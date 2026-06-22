Асу Алмабаев – Чарльз Джонсон, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В основном карде турнира UFC в Баку пройдет рейтинговый поединок в наилегчайшем весе (до 56,7 кг) между казахстанцем Асу Алмабаевым и американцем Чарльзом Джонсоном. Анализируем коэффициенты букмекеров и расклады перед боем.
Алмабаев
Джонсон
|Казахстан
Страна
США
|32
Возраст
35
|26
Бои
27
|23 (3 / 10 / 10)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
19 (8 / 3 / 8)
|3 (2 / 0 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
8 (1 / 0 / 7)
|8
Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC
14
|162,5
Рост (см)
175
|165
Размах рук (см)
178
|91,5
Размах ног (см)
101,5
В детстве занимался национальной казахской борьбой, в дальнейшем освоил бокс, карате, рукопашный бой, джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2013 г. В 2019-м забрал временный пояс M-1 Global в наилегчайшем весе, в 2020-м стал чемпионом Naiza FC в той же категории. Далее выступал в престижном промоушене Brave CF, после чего подписал контракт с UFC, где выиграл шесть раз при одном поражении. Идет на серии из двух побед. В последнем поединке в ноябре одолел Алекса Переса удушающим приемом в третьем раунде.
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В профессиональных MMA выступает с 2016 г. Становился чемпионом LFA в наилегчайшем весе, а с 2022-го бьется под эгидой UFC. В сильнейшем промоушене выиграл восемь боев и уступил в шести. В последнем поединке в марте победил Бруно Силву раздельным решением судей.
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Алмабаев из-за травмы снялся с большого поединка против Брэндона Морено. Теперь казахстанец вынужден вновь драться не с топом дивизиона, а с оппонентом из нижней части рейтинга. При этом Джонсон весьма опасен для большинства соперников по весовой категории. Во многом за счет габаритов, которые он использует умело. Вот и относительно казахстанца у американца внушительное превосходство в росте и размахе рук.
С учетом того, что Джонсон предпочитает работать в стойке, кажется очевидной ставка Алмабаева на борьбу. Рисковать на верхнем этаже опасно, а вот затянуть соперника в партер – более адекватная стратегия. Но казахстанцу понадобится работать максимально активно и не терять контроль. Тем более что финишировать Джонсона тяжело – у него лишь одно досрочное поражение.
Полагаем, в итоге нас ждет довольно конкурентное противостояние стилей, почти обреченное продлиться все три раунда, если спортсмены будут грамотно использовать собственные козыри. Коэффициенты на полный бой появятся ближе к турниру.
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Турнир UFC Fight Night 280 пройдет в Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан). Шоу стартует в субботу, 27 июня, в 16:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, поэтому бой Алмабаев – Джонсон стоит ожидать около 20:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».
Основной кард
Прелимы