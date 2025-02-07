Том Нолан — Вячеслав Борщев, 9 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В предварительном карде ближайшего турнира UFC пройдет поединок в легком весе (до 70,3 кг) с участием россиянина Вячеслава Борщева. Его соперником будет австралиец Том Нолан. Кто окажется сильнее?
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Нолан
Борщёв
Австралия
Страна
Россия
24
Возраст
33
9
Бои
13
8 (5 / 0 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
8 (6 / 0 / 2)
1 (1 / 0 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (0 / 1 / 3)
0
Ничьи
1
190,5
Рост (см)
180,5
185,5
Размах рук (см)
175
109
Размах ног (см)
105,5
Обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу, и черного — по муай-тай. В профессиональных ММА выступает с 2020 года. В 2023-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Проиграл дебютный бой в промоушене и потерпел единственное поражение в карьере. Затем вышел на серию из двух побед. В последнем поединке в августе одолел Алекса Рейеса единогласным решением судей.
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Обладатель множества регалий по кикбоксингу, в том числе звания чемпиона мира. В 2017 году переехал в США, с 2019-го выступает в профессиональных MMA. В 2021-м Борщев пробился в UFC через Претендентскую серию Дэйны Уайта. В сильнейшем промоушене одержал три победы при трех поражениях и одной ничьей. В последнем поединке в августе одолел Джеймса Ллонтопа раздельным решением судей.
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В UFC явно ждут от этого поединка искр. Оба спортсмена — базовые ударники с качественной и вариативной техникой. У них высокий нокаутирующий потенциал и довольно агрессивный стиль. При этом вряд ли соперники будут слишком осторожничать, так как обоим нужно доказывать свою состоятельность в промоушене, а Нолана вдобавок будут гнать вперед домашние трибуны.
Финишей в первом или втором раунде и у австралийца, и у россиянина достаточно для того, чтобы ожидать подобного и в их очном противостоянии. Ставим на завершение поединка до последней пятиминутки.
Турнир UFC 312 пройдет на «Qudos Bank Arena» в Сиднее (Австралия). Шоу стартует в воскресенье, 9 февраля, в 02:00 по московскому времени. Бой Нолан — Борщёв стоит ожидать около 04:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут основной кард.
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