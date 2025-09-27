Мирра Андреева — Джессика Бузас Манейро, 29 сентября: прогноз на матч турнира в Пекине

Были сомнения в соревновательном тонусе Андреевой после US Open, но в Пекине она стартовала без проблем. В матче с Линь выглядела уверенно, не теряла концентрацию и отдала сопернице лишь четыре гейма.

Конечно, Бузас Манейро потенциально может навязать более серьезную борьбу. Однако испанка, хотя и заметно прогрессирует в последнее время, пока всё же далеко от уровня мировых топов. Явных козырей на фоне Андреевой у нее нет, поэтому шансы у Бузас Манейро, скорее, появятся, если их подарит сама россиянка.

Рискнем предположить, что пятая ракетка мира не будет разбрасываться подарками, удержит матч под своим контролем и в итоге победит в двух сетах.