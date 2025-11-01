Клиент PARI поставил 120 000 рублей на Синнера в матче со Зверевым

1 ноября Янник Синнер сыграет с Александром Зверевым в полуфинале турнира «Мастерс» в Париже. Игра пройдет на «Берси-Арене» в Париже, начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитом Янника Синнера. Ставки на победу итальянца принимаются по коэффициенту 1.17, что соответствует 85% вероятности. Поставить на победу Александра Зверева можно за 5.50, вероятность его прохода в финал составляет примерно 15%.

Клиенты PARI согласны с такими оценками. 98% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу Синнера. Один из клиентов настолько уверен в победе фаворита, что поставил 120 807 рублей на его победу с форой (-1.5). Ставка вошла в экспресс из двух событий с суммарным коэффициентом 1.87. Во втором событии игрок поставил на победу Иги Швентек над Мэдисон Киз в финале Итогового чемпионата WTA.

По оценкам аналитиков, соперники отыграют как минимум 22 гейма. Поставить на тотал больше 21.5 можно с коэффициентом 1.83, тотал меньше 21.5 котируется за 1.98. При этом букмекеры считают, что Синнер запишет на свой счет по меньшей мере 13 геймов, и предлагают поставить на это за 1.63.

Соперники имеют равный счет в личных встречах — у каждого по четыре победы. Тем не менее Зверев чаще побеждал Синнера в начале его карьеры, тогда как последние три матча завершились в пользу итальянца. В частности, Синнер побеждал своего соперника в финалах Australian Openи в Вене в этом году. Игры между этими спортсменами всегда получаются крайне напряженными и ни разу не продлились меньше трех сетов.

Янник Синнер считается главным претендентом на победу в текущем «Мастерс» — ставки на его победу в турнире принимаются по коэффициенту 1.33. Для сравнения, аналогичная ставка на Зверева доступна за 9.15.