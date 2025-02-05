Вейли Жанг — Татьяна Суарес, 9 февраля: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

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Соглавным событием ближайшего турнира UFC станет титульный поединок в женском минимальном весе (до 52,2 кг) между китаянкой Вейли Жанг и американкой Татьяной Суарес. Сумеет ли представительница США остаться непобежденной и забрать пояс?
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Жанг
Суарес
Китай
Страна
США
35
Возраст
34
28
Бои
10
25 (11 / 8 / 6)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
10 (2 / 5 / 3)
3 (1 / 0 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
0
Чемпионка
Место в рейтинге женского минимального дивизиона UFC
1
162,5
Рост (см)
165
160
Размах рук (см)
167,5
91,5
Размах ног (см)
99
В шестилетнем возрасте начала заниматься кунг-фу, в 12-летнем - саньда и разновидностью китайской борьбы. Завершила спортивную карьеру из-за травмы, но позднее вернулась в единоборства, получила коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу. С 2013 года выступает в профессиональных MMA. Становилась чемпионкой Kunlun Fight и Top FC в женском минимальном весе, после чего перешла в UFC.
В 2019 году выиграла пояс сильнейшего промоушена в той же категории, одолев Джессику Андраде. Защитила титул в бою с Йоанной Енджейчик, но затем дважды проиграла Роуз Намаюнас. В 2022 году вернула пояс, одолев Карлу Эспарзу. Дважды отстояла чемпионское звание. В последнем поединке в апреле единогласным решением судей победила Ян Сяонань. На данный момент Жанг занимает второе место в женском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, уступая только Валентине Шевченко.
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В трехлетнем возрасте начала заниматься борьбой, дважды выигрывала бронзу чемпионатов мира по вольной борьбе. Во время подготовки к Олимпиаде-2012 у неё обнаружили опухоль щитовидной железы и удалили орган. После курса реабилитации Суарес окончательно победила рак и вернулась в спорт, освоив джиу-джитсу и став двукратной чемпионкой мира в этой дисциплине.
В профессиональных MMA выступает с 2014 года, в 2016-м выиграла шоу The Ultimate Fighter. После 2019-го взяла перерыв в выступлениях из-за проблем со здоровьем. Вернулась в феврале 2023-го, победив Монтану де ла Росу в рамках женского наилегчайшего веса. В последнем поединке в августе 2023-го удушающим приемом одолела Джессику Андраде в минимальном дивизионе. На данный момент занимает десятое место в женской рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
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Феерически интригующий, ведь в октагоне сойдутся одна из величайших женщин в истории ММА (Жанг) и спортсменка, с которой по потенциалу могут сравниться единицы (Суарес). У американки сложная карьера, у нее были серьезные проблемы со здоровьем. Без них Суарес наверняка уже была бы примерно на уровне Жанг по регалиям и статусу.
Впрочем, у представительницы США есть все шансы приблизиться к сопернице. В частности, отобрать у нее пояс. Потенциал у Суарес, повторимся, действительно чемпионский. У нее образцовая борьба, прекрасное джиу-джитсу. Претендентка не раз доказывала, что может взять на сабмишен, похоже, любую оппонентку.
Жанг тоже умеет бороться, но её арсенал в партере более скудный. И в поединке с Суарес вряд ли китаянка будет уповать на работу на нижнем этаже. Скорее, действующая чемпионка попробует заработать преимущество в стойке, ведь у нее отличная ударника техника, дополненная выдающейся выносливостью и агрессивным напором. Вот только американка и на верхнем этаже может навязать серьезную конкуренцию.
Резюмируя, ждем крайне конкурентный поединок двух классных и универсальных спортсменок. Увидим и брутальную физическую силу, и тактику, и технику, и ещё много всего. Собственно, быстрой развязки не ждем, уж слишком высок уровень соперниц во всем. Хороший повод воспользоваться привлекательными коэффициентами букмекеров на тоталы и тайминг. А ставка на исход представляется уж слишком рискованной — здесь с котировками согласимся.
Турнир UFC 312 пройдет на «Qudos Bank Arena» в Сиднее (Австралия). Шоу стартует в воскресенье, 9 февраля, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 06:00 мск, поэтому соглавный бой Жанг — Суарес стоит ожидать около 07:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.
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