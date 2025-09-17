Клиенты PARI уверены в победе «Зенита» над «Ахматом» в Кубке России

17 сентября «Зенит» сыграет с «Ахматом» в рамках группового этапа Кубка России по футболу. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитами хозяев. Ставки на победу «Зенита» принимаются по коэффициенту 1.47, что соответствует 65% вероятности. Поставить на успех «Ахмата» можно за 7.60, тогда как ничья в основное время идет за 4.50. Вероятности этих исходов составляют примерно 13% и 22%.

Победа «Зенита» с учетом возможной серии пенальти котируется за 1.25. Такую же ставку на «Ахмат» можно сделать за 3.90.



Клиенты PARI уверены в успехе команды Сергея Семака. Около 99% от общего объема ставок на исход основного времени матча приходится на победу петербуржцев.

Аналитики не исключают того, что матч получится низовым. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.93, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 1.90.

Букмекеры не ждут обмена голами. Ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 2.10. Обратный исход доступен за 1.75. Если же забьет только «Зенит», сыграет ставка за 2.30.

Наиболее вероятным исходом встречи считается победа петербуржцев со счетом 1:0 или 2:0. Оба этих результата котируются в линии PARI за 6.50.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 182 400 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 2.31 и включил в него пари на то, что в матче будут голы (ТБ 0.5). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.10.

Несмотря на неудачи в РПЛ, «Зенит» хорошо стартовал в Кубке России, обыграв «Ахмат» (2:1), «Рубин» (3:0) и «Оренбург» (5:3). Букмекеры практически не сомневаются в том, что команда закончит групповой этап на первом месте в своем квартете — ставки на любой другой исход принимаются по коэффициенту 45.00.

«Ахмат» начал групповой этап с поражений от «Зенита» (1:2) и «Оренбурга» (1:2), однако затем смог обыграть «Рубин» (2:0). На то, что грозненцы не станут четвёртыми в квартете и продолжат выступления в Кубке, можно поставить за 1.42.



Команды уже встречались в этом сезоне не только в Кубке России, но и в рамках РПЛ. В Грозном в дебютном матче Станислава Черчесова на посту главного тренера «Ахмата» клуб из Чеченской республики победил 1:0.