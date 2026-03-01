Арсенал - Челси, 1 марта: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Партнерский проект
28-й тур английской Премьер-лиги увенчает статусное столичное дерби. В гости к лидеру сезона едет клубный чемпион мира. Меньше месяца назад «Арсенал» с «Челси» бились в Кубке лиги - теперь продолжает выяснение отношений в чемпионате. Рассмотрим противостояние на «Эмирейтс» с точки зрения перспективных вариантов для пари.
Турнир: английская Премьер-лига, 28-й тур
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|87
|63
|68
|313-283
|«Челси»
|68
|63
|87
|283-313
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2026
|«Тоттенхэм»
1:4
«Арсенал»
АПЛ
|18.02.2026
|«Вулверхэмптон»
2:2
«Арсенал»
АПЛ
|15.02.2026
|«Арсенал»
4:0
«Уиган»
Кубок Англии
|12.02.2026
|«Брентфорд»
1:1
«Арсенал»
АПЛ
|07.02.2026
|«Арсенал»
3:0
«Сандерленд»
АПЛ
Последние пять матчей «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.01.2026
|«Челси»
1:12
«Бернли»
АПЛ
|13.02.2026
|«Халл Сити»
0:4
«Челси»
Кубок Англии
|10.02.2026
|«Челси»
2:2
«Лидс»
АПЛ
|07.02.2026
|«Вулверхэмптон»
1:3
«Челси»
АПЛ
|03.02.2026
|«Арсенал»
1:0
«Челси»
Кубок лиги
«Арсенал» продолжает лидировать в АПЛ. «Челси» идет вровень по очкам с «Ливерпулем».
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Арсенал
|28
|18
|7
|3
|56-21
|61
|2
|Манчестер Сити
|27
|17
|5
|5
|56-25
|56
|3
|Астон Вилла
|28
|15
|6
|7
|38-30
|51
|4
|Манчестер Юнайтед
|27
|13
|9
|5
|48-37
|48
|5
|Челси
|27
|12
|9
|6
|48-31
|45
|6
|Ливерпуль
|27
|13
|6
|8
|42-35
|45
|7
|Брентфорд
|27
|12
|4
|11
|40-37
|40
|8
|Борнмут
|27
|9
|11
|7
|43-45
|38
|9
|Эвертон
|27
|10
|7
|10
|29-31
|37
|10
|Фулхэм
|27
|11
|4
|12
|38-41
|37
|11
|Ньюкасл
|27
|10
|6
|11
|38-39
|36
|12
|Сандерленд
|27
|9
|9
|9
|28-33
|36
|13
|Кристал Пэлас
|27
|9
|8
|10
|29-32
|35
|14
|Брайтон
|27
|8
|10
|9
|36-34
|34
|15
|Лидс
|27
|7
|10
|10
|37-46
|31
|16
|Тоттенхэм
|27
|7
|8
|12
|37-41
|29
|17
|Ноттингем Форест
|27
|7
|6
|14
|25-39
|27
|18
|Вест Хэм
|27
|6
|7
|14
|32-49
|25
|19
|Бернли
|27
|4
|7
|16
|29-52
|19
|20
|Вулверхэмптон
|29
|2
|7
|20
|20-51
|13
В этом году «Арсенал» с «Челси» встречались уже дважды. В январе-феврале они бились за финал Кубка лиги. Игры получились довольно драматичными. На своем поле «синие» уступили 2:3, а на чужом до последних минут пытались сравнять счет по сумме двух игр, но были поражены быстрой контратакой соперника на седьмой компенсированной минуте: Кай Хаверц реализовал выход один на один и поставил точку в этой истории.
Естественно, Лиам Росеньор и его футболисты горят желанием взять реванш за два подряд обидных поражения. После февральской игры на «Эмирейтс» они больше не проигрывали: одержали две победы и столько же раз разделили с соперниками очки.
«Арсенал» не проигрывает с конца января (2:3 от «МЮ»), но пропущенные мячи для него перестали быть редкостью. Из четырех предыдущих матчей лидера АПЛ три были с голами в обе стороны.
Матч в Лондоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Арсенал»: Доумен, Мерино (оба - травмы)
«Челси»: Фофана (дисквалификация), Кукурелья, Йоргенсен, Уили, Колвилл, Эссуго, Гиттенс (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Челси»:
|Позиция
|«Арсенал»
|«Челси»
|Позиция
|Вратарь
|1. Райя
|1. Санчес
|Вратарь
|Защитник
|4. Уайт
|23. Чалоба
|Защитник
|Защитник
|6. Магальяйнс
|24. Джеймс
|Защитник
|Защитник
|2. Салиба
|5. Бадьяшиль
|Защитник
|Защитник
|12. Тимбер
|27. Густо
|Защитник
|Полузащитник
|8. Эдегор
|25. Кайседо
|Полузащитник
|Полузащитник
|41. Райс
|8. Фернандес
|Полузащитник
|Полузащитник
|36. Субименди
|41. Эстевао
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Троссард
|17. Андрей
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Дьекереш
|49. Гарначо
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Мартинелли
|9. Делап
|Нападающий
|Главный тренер
|Микель Артета
|Лиам Росеньор
|Главный тренер
Эксперты предсказуемо отдают предпочтение хозяевам поля. Котировка на победу лидера составляет 1.61. Ничья идет в линии букмекера за 4.25, победа гостей - за 5.70.
Ниже всего традиционно котируются минимальная победа лидера со счетом 1:0 (6.90) и результативная ничья - 1:1 (7.00).
Тотал больше 2.5 идет за 1.74. Коэффициент на ТМ 2.5 значительно выше - 2.12.
Следить за ходом матча в России можно по онлайн-трансляциям крупнейших букмекерских компаний.