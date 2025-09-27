Мирра Андреева — Джессика Бузас Манейро, 29 сентября: прогноз на матч турнира в Пекине

Партнерский проект
Россиянка Мирра Андреева уверенно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине. В третьем круге ей предстоит встретиться с испанкой Джессикой Бузас Манейро. Сумеет ли пятая ракетка мира вновь одержать яркую победу?
Дата / Время: 29.09.2025, не ранее 06:00 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр (Пекин, Китай)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Мирра Андреева (18 лет, 5-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Джессика Бузас Манейро (23 года, 48-я ракетка мира)
Победительница этого матча в четвертом круге сыграет с сильнейшей из пары Майя Джойнт (Австралия) — Сонай Картал (Великобритания)
Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе, а также дошла до полуфинала в Брисбене, на грунте пробилась в четвертьфинал в Мадриде и Риме, на траве — в Бад-Хомбурге. На «Ролан Гаррос» и Уимблдоне пробилась в четвертьфинал, на Australian Open вылетела в четвертом круге, а на US Open — в третьем. Всего в нынешнем сезоне одержала 39 побед при 13 поражениях. На турнире в Пекине лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до четвертьфинала.
Не поднималась выше 40-го места в мировом рейтинге и не брала титулов на уровне WTA. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала в Руане, Рабате (оба — грунт) и Монреале (хард). На Australian Open вылетела во втором круге, на «Ролан Гаррос» — в третьем, на Уимблдоне — в четвертом, на US Open — в первом. Всего в 2025 году одержала 27 побед при 20 поражениях. На турнире в Пекине ранее выступила только в прошлом сезоне, когда вылетела в первом круге.
Ранее спортсменки не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают россиянку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,20 на её победу и 4,50 на успех испанки.
Букмекеры ждут, что матч продлится не более двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,86 на ТБ (19,5) и 1,94 на ТМ (19,5).
Были сомнения в соревновательном тонусе Андреевой после US Open, но в Пекине она стартовала без проблем. В матче с Линь выглядела уверенно, не теряла концентрацию и отдала сопернице лишь четыре гейма.
Конечно, Бузас Манейро потенциально может навязать более серьезную борьбу. Однако испанка, хотя и заметно прогрессирует в последнее время, пока всё же далеко от уровня мировых топов. Явных козырей на фоне Андреевой у нее нет, поэтому шансы у Бузас Манейро, скорее, появятся, если их подарит сама россиянка.
Рискнем предположить, что пятая ракетка мира не будет разбрасываться подарками, удержит матч под своим контролем и в итоге победит в двух сетах.