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8 февраля 18:26ГлавнаяНовости

Смешанные единоборства, турнир UFC 312: где смотреть, прямая трансляция

Два титульных боя
Руслан Ипполитов
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

В ночь на воскресенье, 9 февраля, по московскому времени UFC проведет 312-й номерной турнир. Его примет австралийский Сидней.

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Возглавит кард титульный бой в среднем весе. Южноафриканец Дрикус дю Плесси будет защищать пояс от посягательств американца Шона Стрикленда — первого номера дивизиона. Представитель США уже владел титулом, но уступил его в первом поединке с соперником из ЮАР.

Второе по значимости событии вечера также имеет чемпионский формат. Китаянка Вейли Жанг будет отстаивать пояс в женском минимальном весе, на который претендует американка Татьяна Суарес, занимающая первый номер в рейтинге дивизиона.

ПРОГНОЗ НА БОЙ ДЮ ПЛЕССИ — СТРИКЛЕНД 2

Единственным россиянином в карде будет Вячеслав Борщев. В прелимах он проведет бой в легком весе против австралийца Тома Нолана.

ПРОГНОЗ НА БОЙ НОЛАН — БОРЩЁВ

Турнир UFC 312 пройдет на «Qudos Bank Arena» в Сиднее (Австралия). Шоу стартует в воскресенье, 9 февраля, в 02:00 по московскому времени. Бой Нолан — Борщёв стоит ожидать около 04:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Джек Дженкинс (Австралия) — Габриэль Сантос (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Том Нолан (Австралия) — Вячеслав Борщёв (Россия). Легкий вес;
  • Ванг Конг (Китай) — Бруна Брасил (Бразилия). Женский наилегчайший вес;
  • Колби Тикнесс (Австралия) — Александр Топурия (Грузия). Легчайший вес;
  • Ронг Жу (Китай) — Коди Стил (США). Легкий вес;
  • Джонатан Микаллеф (Австралия) — Кевин Жуссе (Франция). Полусредний вес;
  • Куиллан Салкиллд (Австралия) — Аншул Джубли (Индия). Легкий вес.
Ранее по теме:PARI: Дрикус дю Плесси сохранит титул в поединке с Шоном Стриклендом
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