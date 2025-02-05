Вейли Жанг — Татьяна Суарес, 9 февраля: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Феерически интригующий, ведь в октагоне сойдутся одна из величайших женщин в истории ММА (Жанг) и спортсменка, с которой по потенциалу могут сравниться единицы (Суарес). У американки сложная карьера, у нее были серьезные проблемы со здоровьем. Без них Суарес наверняка уже была бы примерно на уровне Жанг по регалиям и статусу.

Впрочем, у представительницы США есть все шансы приблизиться к сопернице. В частности, отобрать у нее пояс. Потенциал у Суарес, повторимся, действительно чемпионский. У нее образцовая борьба, прекрасное джиу-джитсу. Претендентка не раз доказывала, что может взять на сабмишен, похоже, любую оппонентку.

Жанг тоже умеет бороться, но её арсенал в партере более скудный. И в поединке с Суарес вряд ли китаянка будет уповать на работу на нижнем этаже. Скорее, действующая чемпионка попробует заработать преимущество в стойке, ведь у нее отличная ударника техника, дополненная выдающейся выносливостью и агрессивным напором. Вот только американка и на верхнем этаже может навязать серьезную конкуренцию.

Резюмируя, ждем крайне конкурентный поединок двух классных и универсальных спортсменок. Увидим и брутальную физическую силу, и тактику, и технику, и ещё много всего. Собственно, быстрой развязки не ждем, уж слишком высок уровень соперниц во всем. Хороший повод воспользоваться привлекательными коэффициентами букмекеров на тоталы и тайминг. А ставка на исход представляется уж слишком рискованной — здесь с котировками согласимся.