSURE PLAYGROUND проходит с 23 октября по 2 ноября в Белграде, Сербия. Призовой фонд турнира составит 1 млн долларов. Победитель матча Team Spirit и Heroic встретится в полуфинале с лучшей командой из пары BB Team — Liquid, а проигравший упадет в нижнюю сетку. 

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Топ-менеджеры РПЛ, КХЛ и РУСАДА проведут международную конференцию о честном спорте
Топ-менеджеры РПЛ, КХЛ и РУСАДА проведут международную конференцию о честном спорте
Новости
Клиенты PARI ставят на победу Бублика над Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Париже
Клиенты PARI ставят на победу Бублика над Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Париже
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ
Новости
Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
Новости
«Бавария» — фаворит матча с «Байером» в девятом туре Бундеслиги
«Бавария» — фаворит матча с «Байером» в девятом туре Бундеслиги
Новости
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Новости
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Новости
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Новости
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Новости
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Новости

Новое