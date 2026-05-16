Ак Барс - Локомотив, прогноз на 15 мая: ставки и коэффициенты на финал плей-офф КХЛ

В пятницу, 15 мая, пройдет третий матч финальной серии Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Локомотивом». После двух первых игр в паре ничья - 1:1. Кто сегодня вырвется вперед? Вашему вниманию статистическое превью и лучшие предложения букмекеров на игру в столице Татарстана.
Турнир: КХЛ, финал, третий матч
Счет серии: 1:1
Стадион: «Татнефть-Арена» (Казань, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ак Барс»
|15
|5
|20
|82-95
|«Локомотив»
|20
|5
|15
|95-82
Последние пять матчей «Ак Барса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.05.2026
|«Локомотив»
1:5
«Ак Барс»
Плей-офф КХЛ
|11.05.2026
|«Локомотив»
3:1
«Ак Барс»
Плей-офф КХЛ
|03.05.2026
|«Металлург»
3:4 ОТ
«Ак Барс»
Плей-офф КХЛ
|01.05.2026
|«Ак Барс»
4:1
«Металлург»
Плей-офф КХЛ
|29.04.2026
|«Ак Барс»
4:1
«Металлург»
Плей-офф КХЛ
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.05.2026
|«Локомотив»
1:5
«Ак Барс»
Плей-офф КХЛ
|11.05.2026
|«Локомотив»
3:1
«Ак Барс»
Плей-офф КХЛ
|06.05.2026
|«Локомотив»
4:3 ОТ
«Авангард»
Плей-офф КХЛ
|04.05.2026
|«Авангард»
2:3 ОТ
«Локомотив»
Плей-офф КХЛ
|02.05.2026
|«Локомотив»
4:0
«Авангард»
Плей-офф КХЛ
Перед началом финального сериала аналитики, эксперты и трейдеры букмекерских компаний предсказуемо отдавали предпочтение действующему обладателю Кубка Гагарина. И первый матч в Ярославле эти прогнозы подтвердил: «Локомотив» убедительно победил. Только при счете 3:0 хозяева позволили гостям из Казани «размочить» результат.
Всеобщий скепсис относительно своего потенциала и способности навязать фавориту настоящую борьбу «Ак Барс» развеял спустя два дня. На этот раз все сразу пошло не по плану фаворита, а Митчелл Миллер к одной шайбе в ворота «железнодорожников» добавил еще три. Итог - 5:1 в пользу хозяев!
Сегодня команды продолжат выяснение отношений уже на территории «Ак Барса». На «Татнефть-Арене» в этом плей-офф команда Анвара Гатиятулина еще никому не проигрывала. Два последних матча дома, против «Металлурга», казанцы выиграли словно под копирку - 4:1. И в целом «верховые» игры у них преобладают над «низовыми»: восемь из 10 предыдущих матчей «Ак Барса» были на тотал больше 2.5.
«МАРАФОН» предлагает поставить на этот исход по коэффициенту 2.13.
Прямая видеотрансляция из Казани запланирована на каналах «Матч ТВ», «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
«МАРАФОН» установил высокие коэффициенты на третий матч серии: 2.34 на хозяев льда, 2.90 - на гостей и 3.70 - на ничью.
Аналитики отдают небольшое предпочтение в пятничном матче хозяевам льда.
Ставки на победу в финале «МАРАФОН» принимает со следующими коэффициентами: «Ак Барс» - 1.78, «Локомотив» - 1.90.
Билеты на игру можно приобрести на официальном сайте казанского клуба. Стоимость билетов – от 3 400 до 8 200 рублей.