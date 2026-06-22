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ГлавнаяПрогнозыАсу Алмабаев – Чарльз Джонсон, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Асу Алмабаев – Чарльз Джонсон, 27 июня: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Казахстанец отомстит за поражение своего соотечественника Азата Максума?
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Асу Алмабаев
  • Чарльз Джонсон
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Алмабаев – Джонсон

В основном карде турнира UFC в Баку пройдет рейтинговый поединок в наилегчайшем весе (до 56,7 кг) между казахстанцем Асу Алмабаевым и американцем Чарльзом Джонсоном. Анализируем коэффициенты букмекеров и расклады перед боем.

Статистика

Алмабаев

 

Джонсон

Казахстан

Страна

США

32

Возраст

35

26

Бои

27

23 (3 / 10 / 10)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

19 (8 / 3 / 8)

3 (2 / 0 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

8 (1 / 0 / 7)

8

Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC

14

162,5

Рост (см)

175

165

Размах рук (см)

178

91,5

Размах ног (см)

101,5

Асу Алмабаев

В детстве занимался национальной казахской борьбой, в дальнейшем освоил бокс, карате, рукопашный бой, джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2013 г. В 2019-м забрал временный пояс M-1 Global в наилегчайшем весе, в 2020-м стал чемпионом Naiza FC в той же категории. Далее выступал в престижном промоушене Brave CF, после чего подписал контракт с UFC, где выиграл шесть раз при одном поражении. Идет на серии из двух побед. В последнем поединке в ноябре одолел Алекса Переса удушающим приемом в третьем раунде.

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Чарльз Джонсон

В профессиональных MMA выступает с 2016 г. Становился чемпионом LFA в наилегчайшем весе, а с 2022-го бьется под эгидой UFC. В сильнейшем промоушене выиграл восемь боев и уступил в шести. В последнем поединке в марте победил Бруно Силву раздельным решением судей.

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Сравнение коэффициентов

 Победа АлмабаеваПобеда ДжонсонаТМ (2,5)ТБ (2,5)
БЕТСИТИ1,412,903,001,36

Прогноз на бой

Алмабаев из-за травмы снялся с большого поединка против Брэндона Морено. Теперь казахстанец вынужден вновь драться не с топом дивизиона, а с оппонентом из нижней части рейтинга. При этом Джонсон весьма опасен для большинства соперников по весовой категории. Во многом за счет габаритов, которые он использует умело. Вот и относительно казахстанца у американца внушительное превосходство в росте и размахе рук.

С учетом того, что Джонсон предпочитает работать в стойке, кажется очевидной ставка Алмабаева на борьбу. Рисковать на верхнем этаже опасно, а вот затянуть соперника в партер – более адекватная стратегия. Но казахстанцу понадобится работать максимально активно и не терять контроль. Тем более что финишировать Джонсона тяжело – у него лишь одно досрочное поражение. 

Полагаем, в итоге нас ждет довольно конкурентное противостояние стилей, почти обреченное продлиться все три раунда, если спортсмены будут грамотно использовать собственные козыри. Коэффициенты на полный бой появятся ближе к турниру.

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Полный кард, где смотреть бой Алмабаев – Джонсон

Турнир UFC Fight Night 280 пройдет в Национальной гимнастической арене в Баку (Азербайджан). Шоу стартует в субботу, 27 июня, в 16:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 19:00 мск, поэтому бой Алмабаев – Джонсон стоит ожидать около 20:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».

Основной кард

Прелимы

  • Фарман Хасанов (Азербайджан) – Эрик Нолан (США). Полусредний вес;
  • Абдул-Рахман Яхьяев (Турция) – Джулиус Уокер (США). Полутяжелый вес;
  • Нурсултон Рузибоев (Узбекистан) – Андрей Пуляев (Россия). Средний вес;
  • Каан Офли (Австралия) – Хавьер Рейес (Колумбия). Полулегкий вес;
  • Даниил Донченко (Украина) – Теодор Берггрен (Швеция). Полусредний вес;
  • Бекзат Алмахан (Казахстан) – Жан Мацумото (Бразилия). Легчайший вес;
  • Тахир Абдуллаев (Азербайджан) – Джефферсон Насименто (Бразилия). Полусредний вес.

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