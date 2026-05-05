Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Йоэль Альварес – Ярослав Амосов, 10 мая: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
29 сабмишенов на двоих
Александр Бокулёв
Источник: UFC Europe
Источник: UFC Europe
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Йоэль Альварес
  • Ярослав Амосов
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Альварес – Амосов

В предварительном карде турнира UFC 328 побьются испанец Йоэль Альварес и украинец Ярослав Амосов. Сумеет ли бывший чемпион Bellator отстоять свою позицию в рейтинге полусреднего дивизиона (до 77,1 кг)?

Статистика

Свернуть

Альварес

 

Амосов

Испания

Страна

Украина

33

Возраст

32

26

Бои

30

23 (5 / 17 / 1)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

29 (9 / 12 / 8)

3 (2 / 0 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (1 / 0 / 0)

Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC

14

188

Рост (см)

183

195,5

Размах рук (см)

190,5

106,5

Размах ног (см)

113

Йоэль Альварес

Свернуть

Обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2013 г. В 2018-м стал чемпионом AFL в легком весе, после чего перешел в UFC. В сильнейшем промоушене выиграл восемь боев и уступил в двух. На данный момент идет на серии из четырех побед. В последнем поединке в октябре дебютировал в полусреднем весе и одолел Висенте Люке единогласным решением судей.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Ярослав Амосов

Свернуть

Уроженец Киевской области, в 15-летнем возрасте начал активно заниматься боевым самбо, впоследствии стал четырехкратным чемпионом мира в этой дисциплине. В профессиональных MMA выступает с 2012 г. В 2016-м завоевал пояс Tech-Rep в полусреднем весе и дважды его защитил, после чего перешел в Bellator. В 2021 г. стал чемпионом этой лиги и один раз защитил титул, а затем потерял его из-за поражения от Джейсона Джексона. После этого вышел на серию из двух побед. В последнем поединке в декабре дебютировал в UFC и финишировал Нила Мэгни удушающим приемом в первом раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа АльваресаПобеда АмосоваТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI2,401,601,931,82

Прогноз на бой

Свернуть

Серьезные проверки Амосова в UFC продолжаются. Альварес – очень опасный соперник, амбассадор досрочных побед. Испанец – жесткий боец, который постоянно нацелен на финиш и при этом весьма универсален. Но он поднялся из легкого дивизиона и в полусреднем провел только один поединок, поэтому сложно в полной мере оценить потенциал в новом весе.

А вот Амосов в данной категории выступает давно и успешно. Главный козырь украинца – работа в партере и широкий арсенал сабмишенов. Он старается прокачивать и ударную технику, но в стойке Альварес точно выглядит опаснее за счет напора и прессинга.

Резюмируя, ждем очень конкурентный поединок с высокой вероятностью финиша на любом этаже. Рискнем предположить, что бой завершится досрочно – соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Полный кард, где смотреть бой Альварес – Амосов

Свернуть

Турнир UFC 328 пройдет на арене «Prudential Center» в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Шоу стартует в полночь с 9 на 10 мая по московскому времени. Бой Альварес – Амосов стоит ожидать около 03:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямой эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 01:00 мск.

Основной кард

Прелимы

  • Атеба Готье (Камерун) – Оззи Диас (США). Средний вес;
  • Йоэль Альварес (Испания) – Ярослав Амосов (Украина). Полусредний вес;
  • Грант Доусон (США) – Матеуш Ребецкий (Польша). Легкий вес;
  • Джим Миллер (США) – Джаред Гордон (США). Легкий вес;
  • Роман Копылов (Россия) – Марко Тулио (Бразилия). Средний вес;
  • Пэт Сабатини (США) – Уильям Гомис (Франция). Полулегкий вес;
  • Байсангур Сусуркаев (Россия) – Джорден Сантос (Бразилия). Средний вес;
  • Клейтон Карпентер (США) – Хосе Очоа (Перу). Наилегчайший вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer240 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_4eb1865757.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer56 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer240 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer240 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer240 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading