Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



14 августа 9:11ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Акрон - Оренбург, 17 августа: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Команда Слишковича даст бой Дзюбе и компании
Валентин Васильев

Воскресенье, 17 августа, обещает быть очень богатым на разнообразные футбольные события. Даст старт игровому дню в РПЛ встреча в Самаре. В гости к «Акрону» едет «Оренбург». Удастся ли Слишковичу удивить Тедеева, а гостевой обороне - совладать с Дзюбой? Анализируем шансы сторон, исходя из актуальных трендов, истории взаимоотношений и новостей из расположения обоих клубов.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Акрон» (Тольятти)

17.08.2025, Вс

13:30 МСК

«Крылья Советов» (Самара)

П1 - 1.80

Х - 3.60

П2 - 4.40

Турнир: чемпионат России по футболу, 5-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Акрон»1324-7
«Оренбург»2317-4

Последние пять матчей «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.08.2025«Акрон»

1:1, пен. 5:4

ЦСКА

Кубок России

08.08.2025«Динамо» Махачкала

1:1

«Акрон»

РПЛ

03.08.2025«Акрон»

1:1

«Спартак»

РПЛ

29.07.2025«Акрон»

2:1

«Балтика»

Кубок России

26.07.2025«Сочи»

0:4

«Акрон»

РПЛ

Последние пять матчей «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.08.2025«Оренбург» 

2:1

«Ахмат»

Кубок России

10.08.2025«Оренбург» 

0:1

«Краснодар»

РПЛ

03.08.2025«Балтика»

3:2

«Оренбург» 

РПЛ

31.07.2025«Рубин»

2:0

«Оренбург» 

Кубок России

27.07.2025«Оренбург» 

1:1

«Динамо» Махачкала

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

Обе команды занимают плюс-минус «свои» места в таблице: «Акрон» - в серединке, «Оренбург» - внизу.

КлубИВНПМячиОчки
1. Локомотив440012-512
2. Краснодар43016-29
3. Крылья Советов42208-38
4. ЦСКА42208-38
5. Балтика42208-48
6. Рубин42117-87
7. Акрон41307-36
8. Зенит41215-55
9. Динамо Махачкала41213-35
10. Динамо Москва41213-35
11. Спартак41124-84
12. Ахмат41032-53
13. Ростов41033-73
14. Оренбург40223-52
15. Сочи40132-101
16. Пари НН40042-90

Прогноз на матч

Свернуть

Опасения насчет неконкурентоспособности «Оренбурга» на высшем уровне оказались напрасными. Возможно, по квалификации состава команда и уступает соперникам, но берет свое боевитостью. Ничьи в этом сезоне у нее уже были, а в среду случилась и первая победа - над «Ахматом» Черчесова в Кубке. Так что в Самару ребята Слишковича едут в приподнятом настроении.

У «Акрона» моральный дух тоже на уровне. Победа над нынешним ЦСКА, даже по пенальти, для любой команды дорогого стоит, тем более - для середняка лиги. Три матча подряд тольяттинцы завершают с одинаковым счетом 1:1. Ставка на «обе забьют» заходила в пяти из шести их игр. Ждем обмена голами и в воскресенье в Самаре.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
Winline3 тысячи рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

Прямая трансляция из Самары запланирована на кабельном канале «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Акрон»: нет

«Оренбург»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Акрон» - «Оренбург»:

Позиция«Акрон»«Оренбург»
Вратарь88. Гудиев99. Сысуев
Защитник19. Бокоев31. Зотов
Защитник21. Фернандес44. Чичинадзе
Защитник24. Неделчару5. Татаев
Защитник77. Савичев38. Касимов
Полузащитник15. Лончар3. Ведерников
Полузащитник 5. Джурасович33. Квеквескири
Полузащитник35. Джаковац8. Камилов
Полузащитник71. Пестряков20. Рыбчинский
Полузащитник91. Болдырев7. Гюрлюк
Нападающий24. Дзюба30. Гузина
Главный тренерЗаур ТедеевВладимир Слишкович

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК PARI присвоили коэффициент 1.80 победе тольяттинцев. Успех гостей котируется в два с половиной раза выше (4.40). Поставить на ничью можно за 3.60.

💰 Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Акрон» - «Оренбург»?

«Акрон» только с шестой попытки сумел одолеть «Оренбург», но именно его эксперты считают явным фаворитом в воскресном противостоянии.

Где смотреть бесплатно матч  «Акрон» - «Оренбург»?

Бесплатную трансляцию для зарегистрированных клиентов проведет беттинговый партнер Премьер-лиги.

Где купить билеты на матч  «Акрон» - «Оренбург»?

Приобрести билеты на матч можно на официальном сайте тольяттинского клуба. Минимальная стоимость составляет 300 рублей. 

Будет ли играть Дзюба?

Заур Тедеев дает передышки своему ветерану в кубковых матчах, но по максимуму задействует в играх чемпионата. В воскресенье Дзюба наверняка выйдет на поле с первых минут.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer168 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer502 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer123 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer502 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_akcii_452e34d052.jpgbonus rating3.7/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svgдо 155 000 ₽
Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer137 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё