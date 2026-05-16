Астон Вилла - Ливерпуль, 15 мая: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Несмотря на статус пятничного гостя, главный матч сезона ожидает «Астон Виллу» 20 мая - финал Лиги Европы против немецкого «Фрайбурга» в Стамбуле. Легкомысленно отнестись к игре чемпионата команде Унаи Эмери не позволяет положение в таблице АПЛ. За два тура до финиша турнира ни «Вилла», ни «Ливерпуль» еще не забронировали места в Лиге чемпионов. Позициям топов все еще угрожает дерзкий «Борнмут». Вероятность подъема андердога в топ-5 объективно мала, учитывая силу его соперников (сначала «Ман Сити», а затем «Ноттингем Форест»), но близость неожиданного преследователя держит в тонусе участников игры в Бирмингеме.

«Вилла» три тура не побеждает в Премьер-лиге (два поражения и ничья), «Ливерпуль» - два (одно очко из шести возможных). В стратегическом отношении обе команды, наверное, устроит ничья в личной встрече. Существенной разницы между четвертым и пятым местом в АПЛ нет - оба ведут в ЛЧ. По логике, чемпион должен быть чуть более собран и мотивирован - у него-то еврокубков в этом году уже не осталось.

У хозяев семь матчей из последних 10 были с забитыми и пропущенными мячами, у гостей - восемь. Есть надежда, что сегодня вечером команды «зажгут». Наш прогноз: обе забьют и тотал больше 2.5.