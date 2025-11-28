Ахмат — Динамо Москва, 30 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Грозненский «Ахмат» закрывает 2025 год двумя домашними выступлениями. В первом из них чеченский коллектив примет московское «Динамо». Прикинем шансы команд, исходя из актуальных трендов и котировок букмекерских контор.
Турнир: чемпионат России по футболу, 17-й тур
Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)
Судьи: главный – Ян Бобровский. Помощники судьи – Алексей Стипиди, Максим Белокур; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Андрей Фисенко; АVAR – Евгений Буланов; инспектор – Александр Гвардис
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ахмат»
|12
|13
|15
|43-50
|«Динамо»
|15
|13
|12
|50-43
Последние пять матчей «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.11.2025
|«Рубин»
1:0
«Ахмат»
РПЛ
|09.11.2025
|«Ахмат»
1:2
«Спартак»
РПЛ
|02.11.2025
|«Балтика»
2:0
«Ахмат»
РПЛ
|27.10.2025
|«Ахмат»
2:4
«Сочи»
РПЛ
|22.10.2025
|«Рубин»
3:3, пен. 4:3
«Ахмат»
FONBET Кубок России
Последние пять матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.11.2025
|«Динамо» Москва
0:1
«Зенит»
Кубок России
|23.11.2025
|«Динамо» Москва
3:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|08.11.2025
|«Динамо» Москва
1:2
«Акрон»
РПЛ
|05.11.2025
|«Зенит»
1:3
«Динамо» Москва
Кубок России
|01.11.2025
|«Рубин»
0:0
«Динамо» Москва
РПЛ
После 16 туров «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, а его соперник - девятое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|16
|10
|4
|2
|29-10
|34
|2. ЦСКА
|16
|10
|3
|3
|26-14
|33
|3. Зенит
|16
|9
|6
|1
|31-12
|33
|4. Локомотив
|16
|8
|7
|1
|32-20
|31
|5. Балтика
|16
|7
|8
|1
|21-7
|29
|6. Спартак
|16
|8
|4
|4
|25-21
|28
|7. Рубин
|16
|6
|5
|5
|16-19
|23
|8. Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|9. Динамо Москва
|16
|5
|5
|6
|25-23
|20
|10. Ростов
|16
|4
|6
|6
|12-17
|18
|11. Крылья Советов
|16
|4
|5
|7
|20-26
|17
|12. Ахмат
|16
|4
|4
|8
|19-24
|16
|13. Динамо Махачкала
|16
|3
|5
|8
|8-20
|14
|14. Оренбург
|16
|2
|6
|8
|17-26
|12
|15. Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|16. Пари НН
|16
|2
|2
|12
|9-27
|8
Безвыигрышная серия «Ахмата» сильно затянулась и составляет уже восемь матчей в двух турнирах. Проигрышная полоса грозненцев - в два раза короче. Нет никаких сомнений, что в субботу хозяева приложат максимум сил, чтобы оборвать обе.
Очевидно, что в этом конкретном случае тренерский фактор может стать определяющим. Станислав Черчесов несравнимо опытнее Ролана Гусева. Разумеется, он преисполнен желания доказать, что его фамилия не просто так фигурирует в списке кандидатов на тренерство в столичном клубе. В пользу хозяев говорит и еще один фактор. В то время как динамовцы посреди недели бились с «Зенитом» за место в полуфинале Пути РПЛ Кубка России, грозненцы целенаправленно готовились к субботнему противостоянию. Считаем, что как минимум не проиграть хозяевам поля при таких вводных по силам.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
В прямом эфире игру в Грозном покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте Winline. Текстовую трансляцию матча проведут специализированные сайты:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ахмат»: Эль-Махрауи (травма), Гандри (дисквалификация)
«Динамо»: Артур Гомес, Майсторович, Глебов, Чавес, Миранчук, Зайнутдинов, Александров (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Динамо»:
|Позиция
|«Ахмат»
|«Динамо»
|Вратарь
|88. Шелия
|1. Лунев
|Защитник
|55. Тодорович
|4. Касерес
|Защитник
|90. Ндонг
|6. Фернандес
|Защитник
|75. Гандри
|55. Осипенко
|Защитник
|8. Богосавац
|44. Рубенс
|Полузащитник
|18. Камилов
|74. Фомин
|Полузащитник
|14. Талал
|88. Окишор
|Полузащитник
|70. Гаджиев
|10. Бителло
|Нападающий
|9. Мансилья
|17. Бабаев
|Нападающий
|20. Самородов
|33. Сергеев
|Нападающий
|77. Мелкадзе
|70. Тюкавин
|Главный тренер
|Станислав Черчесов
|Ролан Гусев
Аналитики компании PARI установили коэффициент 2/90 на победу хозяев поля и 2.40 - на гостей. На ничью можно поставить по котировке 3.45.
Букмекеры не видят в паре явного фаворита.
