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19 июня 15:37ГлавнаяНовости

Команда «Политика» — победитель FONBET Кубка Росконгресса по хоккею

Турнир был посвящен 80-летнему Юбилею Победы
Руслан Ипполитов
Фото: Росконгресс
Фото: Росконгресс

В рамках ПМЭФ-2025 на льду СКА Арены состоялся FONBET Кубок Росконгресса по хоккею. В этом году турнир был посвящен 80-летнему Юбилею Победы, а главный приз назван в честь олимпийского чемпиона 1956 года, фронтовика Николая Сологубова.

В турнире приняли участие государственные деятели и звезды российского спорта: экс-футболисты сборной России Александр Мостовой и Дмитрий Сычев, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. 

В матче за трофей сошлись команды: «Политика» — действующий чемпион и «Бизнес». В драматичном финале титул защитила «Политика» (3:2). Бронзу завоевала сборная Администрации Санкт-Петербурга. В церемонии награждения команд принял участие управляющий акционер компании FONBET Валентин Голованов. Он же вручил чек по 500 000 рублей ветеранам — Станиславу Литовко и Александру Иванову, годы жизни которых пришлись на период блокады Ленинграда.

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