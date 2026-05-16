ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

Ак Барс - Локомотив, прогноз на 15 мая: ставки и коэффициенты на финал плей-офф КХЛ

Казанцы продолжают удивлять
Валентин Васильев
В пятницу, 15 мая, пройдет третий матч финальной серии Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Локомотивом». После двух первых игр в паре ничья - 1:1. Кто сегодня вырвется вперед? Вашему вниманию статистическое превью и лучшие предложения букмекеров на игру в столице Татарстана.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ак Барс» (Казань)  

15.05.2026, Пт

19:00 МСК

«Локомотив» (Ярославль) 

П1 - 2.34

Х - 3.70

П2 - 2.90

Турнир: КХЛ, финал, третий матч

Счет серии: 1:1

Стадион: «Татнефть-Арена»  (Казань, Россия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ак Барс»1552082-95
«Локомотив»2051595-82

Последние пять матчей «Ак Барса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.05.2026«Локомотив»

1:5

«Ак Барс»

Плей-офф КХЛ

11.05.2026«Локомотив»

3:1

«Ак Барс»

Плей-офф КХЛ

03.05.2026«Металлург»

3:4 ОТ

«Ак Барс»

Плей-офф КХЛ

01.05.2026«Ак Барс»

4:1

«Металлург»

Плей-офф  КХЛ

29.04.2026«Ак Барс»

4:1

«Металлург»

Плей-офф  КХЛ

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.05.2026«Локомотив»

1:5

«Ак Барс»

Плей-офф КХЛ

11.05.2026«Локомотив»

3:1

«Ак Барс»

Плей-офф КХЛ

06.05.2026«Локомотив»

4:3 ОТ

«Авангард»

Плей-офф КХЛ

04.05.2026«Авангард»

2:3 ОТ

«Локомотив»

Плей-офф КХЛ

02.05.2026«Локомотив»

4:0

«Авангард»

Плей-офф КХЛ

Прогноз на матч

Перед началом финального сериала аналитики, эксперты и трейдеры букмекерских компаний предсказуемо отдавали предпочтение действующему обладателю Кубка Гагарина. И первый матч в Ярославле эти прогнозы подтвердил:  «Локомотив» убедительно победил. Только при счете 3:0 хозяева позволили гостям из Казани «размочить» результат. 

Всеобщий скепсис относительно своего потенциала и способности навязать фавориту настоящую борьбу «Ак Барс» развеял спустя два дня. На этот раз все сразу пошло не по плану фаворита, а Митчелл Миллер к одной шайбе в ворота «железнодорожников» добавил еще три. Итог - 5:1 в пользу хозяев! 

Сегодня команды продолжат выяснение отношений уже на территории «Ак Барса». На «Татнефть-Арене» в этом плей-офф команда Анвара Гатиятулина еще никому не проигрывала. Два последних матча дома, против «Металлурга», казанцы выиграли словно под копирку - 4:1. И в целом «верховые» игры у них преобладают над «низовыми»: восемь из 10 предыдущих матчей «Ак Барса» были на тотал больше 2.5.

Трансляции

Прямая видеотрансляция из Казани запланирована на каналах «Матч ТВ», «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Коэффициенты букмекеров

«МАРАФОН» установил высокие коэффициенты на третий матч серии: 2.34 на хозяев льда, 2.90 - на гостей и 3.70 - на ничью.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Ак Барс» - «Локомотив»?

Аналитики отдают небольшое предпочтение в пятничном матче хозяевам льда. 

Кто выиграет Кубок Гагарина?

Ставки на победу в финале «МАРАФОН» принимает со следующими коэффициентами: «Ак Барс» - 1.78, «Локомотив» - 1.90.

Где купить билет на матч «Ак Барс» - «Локомотив»?

Билеты на игру можно приобрести на официальном сайте казанского клуба. Стоимость билетов – от 3 400 до 8 200 рублей. 

