PARI: «Жирона» — самый убыточный клуб для букмекеров по итогам Ла Лиги — 2024/25. Самый прибыльный матч — «Мальорка» — «Реал Мадрид»

Букмекерская компания PARI подвела итоги испанской Ла Лиги по футболу в сезоне 2024/25, победителем которого стала «Барселона», потеснившая с чемпионского пьедестала мадридский «Реал». Директор департамента устойчивого развития и интегрированных коммуникаций PARI Алексей Бабичев поделился информацией о самых прибыльных и убыточных матчах чемпионата Испании для букмекерской компании и ее клиентов.

В прошедшем сезоне «Барселона» завоевала 28-е по счету чемпионское золото. Таким образом, каталонцам нужно выиграть Ла Лигу еще восемь раз, чтобы сравняться с «Реалом» по количеству титулов. Эти два клуба практически безраздельно правят испанским чемпионатом уже двадцать лет. На этом отрезке их гегемонию нарушал только мадридский «Атлетико», побеждавший в сезонах 2013/14 и 2020/21.

В этом сезоне тройка лидеров также выглядит привычно для болельщиков — на втором месте разместился «Реал», а «Атлетико» взял бронзу. Кроме того, путевки в Лигу чемпионов завоевали «Атлетик» из Бильбао и «Вильярреал».

В Лигу Европы отправятся «Реал Бетис» и «Сельта», а «Райо Вальекано» сыграет в Лиге конференций. Стоит отметить, что «пчелы» попали в еврокубки второй раз в истории — в сезоне 2000/01 они дошли до четвертьфинала в Кубке УЕФА.

Хуже всего показали себя «Леганес», «Лас-Пальмас» и «Вальядолид». «Пепинерос» были очень близки к тому, чтобы сохранить место в высшей лиге, но уступили в этой борьбе «Севилье», опередившей их на одно очко.

Топ-5 матчей по обороту, прибыльные и убыточные матчи

Наибольшей популярностью среди клиентов PARI пользовались матчи с участием «Реала». Игры «галактикос» с «Мальоркой» (18 августа, 1:1), «Эспаньолом» (1 февраля, поражение мадридцев 0:1) и «Лас-Пальмасом» (29 августа, 1:1), а также два Эль Класико с «Барселоной» (26 октября 0:4 и 11 мая 3:4) стали самыми крупными по обороту среди всех встреч прошедшего сезона.

Меньше всего клиенты PARI ставили на матчи «Райо Вальекано» — «Леганес» (28 сентября, 1:1), «Осасуна» — «Эспаньол» (18 мая, 2:0), «Эспаньол» — «Алавес» (14 сентября, 3:2), «Лас-Пальмас» — «Леганес» (18 мая, 0:1) и «Вальядолид» — «Алавес» (18 мая, 0:1).

Наиболее прибыльными для PARI стали матчи, события в которых развивались вопреки котировкам букмекеров, а именно «Мальорка» — «Реал Мадрид» (1:1, 3,1%), «Реал Сосьедад» — «Барселона» (1:0, 2,46%), «Эспаньол» — «Реал Мадрид» (1:0, 2,37%), «Лас-Пальмас» — «Реал Мадрид» (1:1, 2,18%) и «Атлетико Мадрид» — «Эспаньол» (1:1, 1,64%). Чаще всего игроков разочаровывала «Мальорка», которая стала самой прибыльной командой Ла Лиги для PARI в минувшем сезоне.

В свою очередь, клиенты PARI получили больше всего выигрышей на матчах, которые проходили по ожидаемому сценарию: «Валенсия» — «Барселона» (0:5), «Барселона» — «Атлетик Бильбао» (2:1), «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид» (0:2), «Валенсия» — «Реал Мадрид» (1:2) и «Атлетико Мадрид» — «Барселона» (2:4). Тем не менее абсолютными рекордсменами по убыточности для PARI стали «Вальядолид» и «Жирона», матчи которых редко расходились с ожиданиями игроков и букмекеров.

В ставках на победителя турнира практически все игроки выбирали «Реал» (49% от оборота ставок рынка) и «Барселону» (45%). Еще 4% от общего объема пари на этом рынке пришлись на «Атлетико».

В сравнении с аналогичными показателями сезона Ла Лиги — 2023/24 компания зафиксировала увеличение общего оборота на 53%, а также рост полученной прибыли на 113%.

Выигрыши и проигрыши

Крупнейший выигрыш в прошедшем сезоне Ла Лиги составил 14 820 000 рублей. Он достался игроку, который 23 мая поставил 3 800 000 рублей на ничью в матче «Бетис» — «Валенсия» по коэффициенту 3.90. Команды не подвели, обменявшись голами с интервалом в 25 минут (итоговый счет 1:1).

Еще один игрок получил выигрыш в размере 13 000 000 рублей, поставив 10 000 000 рублей на тотал больше 2 в матче «Вальядолид» — «Реал Мадрид» по коэффициенту 1.30. Даже играя на выезде, «галактикос» не оставили аутсайдеру лиги никаких шансов, одержав победу со счетом 3:0.

Другой клиент также сумел воспользоваться неудачами «Вальядолида», поставив против этого клуба 6 000 000 рублей в матче с «Жироной» по коэффициенту 1.82. Жиронцы заставили игрока понервничать, но в итоге смогли распечатать ворота соперника на 80-й минуте встречи и забрать победу. Выплата клиенту составила 10 920 000 рублей.

Тем не менее в прошедшем сезоне не обошлось и без крупных проигрышей. К примеру, у одного из клиентов не зашла ставка на победу «Атлетика» в матче с «Барселоной» в размере 5 000 000 рублей. Хотя баски хорошо играют на своем поле, они часто испытывают проблемы в играх с каталонцами, проиграв им в трех из пяти предыдущих матчей. Последняя встреча команд не стала исключением — «Атлетик» проиграл всухую со счетом 0:3.

Самый высокий зашедший коэффициент, самый низкий не сыгравший коэффициент

Самый высокий коэффициент, сыгравший в минувшем сезоне Ла Лиги, составил 125.00. Одному из клиентов удалось угадать точный счет в матче «Атлетико Мадрид» — «Севилья» (4:3). Хотя игрок поставил всего 190 рублей, смелая ставка позволила ему получить выплату в размере 23 750 рублей. Кроме того, у восьми игроков зашли ставки с коэффициентами 100.00.

При этом у 653 игроков проиграли ставки с коэффициентом 1.01 — это самый низкий не зашедший коэффициент в прошедшем сезоне.

Пиковые даты

Наиболее удачным днем для PARI в сезоне 2024/25 стало 18 августа. Этот день был рекордным по количеству прибыли — на старте сезона многие игроки обожглись на игре «Реала» с «Мальоркой».

Больше всего ставок клиенты разместили 18 мая, однако крупнейший оборот пришелся на 15 мая. Таким образом, активность игроков существенно выросла на заключительном этапе чемпионата.

А вот 16 марта оказалось наиболее удачным для клиентов PARI и наиболее убыточным для компании. Именно в этот день «Барселона» переиграла «Атлетико Мадрид» со счетом 4:2.



button

text = ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

link = https://rlnk.xyz/paripartners

Большинство клиентов PARI согласны с оценками букмекеров. 61% от общего объема ставок на исход матча приходится на успех «Зенита». Тем не менее, самая крупная ставка в размере 155 000 рублей приходится на победу ЦСКА.

Аналитики ожидают, что общий тотал встречи достигнет 163 очков. Поставить на тотал больше 162.5 можно по коэффициенту 1.77, а на тотал меньше 162.5 — по коэффициенту 1.94. Индивидуальный тотал «Зенита больше 80.5 котируется за 1.55, такую же ставку на ЦСКА можно сделать за 1.85.

Первый матч финальной серии прошел 27 мая и завершился победой ЦСКА со счетом 82:80. После успеха на старте букмекеры обрушили коэффициент на победу «армейцев» с 1.65 до 1.33, тогда как котировки на чемпионство «Зенита» выросли с 2.25 до 3.30.

Аналитики не исключают, что серия может растянуться до семи матчей, и предлагают поставить на это за 3.00. Заключить пари на то, что любая из команд выиграет, уступая по ходу серии, можно за 2.30. Если же ЦСКА сумеет всухую обыграть «Зенит» со счетом 4:0, сыграет ставка за 4.80.