Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



28 сентября 13:36ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Ахмат - Оренбург, 30 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Когда последнее место - не приговор
Валентин Васильев

Первыми в пятом туре FONBET Кубка России по футболу выступят команды группы A. В Грозном сойдутся «Ахмат» и «Оренбург». В этой четверке борьба за второй пропуск в плей-офф будет вестись до последнего матча.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ахмат» (Грозный) 

30.09.2025, Вт

20:30 МСК

«Оренбург»

П1 - 1.57

Х - 4.20

П2 - 5.70

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, группа A, 5-й тур 

Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ахмат»84731-25
«Оренбург»74825-31

Последние пять матчей «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.09.2025«Ахмат»

3:0

«Акрон»

РПЛ

20.09.2025«Пари НН» 

1:2

«Ахмат»

РПЛ

17.09.2025«Зенит» 

2:1

«Ахмат»

FONBET Кубок России 

13.09.2025«Ахмат»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

30.08.2025«Ростов» 

1:1

«Ахмат»

РПЛ

Последние пять матчей «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.09.2025«Зенит»

5:2

«Оренбург» 

РПЛ

21.09.2025«Оренбург» 

1:3

«Динамо» Москва

РПЛ

16.09.2025«Оренбург» 

0:0, пен. 4:2

«Рубин»

FONBET Кубок России 

13.09.2025«Пари НН»

3:1

«Оренбург» 

РПЛ

30.08.2025«Оренбург» 

2:2

«Рубин»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

За два тура до финиша групповой стадии «Оренбург» занимает проходное второе место, а «Ахмат» - последнее. Но клубы еще вполне могут поменяться местами.

КомандыИВНПМО
1. Зенит440012-512
2. Оренбург41125-85
3. Рубин41122-54
4. Ахмат41035-63

Прогноз на матч

Свернуть

В первом квартете «Зенит» досрочно забронировал первое место, а на второе с примерно равными шансами на успех претендуют три клуба. Даже «Ахмат» с тремя поражениями еще может финишировать в лидирующей двойке. Если в Грозном рассчитывают продвинуться в Кубке как можно дальше (а это помимо престижа сулит приличные призовые), команде Черчесова надо обязательно побеждать дома «Оренбург».

За последние 10 матчей у «Ахмата» набралось семь игр с забитыми и пропущенными мячами, у гостей - восемь. Считаем, что во вторник эта тенденция должна продлиться.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2024 году

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Грозном покажет кабельный канал «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Ахмат»: нет

«Оренбург»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Оренбург»:

Позиция«Ахмат»«Оренбург»Позиция
Вратарь88. Шелия99. СысуевВратарь
Защитник55. Тодорович31. ЗотовЗащитник
Защитник4. Ибишев44. ЧичинадзеЗащитник
Защитник75. Гандри5. ТатаевЗащитник
Защитник8. Богосавац38. КасимовЗащитник
Полузащитник18. Камилов3. ВедерниковПолузащитник
Полузащитник 14. Талал57. БолотовПолузащитник 
Полузащитник70. Гаджиев8. КамиловПолузащитник
Полузащитник9. Мансилья20. РыбчинскийНападающий
Полузащитник20. Самородов7. ГюрлюкНападающий
Нападающий13. Конате30. ГузинаНападающий
Главный тренерСтанислав ЧерчесовВладимир СлишковичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитическая группа компании «Фонбет» установила коэффициент 1.57 на победу грозненской команды и 5.70 - на ее соперника. Ничья в линии БК идет за 4.20.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Ахмат» - «Оренбург»?

Эксперты отдают предпочтение хозяевам поля. На своем поле «Ахмат» только раз уступил «Оренбургу».

Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта». 

Где бесплатно смотреть матч «Ахмат» - «Оренбург»?

Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальном сайте беттингового партнера РФС.

Кто выйдет из группы?

«Зенит» уже вышел в плей-офф Пути РПЛ. За вторую путевку в верхнюю половину сетки поборются три остальных клуба этого квартета.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer92 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer123 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer457 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer92 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer92 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer78 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer92 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer457 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer92 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer92 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer92 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё