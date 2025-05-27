Клиент PARI поставил 150 000 рублей на «Зенит» в матче с ЦСКА

27 мая «Зенит» сыграет с ЦСКА в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Соперники встретятся на «Сибур-Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команды и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что именно «Зенит» откроет счет в серии. Ставки на победу хозяев принимаются по коэффициенту 1.85, что соответствует 51% вероятности. Заключить пари на успех ЦСКА можно за 1.95, вероятность такого исхода составляет примерно 49%.

Большинство клиентов PARI также считают, что «Зенит» окажется сильнее. 72% от общего объема ставок на исход матча приходится на подопечных Хавьера Паскуаля. Один из игроков поставил 150 000 рублей на успех петербургского коллектива, когда такое развитие событий еще оценивалось коэффициентом 1.72.

По оценкам аналитиков, соперники наберут не менее 164 очков на двоих. Поставить на тотал больше 163.5 можно с коэффициентом 1.75, а на тотал меньше 163.5 — с коэффициентом 1.96.

«Зенит» вышел в финал после затяжной серии с «Локомотивом-Кубанью». Петербуржцы были на волоске от проигрыша, однако все же смогли победить в решающем матче и пройти соперника по итогам серии из семи матчей. А вот ЦСКА не оставил ни единого шанса УНИКСу, обыграв казанцев четыре раза подряд.

Учитывая уверенное выступление «армейцев» в полуфинале, букмекеры считают, что они смогут удержать чемпионский титул, и предлагают поставить на это за 1.65. Если же победителем турнира станет «Зенит», сыграет ставка за 2.25.

Заключить пари на то, что серия растянется на семь матчей, можно за 2.85. Вероятность того, что любая команда выиграет финал, уступая по ходу серии, оценивается коэффициентом 2.03. Сделать ставку на то, что счет в серии будет 2:0 по итогам первых матчей в Санкт-Петербурге, можно за 3.20. А если «армейцы» сумеют обыграть «Зенит» также за четыре встречи, как и УНИКС, сыграет коэффициент 7.20.