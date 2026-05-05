Йоэль Альварес – Ярослав Амосов, 10 мая: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Серьезные проверки Амосова в UFC продолжаются. Альварес – очень опасный соперник, амбассадор досрочных побед. Испанец – жесткий боец, который постоянно нацелен на финиш и при этом весьма универсален. Но он поднялся из легкого дивизиона и в полусреднем провел только один поединок, поэтому сложно в полной мере оценить потенциал в новом весе.

А вот Амосов в данной категории выступает давно и успешно. Главный козырь украинца – работа в партере и широкий арсенал сабмишенов. Он старается прокачивать и ударную технику, но в стойке Альварес точно выглядит опаснее за счет напора и прессинга.

Резюмируя, ждем очень конкурентный поединок с высокой вероятностью финиша на любом этаже. Рискнем предположить, что бой завершится досрочно – соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.