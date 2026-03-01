Арсенал - Челси, 1 марта: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

В этом году «Арсенал» с «Челси» встречались уже дважды. В январе-феврале они бились за финал Кубка лиги. Игры получились довольно драматичными. На своем поле «синие» уступили 2:3, а на чужом до последних минут пытались сравнять счет по сумме двух игр, но были поражены быстрой контратакой соперника на седьмой компенсированной минуте: Кай Хаверц реализовал выход один на один и поставил точку в этой истории.

Естественно, Лиам Росеньор и его футболисты горят желанием взять реванш за два подряд обидных поражения. После февральской игры на «Эмирейтс» они больше не проигрывали: одержали две победы и столько же раз разделили с соперниками очки.

«Арсенал» не проигрывает с конца января (2:3 от «МЮ»), но пропущенные мячи для него перестали быть редкостью. Из четырех предыдущих матчей лидера АПЛ три были с голами в обе стороны.

А «МАРАФОН» дает коэффициент 1.75 на «обе забьют».