Ахмат - Оренбург, 30 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Первыми в пятом туре FONBET Кубка России по футболу выступят команды группы A. В Грозном сойдутся «Ахмат» и «Оренбург». В этой четверке борьба за второй пропуск в плей-офф будет вестись до последнего матча.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, группа A, 5-й тур
Стадион: «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ахмат»
|8
|4
|7
|31-25
|«Оренбург»
|7
|4
|8
|25-31
Последние пять матчей «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.09.2025
|«Ахмат»
3:0
«Акрон»
РПЛ
|20.09.2025
|«Пари НН»
1:2
«Ахмат»
РПЛ
|17.09.2025
|«Зенит»
2:1
«Ахмат»
FONBET Кубок России
|13.09.2025
|«Ахмат»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|30.08.2025
|«Ростов»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
Последние пять матчей «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.09.2025
|«Зенит»
5:2
«Оренбург»
РПЛ
|21.09.2025
|«Оренбург»
1:3
«Динамо» Москва
РПЛ
|16.09.2025
|«Оренбург»
0:0, пен. 4:2
«Рубин»
FONBET Кубок России
|13.09.2025
|«Пари НН»
3:1
«Оренбург»
РПЛ
|30.08.2025
|«Оренбург»
2:2
«Рубин»
РПЛ
За два тура до финиша групповой стадии «Оренбург» занимает проходное второе место, а «Ахмат» - последнее. Но клубы еще вполне могут поменяться местами.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Зенит
|4
|4
|0
|0
|12-5
|12
|2. Оренбург
|4
|1
|1
|2
|5-8
|5
|3. Рубин
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|4. Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-6
|3
В первом квартете «Зенит» досрочно забронировал первое место, а на второе с примерно равными шансами на успех претендуют три клуба. Даже «Ахмат» с тремя поражениями еще может финишировать в лидирующей двойке. Если в Грозном рассчитывают продвинуться в Кубке как можно дальше (а это помимо престижа сулит приличные призовые), команде Черчесова надо обязательно побеждать дома «Оренбург».
За последние 10 матчей у «Ахмата» набралось семь игр с забитыми и пропущенными мячами, у гостей - восемь. Считаем, что во вторник эта тенденция должна продлиться.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2024 году
В прямом эфире игру в Грозном покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ахмат»: нет
«Оренбург»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ахмат» - «Оренбург»:
|Позиция
|«Ахмат»
|«Оренбург»
|Позиция
|Вратарь
|88. Шелия
|99. Сысуев
|Вратарь
|Защитник
|55. Тодорович
|31. Зотов
|Защитник
|Защитник
|4. Ибишев
|44. Чичинадзе
|Защитник
|Защитник
|75. Гандри
|5. Татаев
|Защитник
|Защитник
|8. Богосавац
|38. Касимов
|Защитник
|Полузащитник
|18. Камилов
|3. Ведерников
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Талал
|57. Болотов
|Полузащитник
|Полузащитник
|70. Гаджиев
|8. Камилов
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Мансилья
|20. Рыбчинский
|Нападающий
|Полузащитник
|20. Самородов
|7. Гюрлюк
|Нападающий
|Нападающий
|13. Конате
|30. Гузина
|Нападающий
|Главный тренер
|Станислав Черчесов
|Владимир Слишкович
|Главный тренер
Аналитическая группа компании «Фонбет» установила коэффициент 1.57 на победу грозненской команды и 5.70 - на ее соперника. Ничья в линии БК идет за 4.20.
Эксперты отдают предпочтение хозяевам поля. На своем поле «Ахмат» только раз уступил «Оренбургу».
Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта».
Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальном сайте беттингового партнера РФС.
«Зенит» уже вышел в плей-офф Пути РПЛ. За вторую путевку в верхнюю половину сетки поборются три остальных клуба этого квартета.