Йоэль Альварес – Ярослав Амосов, 10 мая: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

В предварительном карде турнира UFC 328 побьются испанец Йоэль Альварес и украинец Ярослав Амосов. Сумеет ли бывший чемпион Bellator отстоять свою позицию в рейтинге полусреднего дивизиона (до 77,1 кг)?
Альварес
Амосов
|Испания
Страна
Украина
|33
Возраст
32
|26
Бои
30
|23 (5 / 17 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
29 (9 / 12 / 8)
|3 (2 / 0 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (1 / 0 / 0)
|–
Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC
14
|188
Рост (см)
183
|195,5
Размах рук (см)
190,5
|106,5
Размах ног (см)
113
Обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2013 г. В 2018-м стал чемпионом AFL в легком весе, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене выиграл восемь боев и уступил в двух. На данный момент идет на серии из четырех побед. В последнем поединке в октябре дебютировал в полусреднем весе и одолел Висенте Люке единогласным решением судей.
Уроженец Киевской области, в 15-летнем возрасте начал активно заниматься боевым самбо, впоследствии стал четырехкратным чемпионом мира в этой дисциплине. В профессиональных MMA выступает с 2012 г. В 2016-м завоевал пояс Tech-Rep в полусреднем весе и дважды его защитил, после чего перешел в Bellator. В 2021 г. стал чемпионом этой лиги и один раз защитил титул, а затем потерял его из-за поражения от Джейсона Джексона. После этого вышел на серию из двух побед. В последнем поединке в декабре дебютировал в UFC и финишировал Нила Мэгни удушающим приемом в первом раунде.
Серьезные проверки Амосова в UFC продолжаются. Альварес – очень опасный соперник, амбассадор досрочных побед. Испанец – жесткий боец, который постоянно нацелен на финиш и при этом весьма универсален. Но он поднялся из легкого дивизиона и в полусреднем провел только один поединок, поэтому сложно в полной мере оценить потенциал в новом весе.
А вот Амосов в данной категории выступает давно и успешно. Главный козырь украинца – работа в партере и широкий арсенал сабмишенов. Он старается прокачивать и ударную технику, но в стойке Альварес точно выглядит опаснее за счет напора и прессинга.
Резюмируя, ждем очень конкурентный поединок с высокой вероятностью финиша на любом этаже. Рискнем предположить, что бой завершится досрочно – соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.
Турнир UFC 328 пройдет на арене «Prudential Center» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Шоу стартует в полночь с 9 на 10 мая по московскому времени. Бой Альварес – Амосов стоит ожидать около 03:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямой эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 01:00 мск.
