Ахмат - Оренбург, 30 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

В первом квартете «Зенит» досрочно забронировал первое место, а на второе с примерно равными шансами на успех претендуют три клуба. Даже «Ахмат» с тремя поражениями еще может финишировать в лидирующей двойке. Если в Грозном рассчитывают продвинуться в Кубке как можно дальше (а это помимо престижа сулит приличные призовые), команде Черчесова надо обязательно побеждать дома «Оренбург».

За последние 10 матчей у «Ахмата» набралось семь игр с забитыми и пропущенными мячами, у гостей - восемь. Считаем, что во вторник эта тенденция должна продлиться.