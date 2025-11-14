PARI: Vitality выбьет Spirit из BLAST Rivals Fall 2025 по CS2

14 ноября стартует плей-офф BLAST Rivals Fall 2025 по CS2. В этот день будут сыграны два четвертьфинала. В одном из них сойдутся Team Spirit и Team Vitality. Серия в формате best-of-3 начнется в 13:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет Vitality, которая заняла второе место в своем квартете, обыграв TYLOO, но уступив FURIA. Поставить на победу французского клуба можно с котировкой 1.63. В этом году команды трижды встречались друг с другом — во всех случаях сильнее оказывался ростер ZywOo. Коэффициент на точный счет 2:0 в пользу французов составляет 2.90. Ставка на Vitality с форой по раундам (-4.5) доступна за 2.04, а с форой (-7.5) — за 2.70. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.87.

Spirit после поражения от Falcons реабилитировалась в матче с The Mongolz, победив 2:0. Поставить на то, что ростер из СНГ сумеет выбить из турнира Vitality, можно с котировкой 2.28. Коэффициент на Spirit с форой по картам (+1.5) составляет 1.35, а с форой (-1.5) — 4.20. Поставить на тотал раундов Spirit больше 26.5 можно с котировкой 2.08.

BLAST Rivals Fall 2025 проходит с 12 по 16 ноября в Гонконге. Победитель матча Team Spirit и Vitality пройдет в полуфинал, где встретится с Team Falcons. На итоговое чемпионство Spirit аналитики дают коэффициент 8.50. Вероятность того, что трофей завоюет Vitality, оценивается котировкой 4.90.