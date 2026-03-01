Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



28 февраля 3:41ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Арсенал - Челси, 1 марта: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Первое топ-дерби весны в Англии!
Валентин Васильев

28-й тур английской Премьер-лиги увенчает статусное столичное дерби. В гости к лидеру сезона едет клубный чемпион мира. Меньше месяца назад «Арсенал» с «Челси» бились в Кубке лиги - теперь продолжает выяснение отношений в чемпионате. Рассмотрим противостояние на «Эмирейтс» с точки зрения перспективных вариантов для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Лондон)

01.03.2026, Вс

19:30 МСК

«Челси»  (Лондон)

П1 - 1.61

Х - 4.25

П2 - 5.70

Турнир: английская Премьер-лига, 28-й тур

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)

Главный судья:  Даррен Ингланд (Англия)

🎁 Получить до 25 000 рублей от «Марафона»

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал»876368313-283
«Челси»686387283-313

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2026«Тоттенхэм»

1:4

«Арсенал»

АПЛ

18.02.2026«Вулверхэмптон»

2:2

«Арсенал»

АПЛ

15.02.2026«Арсенал»

4:0

«Уиган»

Кубок Англии

12.02.2026«Брентфорд»

1:1

«Арсенал»

АПЛ

07.02.2026«Арсенал»

3:0

«Сандерленд»

АПЛ

Последние пять матчей «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.01.2026«Челси»

1:12

«Бернли»

АПЛ

13.02.2026«Халл Сити»

0:4

«Челси»

Кубок Англии

10.02.2026«Челси»

2:2

«Лидс»

АПЛ

07.02.2026«Вулверхэмптон»

1:3

«Челси»

АПЛ

03.02.2026«Арсенал»

1:0

«Челси»

Кубок лиги

Место в турнирной таблице

Свернуть

«Арсенал» продолжает лидировать в АПЛ. «Челси» идет вровень по очкам с «Ливерпулем».

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Арсенал28187356-2161
2Манчестер Сити27175556-2556
3Астон Вилла28156738-3051
4Манчестер Юнайтед27139548-3748
5Челси27129648-3145
6Ливерпуль27136842-3545
7Брентфорд271241140-3740
8Борнмут27911743-4538
9Эвертон271071029-3137
10Фулхэм271141238-4137
11Ньюкасл271061138-3936
12Сандерленд2799928-3336
13Кристал Пэлас27981029-3235
14Брайтон27810936-3434
15Лидс277101037-4631
16Тоттенхэм27781237-4129
17Ноттингем Форест27761425-3927
18Вест Хэм27671432-4925
19Бернли27471629-5219
20Вулверхэмптон29272020-5113

Прогноз на матч

Свернуть

В этом году «Арсенал» с «Челси» встречались уже дважды. В январе-феврале они бились за финал Кубка лиги. Игры получились довольно драматичными. На своем поле «синие» уступили 2:3, а на чужом до последних минут пытались сравнять счет по сумме двух игр, но были поражены быстрой контратакой соперника на седьмой компенсированной минуте: Кай Хаверц реализовал выход один на один и поставил точку в этой истории.

Естественно, Лиам Росеньор и его футболисты горят желанием взять реванш за два подряд обидных поражения. После февральской игры на «Эмирейтс» они больше не проигрывали: одержали две победы и столько же раз разделили с соперниками очки. 

«Арсенал» не проигрывает с конца января (2:3 от «МЮ»), но пропущенные мячи для него перестали быть редкостью. Из четырех предыдущих матчей лидера АПЛ три были с голами в обе стороны. 

 А «МАРАФОН» дает коэффициент 1.75 на «обе забьют».

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«МАРАФОН»До 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
БЕТСИТИДо 2 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

Матч в Лондоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАРАФОН»ГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Арсенал»: Доумен,  Мерино (оба - травмы)

«Челси»: Фофана (дисквалификация), Кукурелья, Йоргенсен,  Уили, Колвилл, Эссуго, Гиттенс (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Челси»:

Позиция«Арсенал»«Челси»Позиция
Вратарь1. Райя1. СанчесВратарь
Защитник4. Уайт23. ЧалобаЗащитник
Защитник6. Магальяйнс24. ДжеймсЗащитник
Защитник2. Салиба5. БадьяшильЗащитник
Защитник12. Тимбер27. ГустоЗащитник
Полузащитник 8. Эдегор25. КайседоПолузащитник
Полузащитник 41. Райс8. ФернандесПолузащитник 
Полузащитник36. Субименди41. ЭстеваоПолузащитник
Нападающий19. Троссард17. АндрейПолузащитник
Нападающий14. Дьекереш49. ГарначоПолузащитник
Нападающий11. Мартинелли9. ДелапНападающий
Главный тренерМикель АртетаЛиам РосеньорГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты «МАРАФОН» предсказуемо отдают предпочтение хозяевам поля. Котировка на победу лидера составляет 1.61. Ничья идет в линии букмекера за 4.25, победа гостей - за 5.70.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Арсенал» - «Челси»?

Ниже всего традиционно котируются минимальная победа лидера со счетом 1:0 (6.90) и результативная ничья - 1:1 (7.00).

Будет ли много голов в матче «Арсенал» - «Челси»?

Тотал больше 2.5 идет в БК «МАРАФОН» за 1.74. Коэффициент на ТМ 2.5 значительно выше - 2.12.

Все фрибеты букмекеров смотрите на сайте «Советского спорта».

Где бесплатно смотреть матч «Арсенал» - «Челси»?

Следить за ходом матча в России можно по онлайн-трансляциям крупнейших букмекерских компаний - таких, как «МАРАФОН».

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer305 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer121 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer30 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer305 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer305 дней 5 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer305 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer305 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё