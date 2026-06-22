Асу Алмабаев – Чарльз Джонсон, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Алмабаев из-за травмы снялся с большого поединка против Брэндона Морено. Теперь казахстанец вынужден вновь драться не с топом дивизиона, а с оппонентом из нижней части рейтинга. При этом Джонсон весьма опасен для большинства соперников по весовой категории. Во многом за счет габаритов, которые он использует умело. Вот и относительно казахстанца у американца внушительное превосходство в росте и размахе рук.

С учетом того, что Джонсон предпочитает работать в стойке, кажется очевидной ставка Алмабаева на борьбу. Рисковать на верхнем этаже опасно, а вот затянуть соперника в партер – более адекватная стратегия. Но казахстанцу понадобится работать максимально активно и не терять контроль. Тем более что финишировать Джонсона тяжело – у него лишь одно досрочное поражение.

Полагаем, в итоге нас ждет довольно конкурентное противостояние стилей, почти обреченное продлиться все три раунда, если спортсмены будут грамотно использовать собственные козыри. Коэффициенты на полный бой появятся ближе к турниру.