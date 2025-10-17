20 октября на стадионе «Арена Химки» в городе Химки в рамках матча 15-го тура Лиги PARI «Торпедо Москва» — «Шинник» (начало в 19:30 по московскому времени) состоится благотворительная акция. Инициатива организована фондом «Пари и побеждай», Лигой PARI при поддержке ФНЛ и платформой Tooba. Ее цель — поддержка пожилых людей и ветеранов спорта в российских регионах. 12 октября проект был успешно реализован в Волгограде во время игры «Ротор» — «Черноморец».

Особенностью акции станет вклад в благотворительность каждого зрителя, пришедшего на стадион. Так, за каждого болельщика фонд «Пари и побеждай» перечислит в копилку проекта дополнительно по 50 рублей. Все собранные средства будут направлены на помощь подопечным фонда «Второе дыхание» через приложение Tooba. Также любой желающий может принять участие в акции, сделав пожертвование в рамках специально открытого сбора, который активен не только в день игры.

«Наша цель — объединить людей в их желании помогать. Мы стремимся, чтобы каждый зритель почувствовал себя частью одной команды, где важен вклад каждого», — прокомментировала Алина Лебедева, попечитель благотворительного фонда «Пари и побеждай».

В день матча на стадионе будет организована фотовыставка. На ней представят современные портреты легенд «Торпедо» 1970–80-х годов и их личные истории о роли футбола в жизни. После игры экспозиция переедет в ТЦ «Мега» (Химки), где будет доступна для свободного посещения до 27 октября.

«Для нас большая честь участвовать в матче с такой высокой миссией. Мы выйдем на поле, вдохновленные подвигами ветеранов, и постараемся продемонстрировать футбол, которым они могли бы гордиться», — отметил генеральный директор ФК «Торпедо Москва» Сергей Синяев.