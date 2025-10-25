PARI: Team Falcons победит BB Team и пройдет в плей-офф FISSURE PLAYGROUND по Dota 2

25 октября на турнире FISSURE PLAYGROUND по Dota 2 станут известны первые участники плей-офф. В одном из поединков за выход в следующую стадию встретятся Team Falcons и BB Team. Серия в формате best-of-3 начнется в 18:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет Team Falcons. В предыдущих поединках в групповой стадии коллектив обыграл Team Liquid и MOUZ. Поставить на победу состава Malr1ne в грядущей серии можно с котировкой 1.27. Точный счет 2:0 в пользу Falcons можно взять за 1.90. Коэффициент на ростер Malr1ne с форой по фрагам (-18.5) составляет 1.68, а с форой (-22.5) — 2.15. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 2.08.

BB Team также имеет две победы в активе — над VP и Tundra. В новом сезоне состав gpK~ уже встречался с Falcons и тогда уступил. А общий текущий лузстрик BB Team в поединках с ростером Malr1ne составляет уже три матча. Ставка на то, что команда из СНГ наконец сможет победить Falcons, доступна за 3.80. Коэффициент на BB Team с форой по картам (+1.5) составляет 1.80, а с форой (-1.5) — 6.80. Тотал фрагов ростера gpK~ в серии больше 45.5 можно взять за 1.93.

FISSURE PLAYGROUND проходит с 23 октября по 2 ноября в Белграде, Сербия. Призовой фонд турнира составит 1 млн долларов. В плей-офф пройдут восемь лучших команд групповой стадии.