Акрон - Оренбург, 17 августа: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Опасения насчет неконкурентоспособности «Оренбурга» на высшем уровне оказались напрасными. Возможно, по квалификации состава команда и уступает соперникам, но берет свое боевитостью. Ничьи в этом сезоне у нее уже были, а в среду случилась и первая победа - над «Ахматом» Черчесова в Кубке. Так что в Самару ребята Слишковича едут в приподнятом настроении.

У «Акрона» моральный дух тоже на уровне. Победа над нынешним ЦСКА, даже по пенальти, для любой команды дорогого стоит, тем более - для середняка лиги. Три матча подряд тольяттинцы завершают с одинаковым счетом 1:1. Ставка на «обе забьют» заходила в пяти из шести их игр. Ждем обмена голами и в воскресенье в Самаре.