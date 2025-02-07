Том Нолан — Вячеслав Борщев, 9 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В UFC явно ждут от этого поединка искр. Оба спортсмена — базовые ударники с качественной и вариативной техникой. У них высокий нокаутирующий потенциал и довольно агрессивный стиль. При этом вряд ли соперники будут слишком осторожничать, так как обоим нужно доказывать свою состоятельность в промоушене, а Нолана вдобавок будут гнать вперед домашние трибуны.

Финишей в первом или втором раунде и у австралийца, и у россиянина достаточно для того, чтобы ожидать подобного и в их очном противостоянии. Ставим на завершение поединка до последней пятиминутки.