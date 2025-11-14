Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



14 ноября 9:41ГлавнаяНовости

PARI: Vitality выбьет Spirit из BLAST Rivals Fall 2025 по CS2

Решается судьба путевки в полуфинал
Валентин Васильев

14 ноября стартует плей-офф BLAST Rivals Fall 2025 по CS2. В этот день будут сыграны два четвертьфинала. В  одном из них сойдутся Team Spirit и Team Vitality. Серия в формате best-of-3 начнется в 13:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч. 

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет Vitality, которая заняла второе место в своем квартете, обыграв TYLOO, но уступив FURIA. Поставить на победу французского клуба можно с котировкой 1.63. В этом году команды трижды встречались друг с другом — во всех случаях сильнее оказывался ростер ZywOo. Коэффициент на точный счет 2:0 в пользу французов составляет 2.90. Ставка на Vitality с форой по раундам (-4.5) доступна за 2.04, а с форой (-7.5) — за 2.70. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.87

Spirit после поражения от Falcons реабилитировалась в матче с The Mongolz, победив 2:0. Поставить на то, что ростер из СНГ сумеет выбить из турнира Vitality, можно с котировкой 2.28. Коэффициент на Spirit с форой по картам (+1.5) составляет 1.35, а с форой (-1.5) — 4.20. Поставить на тотал раундов Spirit больше 26.5 можно с котировкой 2.08

BLAST Rivals Fall 2025 проходит с 12 по 16 ноября в Гонконге. Победитель матча Team Spirit и Vitality пройдет в полуфинал, где встретится с Team Falcons. На итоговое чемпионство Spirit аналитики дают коэффициент 8.50. Вероятность того, что трофей завоюет Vitality, оценивается котировкой 4.90.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

БЕТСИТИ «оживил» визуал Кубка Морского боя
БЕТСИТИ «оживил» визуал Кубка Морского боя
Новости
«ПСЖ» Сафонова крупно обыграет «Монако» Головина и упрочит лидерство в чемпионате Франции, считают аналитики PARI
«ПСЖ» Сафонова крупно обыграет «Монако» Головина и упрочит лидерство в чемпионате Франции, считают аналитики PARI
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Челси» в 13-м туре АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Челси» в 13-м туре АПЛ
Новости
Костомаров, Медведева, Ягудин и другие звезды фигурки помогли собрать более 3 млн рублей на благотворительные цели
Костомаров, Медведева, Ягудин и другие звезды фигурки помогли собрать более 3 млн рублей на благотворительные цели
Новости
Команда российского букмекера PARI прошла во вторую стадию главного чемпионата года по CS
Команда российского букмекера PARI прошла во вторую стадию главного чемпионата года по CS
Новости
«Лига PARI и ФК «Пари НН» — удачные и эффективные решения с точки зрения спонсорства»
«Лига PARI и ФК «Пари НН» — удачные и эффективные решения с точки зрения спонсорства»
Новости
«Локомотив» возьмет реванш у «Северстали» за поражение в матче лидеров Запада КХЛ, считают аналитики PARI
«Локомотив» возьмет реванш у «Северстали» за поражение в матче лидеров Запада КХЛ, считают аналитики PARI
Новости
Матч «Челси» — «Барселона» стал самым крупным и прибыльным событием 5-го тура ЛЧ
Матч «Челси» — «Барселона» стал самым крупным и прибыльным событием 5-го тура ЛЧ
Новости
Клиенты букмекеров уверены в проходе «Зенита» в полуфинал Кубка России в противостоянии с «Динамо»
Клиенты букмекеров уверены в проходе «Зенита» в полуфинал Кубка России в противостоянии с «Динамо»
Новости
Лига PARI присоединилась ко второму сезону новогоднего «Экспресса заботы»
Лига PARI присоединилась ко второму сезону новогоднего «Экспресса заботы»
Новости

Новое