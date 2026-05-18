Арсенал – Бернли, 18 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Предпоследний шаг «канониров» к долгожданному трофею
Валентин Васильев
Полное содержание

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

37-й тур Английской Премьер-лиги (АПЛ) пройдет посреди недели. Лидер сезона, «Арсенал», свой матч против  «Бернли» проведет в понедельник, 18 мая. Рассмотрим эту игру в контексте перспективных вариантов для пари. 

«Арсенал» (Лондон)

18.05.2026, Пн

22:00 МСК

«Бернли» 

П1 - 1.08

Х - 11.00

П2 - 27.00

Турнир: чемпионат Англии по футболу, 37-й тур

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия, Великобритания)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал» 582434206-139
«Бернли» 342458139-206

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2026«Вест Хэм»

0:1

«Арсенал»

АПЛ

05.05.2026«Арсенал»

1:0

«Атлетико»

Лига чемпионов

02.05.2026«Арсенал»

3:0

«Фулхэм»

АПЛ

29.04.2026«Атлетико»

1:1

«Арсенал»

Лига чемпионов

25.04.2026«Арсенал»

1:0

«Ньюкасл»

АПЛ

Последние пять матчей «Бернли»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

 

Турнир

10.05.2026«Бернли» 

2:2

«Астон Вилла»

 

АПЛ

01.05.2026«Лидс»

3:1

«Бернли» 

 

АПЛ

22.04.2026«Бернли» 

0:1

«Манчестер Сити»

 

АПЛ

19.04.2026«Ноттингем Форест»

4:1

«Бернли» 

 

АПЛ

11.04.2026«Бернли» 

0:2

«Брайтон»

 

АПЛ

Место в турнирной таблице

За два тура до финиша сезона лондонцы опережают «Манчестер Сити» на пару очков. «Бернли» уже лишился даже математических шансов на выживание в АПЛ. 

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Арсенал36247568-2679
2Манчестер Сити36238575-3277
3Манчестер Юнайтед361811763-4865
4Астон Вилла371881154-4862
5Ливерпуль371781262-5259
6Борнмут361316756-5255
7Брайтон3614111152-4253
8Брентфорд361491352-4951
9Челси3613101355-4949
10Эвертон3613101346-4649
11Фулхэм361461644-5048
12Сандерленд3612121237-4648
13Ньюкасл361371650-5246
14Лидс3610141248-5344
15Кристал Пэлас3611111438-4744
16Ноттингем Форест3611101545-4743
17Тоттенхэм369111646-5538
18Вест Хэм36991842-6236
19Бернли36492337-7321
20Вулверхэмптон36392425-6618

Прогноз на матч

«Арсеналу» осталось провести три матча в сезоне, в которых он может выиграть два трофея. На первый взгляд, самый легкий из них лидер АПЛ проведет в понедельник. В таблице чемпионата Англии между соперниками пролегла пропасть глубиной в 18 позиций и 58 очков. Но именно такие игры крайне опасны для фаворитов. Славы в подобной игре не снискать, а споткнуться можно. Когда аутсайдерам нечего терять, они порой преподносят сюрпризы.  Весенние ничьи «Бернли» с финалистом Лиги Европы, «Астон Виллой», и «Челси» - из этой серии. При этом последнюю победу аутсайдер одержал еще 11 февраля - 3:2 над «Кристал Пэлас» в гостях.

«Арсенал» в последнее время выигрывает, как правило, минимально. Три из четырех побед «канониров» в апреле-мае были со счетом 1:0. Вряд ли они станут расходовать на предпоследнюю команду чемпионата больше сил, чем требуется для добычи трех очков.

Наш выбор в этой паре: тотал меньше 3.5. «Бетбум» дает коэффициент 1.61 на этот исход.

Бонусы на матч

Трансляции

Матчи английских турниров на территории России транслируют специализированные группы в социальных сетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Арсенал»: Мерино (травма)

«Бернли»: Бейер, Куллен  (оба – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» – «Бернли»:

Позиция«Арсенал»«Бернли»
Вратарь1. Райя13. Вайс
Защитник3. Москера6. Туанзебе
Защитник2. Салиба12. Хамфрис
Защитник6. Габриэл5. Эстев
Защитник5. Инкапье2. Уокер
Полузащитник41. Райс23. Пирес
Полузащитник36. Субименди8. Угочукву
Полузащитник8. Эдегор16. Луиш
Нападающий20. Мадуэке17. Тшауна
Нападающий10. Эзе11. Энтони
Нападающий29. Хаверц19. Флемминг
Главный тренерМикель АртетаМайк Джексон

Коэффициенты букмекеров

«Бетбум» установил коэффициент 1.08 на победу фаворита. Ничья и победа андердога котируются неизмеримо выше - соответственно, за 11.00 и 27.00.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Арсенал» – «Бернли»?

Букмекеры не допускают иного исхода, кроме победы кандидата в чемпионы.

Где смотреть бесплатно матч «Арсенал» – «Бернли»?

Легальных прямых трансляций АПЛ в России нет, но эфиры организуют группы в социальных сетях.

Когда финал Лиги чемпионов?

Решающий матч ЛЧ запланирован на 30 мая. Соперником «Арсенала» по финалу будет действующий чемпион Европы - «ПСЖ».

