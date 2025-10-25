Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



25 октября 13:15ГлавнаяНовости

PARI: Team Falcons победит BB Team и пройдет в плей-офф FISSURE PLAYGROUND по Dota 2

В плей-офф сыграют восемь лучших команд групповой стадии
Руслан Ипполитов

25 октября на турнире FISSURE PLAYGROUND по Dota 2 станут известны первые участники плей-офф. В одном из поединков за выход в следующую стадию встретятся Team Falcons и BB Team. Серия в формате best-of-3 начнется в 18:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет Team Falcons. В предыдущих поединках в групповой стадии коллектив обыграл Team Liquid и MOUZ. Поставить на победу состава Malr1ne в грядущей серии можно с котировкой 1.27. Точный счет 2:0 в пользу Falcons можно взять за 1.90. Коэффициент на ростер Malr1ne с форой по фрагам (-18.5) составляет 1.68, а с форой (-22.5) — 2.15. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 2.08.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

BB Team также имеет две победы в активе — над VP и Tundra. В новом сезоне состав gpK~ уже встречался с Falcons и тогда уступил. А общий текущий лузстрик BB Team в поединках с ростером Malr1ne составляет уже три матча. Ставка на то, что команда из СНГ наконец сможет победить Falcons, доступна за 3.80. Коэффициент на BB Team с форой по картам (+1.5) составляет 1.80, а с форой (-1.5) — 6.80. Тотал фрагов ростера gpK~ в серии больше 45.5 можно взять за 1.93.

FISSURE PLAYGROUND проходит с 23 октября по 2 ноября в Белграде, Сербия. Призовой фонд турнира составит 1 млн долларов. В плей-офф пройдут восемь лучших команд групповой стадии. 

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

PARI: Team Falcons победит BB Team и пройдет в плей-офф FISSURE PLAYGROUND по Dota 2
PARI: Team Falcons победит BB Team и пройдет в плей-офф FISSURE PLAYGROUND по Dota 2
Новости
PARI: Team Spirit — фаворит в матче с Aurora на FISSURE PLAYGROUND по Dota 2
PARI: Team Spirit — фаворит в матче с Aurora на FISSURE PLAYGROUND по Dota 2
Новости
Расширенная линия ставок от стримеров-партнеров Fonbet на PGL Masters Bucharest
Расширенная линия ставок от стримеров-партнеров Fonbet на PGL Masters Bucharest
Новости
Клиент PARI поставил 150 000 рублей на Эль Класико в Ла Лиге
Клиент PARI поставил 150 000 рублей на Эль Класико в Ла Лиге
Новости
PARI: «Зенит» — фаворит матча РПЛ с московским «Динамо»
PARI: «Зенит» — фаворит матча РПЛ с московским «Динамо»
Новости
Дмитрий Губерниев поставил на голы в матче Лиги PARI «Родина» — «Ротор»
Дмитрий Губерниев поставил на голы в матче Лиги PARI «Родина» — «Ротор»
Новости
PARI: Том Аспиналл нокаутирует Сирила Гана на UFC 321
PARI: Том Аспиналл нокаутирует Сирила Гана на UFC 321
Новости
PARI: Жаилтон Алмейда пройдет Александра Волкова на UFC 321
PARI: Жаилтон Алмейда пройдет Александра Волкова на UFC 321
Новости
Клиенты и аналитики PARI уверены, что «Родина» победит дома «Ротор»
Клиенты и аналитики PARI уверены, что «Родина» победит дома «Ротор»
Новости
Клиенты PARI: ЦСКА уверено обыграет «Крылья Советов» в 13-м туре РПЛ
Клиенты PARI: ЦСКА уверено обыграет «Крылья Советов» в 13-м туре РПЛ
Новости

Новое