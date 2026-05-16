Ак Барс - Локомотив, прогноз на 15 мая: ставки и коэффициенты на финал плей-офф КХЛ

Перед началом финального сериала аналитики, эксперты и трейдеры букмекерских компаний предсказуемо отдавали предпочтение действующему обладателю Кубка Гагарина. И первый матч в Ярославле эти прогнозы подтвердил: «Локомотив» убедительно победил. Только при счете 3:0 хозяева позволили гостям из Казани «размочить» результат.

Всеобщий скепсис относительно своего потенциала и способности навязать фавориту настоящую борьбу «Ак Барс» развеял спустя два дня. На этот раз все сразу пошло не по плану фаворита, а Митчелл Миллер к одной шайбе в ворота «железнодорожников» добавил еще три. Итог - 5:1 в пользу хозяев!

Сегодня команды продолжат выяснение отношений уже на территории «Ак Барса». На «Татнефть-Арене» в этом плей-офф команда Анвара Гатиятулина еще никому не проигрывала. Два последних матча дома, против «Металлурга», казанцы выиграли словно под копирку - 4:1. И в целом «верховые» игры у них преобладают над «низовыми»: восемь из 10 предыдущих матчей «Ак Барса» были на тотал больше 2.5.

«МАРАФОН» предлагает поставить на этот исход по коэффициенту 2.13.