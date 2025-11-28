Ведомости
Ахмат — Динамо Москва, 30 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Черчесов против «Динамо» - это очень интересно!
Валентин Васильев

Грозненский «Ахмат» закрывает 2025 год двумя домашними выступлениями. В первом из них чеченский коллектив примет московское «Динамо». Прикинем шансы команд, исходя из актуальных трендов и котировок букмекерских контор.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ахмат» (Грозный) 

30.11.2025, Сб

16:30 МСК

«Динамо» (Москва)

П1 - 2.90

Х - 3.45

П2 - 2.40

Турнир: чемпионат России по футболу, 17-й тур

Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)

Судьи: главный Ян Бобровский. Помощники судьи – Алексей Стипиди, Максим Белокур; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Андрей Фисенко; АVAR – Евгений Буланов; инспектор – Александр Гвардис

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ахмат»12131543-50
«Динамо»15131250-43

Последние пять матчей «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.11.2025«Рубин» 

1:0

«Ахмат»

РПЛ

09.11.2025«Ахмат»

1:2

«Спартак»

РПЛ

02.11.2025«Балтика» 

2:0

«Ахмат»

РПЛ

27.10.2025«Ахмат»

2:4

«Сочи»

РПЛ

22.10.2025«Рубин» 

3:3, пен. 4:3

«Ахмат»

FONBET Кубок России 

Последние пять матчей «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.11.2025«Динамо» Москва

0:1

«Зенит»

Кубок России

23.11.2025«Динамо» Москва

3:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

08.11.2025«Динамо» Москва

1:2

«Акрон»

РПЛ

05.11.2025«Зенит»

1:3

«Динамо» Москва

Кубок России

01.11.2025«Рубин»

0:0

«Динамо» Москва

РПЛ

После 16 туров «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, а его соперник - девятое.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар16104229-1034
2. ЦСКА16103326-1433
3. Зенит1696131-1233
4. Локомотив1687132-2031
5. Балтика1678121-729
6. Спартак1684425-2128
7. Рубин1665516-1923
8. Акрон1656521-2221
9. Динамо Москва1655625-2320
10. Ростов1646612-1718
11. Крылья Советов1645720-2617
12. Ахмат1644819-2416
13. Динамо Махачкала163588-2014
14. Оренбург1626817-2612
15. Сочи16221214-378
16. Пари НН1622129-278

Безвыигрышная серия «Ахмата» сильно затянулась и составляет уже восемь матчей в двух турнирах. Проигрышная полоса грозненцев - в два раза короче. Нет никаких сомнений, что в субботу хозяева приложат максимум сил, чтобы оборвать обе. 

Очевидно, что в этом конкретном случае тренерский фактор может стать определяющим. Станислав Черчесов несравнимо опытнее Ролана Гусева. Разумеется, он преисполнен желания доказать, что его фамилия не просто так фигурирует в списке кандидатов на тренерство в столичном клубе. В пользу хозяев говорит и еще один фактор. В то время как динамовцы посреди недели бились с «Зенитом» за место в полуфинале Пути РПЛ Кубка России, грозненцы целенаправленно готовились к субботнему противостоянию. Считаем, что как минимум не проиграть хозяевам поля при таких вводных по силам.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

В прямом эфире игру в Грозном покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте Winline.  Текстовую трансляцию матча проведут  специализированные сайты:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Потери

«Ахмат»: Эль-Махрауи (травма), Гандри (дисквалификация)

«Динамо»: Артур Гомес, Майсторович, Глебов, Чавес,  Миранчук, Зайнутдинов, Александров (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Динамо»:

Позиция«Ахмат»«Динамо»
Вратарь88. Шелия1. Лунев
Защитник55. Тодорович4. Касерес 
Защитник90. Ндонг6. Фернандес
Защитник75. Гандри55. Осипенко
Защитник8. Богосавац44. Рубенс
Полузащитник18. Камилов74. Фомин
Полузащитник 14. Талал88. Окишор
Полузащитник70. Гаджиев10. Бителло
Нападающий9. Мансилья17. Бабаев
Нападающий20. Самородов33. Сергеев
Нападающий77. Мелкадзе70. Тюкавин
Главный тренерСтанислав ЧерчесовРолан Гусев

Аналитики компании PARI установили коэффициент 2/90 на победу хозяев поля и 2.40 - на гостей. На ничью можно поставить по котировке 3.45.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Кто победит в матче «Ахмат» - «Динамо»?

Букмекеры не видят в  паре явного фаворита. 

Где бесплатно смотреть матч «Ахмат» - «Динамо»?

Следить за игрой в режиме онлайн можно у официального беттингового партнера РПЛ - Winline.

Где купить билеты на матч «Ахмат» - «Динамо»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ахмат-Арена».

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Да, этот документ требуется на всех играх РПЛ.

