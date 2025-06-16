Команда «Политика» — победитель FONBET Кубка Росконгресса по хоккею

В рамках ПМЭФ-2025 на льду СКА Арены состоялся FONBET Кубок Росконгресса по хоккею. В этом году турнир был посвящен 80-летнему Юбилею Победы, а главный приз назван в честь олимпийского чемпиона 1956 года, фронтовика Николая Сологубова.

В турнире приняли участие государственные деятели и звезды российского спорта: экс-футболисты сборной России Александр Мостовой и Дмитрий Сычев, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

В матче за трофей сошлись команды: «Политика» — действующий чемпион и «Бизнес». В драматичном финале титул защитила «Политика» (3:2). Бронзу завоевала сборная Администрации Санкт-Петербурга. В церемонии награждения команд принял участие управляющий акционер компании FONBET Валентин Голованов. Он же вручил чек по 500 000 рублей ветеранам — Станиславу Литовко и Александру Иванову, годы жизни которых пришлись на период блокады Ленинграда.