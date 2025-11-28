Ахмат — Динамо Москва, 30 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Безвыигрышная серия «Ахмата» сильно затянулась и составляет уже восемь матчей в двух турнирах. Проигрышная полоса грозненцев - в два раза короче. Нет никаких сомнений, что в субботу хозяева приложат максимум сил, чтобы оборвать обе.

Очевидно, что в этом конкретном случае тренерский фактор может стать определяющим. Станислав Черчесов несравнимо опытнее Ролана Гусева. Разумеется, он преисполнен желания доказать, что его фамилия не просто так фигурирует в списке кандидатов на тренерство в столичном клубе. В пользу хозяев говорит и еще один фактор. В то время как динамовцы посреди недели бились с «Зенитом» за место в полуфинале Пути РПЛ Кубка России, грозненцы целенаправленно готовились к субботнему противостоянию. Считаем, что как минимум не проиграть хозяевам поля при таких вводных по силам.