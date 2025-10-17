Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



17 октября 9:40ГлавнаяНовости

На матче «Торпедо Москва» — «Шинник» пройдет благотворительная акция в поддержку ветеранов спорта

По 50 рублей в фонд за каждого болельщика
Валентин Васильев

20 октября на стадионе «Арена Химки» в городе Химки в рамках матча 15-го тура Лиги PARI «Торпедо Москва» — «Шинник» (начало в 19:30 по московскому времени) состоится благотворительная акция. Инициатива организована фондом «Пари и побеждай», Лигой PARI при поддержке ФНЛ и платформой Tooba. Ее цель — поддержка пожилых людей и ветеранов спорта в российских регионах. 12 октября проект был успешно реализован в Волгограде во время игры «Ротор» — «Черноморец».

Особенностью акции станет вклад в благотворительность каждого зрителя, пришедшего на стадион. Так, за каждого болельщика фонд «Пари и побеждай» перечислит в копилку проекта дополнительно по 50 рублей. Все собранные средства будут направлены на помощь подопечным фонда «Второе дыхание» через приложение Tooba. Также любой желающий может принять участие в акции, сделав пожертвование в рамках специально открытого сбора, который активен не только в день игры.

«Наша цель — объединить людей в их желании помогать. Мы стремимся, чтобы каждый зритель почувствовал себя частью одной команды, где важен вклад каждого», — прокомментировала Алина Лебедева, попечитель благотворительного фонда «Пари и побеждай».

В день матча на стадионе будет организована фотовыставка. На ней представят современные портреты легенд «Торпедо» 1970–80-х годов и их личные истории о роли футбола в жизни. После игры экспозиция переедет в ТЦ «Мега» (Химки), где будет доступна для свободного посещения до 27 октября.

«Для нас большая честь участвовать в матче с такой высокой миссией. Мы выйдем на поле, вдохновленные подвигами ветеранов, и постараемся продемонстрировать футбол, которым они могли бы гордиться», отметил генеральный директор ФК «Торпедо Москва» Сергей Синяев.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

«Бавария» — фаворит матча с дортмундской «Боруссией» в седьмом туре Бундеслиги
«Бавария» — фаворит матча с дортмундской «Боруссией» в седьмом туре Бундеслиги
Новости
Клиенты PARI считают, что «Спартак» победит «Ростов» в РПЛ
Клиенты PARI считают, что «Спартак» победит «Ростов» в РПЛ
Новости
Клиенты PARI ставят на победу ЦСКА над «Локомотивом» в 12-м туре РПЛ
Клиенты PARI ставят на победу ЦСКА над «Локомотивом» в 12-м туре РПЛ
Новости
Клиенты PARI считают, что «Локомотив» во второй раз в сезоне КХЛ победит СКА
Клиенты PARI считают, что «Локомотив» во второй раз в сезоне КХЛ победит СКА
Новости
«Предпринимателю важно чувствовать тренды и опираться на качественные данные»: CEO PARI Руслан Медведь выступил на SportTech Сколково
«Предпринимателю важно чувствовать тренды и опираться на качественные данные»: CEO PARI Руслан Медведь выступил на SportTech Сколково
Новости
Клиент PARI поставил более 7 000 000 рублей на победу ЦСКА в матче КХЛ против «Торпедо»
Клиент PARI поставил более 7 000 000 рублей на победу ЦСКА в матче КХЛ против «Торпедо»
Новости
Клиенты PARI SECRET побывали на финале турнира «Мастерс» в Шанхае
Клиенты PARI SECRET побывали на финале турнира «Мастерс» в Шанхае
Новости
Мирослав Ромащенко рассказал, какая была установка у Артема Дзюбы в матче с Испанией на ЧМ-2018
Мирослав Ромащенко рассказал, какая была установка у Артема Дзюбы в матче с Испанией на ЧМ-2018
Новости
В Екатеринбурге продолжается фотовыставка, посвященная ветеранам уральского спорта
В Екатеринбурге продолжается фотовыставка, посвященная ветеранам уральского спорта
Новости
FONBET совместно с Александром Овечкиным объявляют о конкурсе на ремонт для поклонников хоккея
FONBET совместно с Александром Овечкиным объявляют о конкурсе на ремонт для поклонников хоккея
Новости

Новое