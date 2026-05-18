Арсенал – Бернли, 18 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

37-й тур Английской Премьер-лиги (АПЛ) пройдет посреди недели. Лидер сезона, «Арсенал», свой матч против «Бернли» проведет в понедельник, 18 мая. Рассмотрим эту игру в контексте перспективных вариантов для пари.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Арсенал» (Лондон)
18.05.2026, Пн
22:00 МСК
«Бернли»
|П1 - 1.08
Турнир: чемпионат Англии по футболу, 37-й тур
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия, Великобритания)
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|58
|24
|34
|206-139
|«Бернли»
|34
|24
|58
|139-206
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2026
|«Вест Хэм»
0:1
«Арсенал»
АПЛ
|05.05.2026
|«Арсенал»
1:0
«Атлетико»
Лига чемпионов
|02.05.2026
|«Арсенал»
3:0
«Фулхэм»
АПЛ
|29.04.2026
|«Атлетико»
1:1
«Арсенал»
Лига чемпионов
|25.04.2026
|«Арсенал»
1:0
«Ньюкасл»
АПЛ
Последние пять матчей «Бернли»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2026
|«Бернли»
2:2
«Астон Вилла»
АПЛ
|01.05.2026
|«Лидс»
3:1
«Бернли»
АПЛ
|22.04.2026
|«Бернли»
0:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|19.04.2026
|«Ноттингем Форест»
4:1
«Бернли»
АПЛ
|11.04.2026
|«Бернли»
0:2
«Брайтон»
АПЛ
За два тура до финиша сезона лондонцы опережают «Манчестер Сити» на пару очков. «Бернли» уже лишился даже математических шансов на выживание в АПЛ.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Арсенал
|36
|24
|7
|5
|68-26
|79
|2
|Манчестер Сити
|36
|23
|8
|5
|75-32
|77
|3
|Манчестер Юнайтед
|36
|18
|11
|7
|63-48
|65
|4
|Астон Вилла
|37
|18
|8
|11
|54-48
|62
|5
|Ливерпуль
|37
|17
|8
|12
|62-52
|59
|6
|Борнмут
|36
|13
|16
|7
|56-52
|55
|7
|Брайтон
|36
|14
|11
|11
|52-42
|53
|8
|Брентфорд
|36
|14
|9
|13
|52-49
|51
|9
|Челси
|36
|13
|10
|13
|55-49
|49
|10
|Эвертон
|36
|13
|10
|13
|46-46
|49
|11
|Фулхэм
|36
|14
|6
|16
|44-50
|48
|12
|Сандерленд
|36
|12
|12
|12
|37-46
|48
|13
|Ньюкасл
|36
|13
|7
|16
|50-52
|46
|14
|Лидс
|36
|10
|14
|12
|48-53
|44
|15
|Кристал Пэлас
|36
|11
|11
|14
|38-47
|44
|16
|Ноттингем Форест
|36
|11
|10
|15
|45-47
|43
|17
|Тоттенхэм
|36
|9
|11
|16
|46-55
|38
|18
|Вест Хэм
|36
|9
|9
|18
|42-62
|36
|19
|Бернли
|36
|4
|9
|23
|37-73
|21
|20
|Вулверхэмптон
|36
|3
|9
|24
|25-66
|18
«Арсеналу» осталось провести три матча в сезоне, в которых он может выиграть два трофея. На первый взгляд, самый легкий из них лидер АПЛ проведет в понедельник. В таблице чемпионата Англии между соперниками пролегла пропасть глубиной в 18 позиций и 58 очков. Но именно такие игры крайне опасны для фаворитов. Славы в подобной игре не снискать, а споткнуться можно. Когда аутсайдерам нечего терять, они порой преподносят сюрпризы. Весенние ничьи «Бернли» с финалистом Лиги Европы, «Астон Виллой», и «Челси» - из этой серии. При этом последнюю победу аутсайдер одержал еще 11 февраля - 3:2 над «Кристал Пэлас» в гостях.
«Арсенал» в последнее время выигрывает, как правило, минимально. Три из четырех побед «канониров» в апреле-мае были со счетом 1:0. Вряд ли они станут расходовать на предпоследнюю команду чемпионата больше сил, чем требуется для добычи трех очков.
Наш выбор в этой паре: тотал меньше 3.5. «Бетбум» дает коэффициент 1.61 на этот исход.
Матчи английских турниров на территории России транслируют специализированные группы в социальных сетях.
Потери
«Арсенал»: Мерино (травма)
«Бернли»: Бейер, Куллен (оба – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» – «Бернли»:
|Позиция
|«Арсенал»
|«Бернли»
|Вратарь
|1. Райя
|13. Вайс
|Защитник
|3. Москера
|6. Туанзебе
|Защитник
|2. Салиба
|12. Хамфрис
|Защитник
|6. Габриэл
|5. Эстев
|Защитник
|5. Инкапье
|2. Уокер
|Полузащитник
|41. Райс
|23. Пирес
|Полузащитник
|36. Субименди
|8. Угочукву
|Полузащитник
|8. Эдегор
|16. Луиш
|Нападающий
|20. Мадуэке
|17. Тшауна
|Нападающий
|10. Эзе
|11. Энтони
|Нападающий
|29. Хаверц
|19. Флемминг
|Главный тренер
|Микель Артета
|Майк Джексон
«Бетбум» установил коэффициент 1.08 на победу фаворита. Ничья и победа андердога котируются неизмеримо выше - соответственно, за 11.00 и 27.00.
Букмекеры не допускают иного исхода, кроме победы кандидата в чемпионы.
Легальных прямых трансляций АПЛ в России нет, но эфиры организуют группы в социальных сетях.
Решающий матч ЛЧ запланирован на 30 мая. Соперником «Арсенала» по финалу будет действующий чемпион Европы - «ПСЖ».