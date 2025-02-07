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7 февраля 13:14ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Том Нолан — Вячеслав Борщев, 9 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Нокаут от кого-то из ударников обеспечен?
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

В предварительном карде ближайшего турнира UFC пройдет поединок в легком весе (до 70,3 кг) с участием россиянина Вячеслава Борщева. Его соперником будет австралиец Том Нолан. Кто окажется сильнее?

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Статистика

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Нолан

 

Борщёв

Австралия

Страна

Россия

24

Возраст

33

9

Бои

13

8 (5 / 0 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

8 (6 / 0 / 2)

1 (1 / 0 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

4 (0 / 1 / 3)

0

Ничьи

1

190,5

Рост (см)

180,5

185,5

Размах рук (см)

175

109

Размах ног (см)

105,5

Том Нолан

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Обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу, и черного — по муай-тай. В профессиональных ММА выступает с 2020 года. В 2023-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Проиграл дебютный бой в промоушене и потерпел единственное поражение в карьере. Затем вышел на серию из двух побед. В последнем поединке в августе одолел Алекса Рейеса единогласным решением судей.

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Вячеслав Борщёв

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Обладатель множества регалий по кикбоксингу, в том числе звания чемпиона мира. В 2017 году переехал в США, с 2019-го выступает в профессиональных MMA. В 2021-м Борщев пробился в UFC через Претендентскую серию Дэйны Уайта. В сильнейшем промоушене одержал три победы при трех поражениях и одной ничьей. В последнем поединке в августе одолел Джеймса Ллонтопа раздельным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа НоланаПобеда БорщёваДосрочное завершениеПолный бой
PARI2,061,801,303,35

Прогноз на бой

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В UFC явно ждут от этого поединка искр. Оба спортсмена — базовые ударники с качественной и вариативной техникой. У них высокий нокаутирующий потенциал и довольно агрессивный стиль. При этом вряд ли соперники будут слишком осторожничать, так как обоим нужно доказывать свою состоятельность в промоушене, а Нолана вдобавок будут гнать вперед домашние трибуны.

Финишей в первом или втором раунде и у австралийца, и у россиянина достаточно для того, чтобы ожидать подобного и в их очном противостоянии. Ставим на завершение поединка до последней пятиминутки.

Полный кард, где смотреть бой Нолан Борщёв

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Турнир UFC 312 пройдет на «Qudos Bank Arena» в Сиднее (Австралия). Шоу стартует в воскресенье, 9 февраля, в 02:00 по московскому времени. Бой Нолан Борщёв стоит ожидать около 04:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Джек Дженкинс (Австралия) — Габриэль Сантос (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Том Нолан (Австралия) — Вячеслав Борщёв (Россия). Легкий вес;
  • Ванг Конг (Китай) — Бруна Брасил (Бразилия). Женский наилегчайший вес;
  • Колби Тикнесс (Австралия) — Александр Топурия (Грузия). Легчайший вес;
  • Ронг Жу (Китай) — Коди Стил (США). Легкий вес;
  • Джонатан Микаллеф (Австралия) — Кевин Жуссе (Франция). Полусредний вес;
  • Куиллан Салкиллд (Австралия) — Аншул Джубли (Индия). Легкий вес;
  • Хьюн Сунг Пак (Республика Корея) — Ньямджаргал Тумендемберел (Монголия). Наилегчайший вес.
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