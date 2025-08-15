Акрон - Оренбург, 17 августа: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Партнерский проект
Воскресенье, 17 августа, обещает быть очень богатым на разнообразные футбольные события. Даст старт игровому дню в РПЛ встреча в Самаре. В гости к «Акрону» едет «Оренбург». Удастся ли Слишковичу удивить Тедеева, а гостевой обороне - совладать с Дзюбой? Анализируем шансы сторон, исходя из актуальных трендов, истории взаимоотношений и новостей из расположения обоих клубов.
Турнир: чемпионат России по футболу, 5-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Акрон»
|1
|3
|2
|4-7
|«Оренбург»
|2
|3
|1
|7-4
Последние пять матчей «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.08.2025
|«Акрон»
1:1, пен. 5:4
ЦСКА
Кубок России
|08.08.2025
|«Динамо» Махачкала
1:1
«Акрон»
РПЛ
|03.08.2025
|«Акрон»
1:1
«Спартак»
РПЛ
|29.07.2025
|«Акрон»
2:1
«Балтика»
Кубок России
|26.07.2025
|«Сочи»
0:4
«Акрон»
РПЛ
Последние пять матчей «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.08.2025
|«Оренбург»
2:1
«Ахмат»
Кубок России
|10.08.2025
|«Оренбург»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|03.08.2025
|«Балтика»
3:2
«Оренбург»
РПЛ
|31.07.2025
|«Рубин»
2:0
«Оренбург»
Кубок России
|27.07.2025
|«Оренбург»
1:1
«Динамо» Махачкала
РПЛ
Обе команды занимают плюс-минус «свои» места в таблице: «Акрон» - в серединке, «Оренбург» - внизу.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Локомотив
|4
|4
|0
|0
|12-5
|12
|2. Краснодар
|4
|3
|0
|1
|6-2
|9
|3. Крылья Советов
|4
|2
|2
|0
|8-3
|8
|4. ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|8-3
|8
|5. Балтика
|4
|2
|2
|0
|8-4
|8
|6. Рубин
|4
|2
|1
|1
|7-8
|7
|7. Акрон
|4
|1
|3
|0
|7-3
|6
|8. Зенит
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|9. Динамо Махачкала
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|10. Динамо Москва
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|11. Спартак
|4
|1
|1
|2
|4-8
|4
|12. Ахмат
|4
|1
|0
|3
|2-5
|3
|13. Ростов
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|14. Оренбург
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|15. Сочи
|4
|0
|1
|3
|2-10
|1
|16. Пари НН
|4
|0
|0
|4
|2-9
|0
Опасения насчет неконкурентоспособности «Оренбурга» на высшем уровне оказались напрасными. Возможно, по квалификации состава команда и уступает соперникам, но берет свое боевитостью. Ничьи в этом сезоне у нее уже были, а в среду случилась и первая победа - над «Ахматом» Черчесова в Кубке. Так что в Самару ребята Слишковича едут в приподнятом настроении.
У «Акрона» моральный дух тоже на уровне. Победа над нынешним ЦСКА, даже по пенальти, для любой команды дорогого стоит, тем более - для середняка лиги. Три матча подряд тольяттинцы завершают с одинаковым счетом 1:1. Ставка на «обе забьют» заходила в пяти из шести их игр. Ждем обмена голами и в воскресенье в Самаре.
Прямая трансляция из Самары запланирована на кабельном канале «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Акрон»: нет
«Оренбург»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Оренбург»:
|Позиция
|«Акрон»
|«Оренбург»
|Вратарь
|88. Гудиев
|99. Сысуев
|Защитник
|19. Бокоев
|31. Зотов
|Защитник
|21. Фернандес
|44. Чичинадзе
|Защитник
|24. Неделчару
|5. Татаев
|Защитник
|77. Савичев
|38. Касимов
|Полузащитник
|15. Лончар
|3. Ведерников
|Полузащитник
|5. Джурасович
|33. Квеквескири
|Полузащитник
|35. Джаковац
|8. Камилов
|Полузащитник
|71. Пестряков
|20. Рыбчинский
|Полузащитник
|91. Болдырев
|7. Гюрлюк
|Нападающий
|24. Дзюба
|30. Гузина
|Главный тренер
|Заур Тедеев
|Владимир Слишкович
Аналитики БК PARI присвоили коэффициент 1.80 победе тольяттинцев. Успех гостей котируется в два с половиной раза выше (4.40). Поставить на ничью можно за 3.60.
«Акрон» только с шестой попытки сумел одолеть «Оренбург», но именно его эксперты считают явным фаворитом в воскресном противостоянии.
Приобрести билеты на матч можно на официальном сайте тольяттинского клуба. Минимальная стоимость составляет 300 рублей.
Заур Тедеев дает передышки своему ветерану в кубковых матчах, но по максимуму задействует в играх чемпионата. В воскресенье Дзюба наверняка выйдет на поле с первых минут.