Смешанные единоборства, турнир UFC 312: где смотреть, прямая трансляция

В ночь на воскресенье, 9 февраля, по московскому времени UFC проведет 312-й номерной турнир. Его примет австралийский Сидней.

Возглавит кард титульный бой в среднем весе. Южноафриканец Дрикус дю Плесси будет защищать пояс от посягательств американца Шона Стрикленда — первого номера дивизиона. Представитель США уже владел титулом, но уступил его в первом поединке с соперником из ЮАР.

Второе по значимости событии вечера также имеет чемпионский формат. Китаянка Вейли Жанг будет отстаивать пояс в женском минимальном весе, на который претендует американка Татьяна Суарес, занимающая первый номер в рейтинге дивизиона.

Единственным россиянином в карде будет Вячеслав Борщев. В прелимах он проведет бой в легком весе против австралийца Тома Нолана.

Турнир UFC 312 пройдет на «Qudos Bank Arena» в Сиднее (Австралия). Шоу стартует в воскресенье, 9 февраля, в 02:00 по московскому времени. Бой Нолан — Борщёв стоит ожидать около 04:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.

Основной кард

Прелимы