Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Астон Вилла - Ливерпуль, 15 мая: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Обновлено:
Битва за четвертое место
Валентин Васильев
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

Предпоследний тур сезона-2025/26 в английской Премьер-лиге откроется в пятницу, 15 мая, топ-матчем в Бирмингеме. Финалист Лиги Европы принимает пока еще действующего чемпиона страны. Рассказываем о самых интересных вариантах пари на игру «Астон Вилла» - «Ливерпуль». 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Астон Вилла» (Бирмингем)

15.05.2026, Пт

22:00 МСК

«Ливерпуль»

П1 - 2.85

Х - 3.60

П2 - 2.50

Турнир:  английская Премьер-лига, 37-й тур

Стадион: «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия)

Главный судья:  Крис Кавана (Ланкашир, Англия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Астон Вилла»5943104289-371
«Ливерпуль»1044359371-289

Последние пять матчей «Астон Виллы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2026«Бернли»

2:2

«Астон Вилла»

АПЛ

07.05.2026«Астон Вилла»

4:0

«Ноттингем Форест»

Лига Европы

03.05.2026«Астон Вилла»

1:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

30.04.2026«Ноттингем Форест»

1:0

«Астон Вилла»

Лига Европы

25.04.2026«Фулхэм»

1:0

«Астон Вилла»

АПЛ

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.05.2026«Ливерпуль»

1:1

«Кристал Пэлас»

АПЛ

03.05.2026«Манчестер Юнайтед»

3:2

«Ливерпуль»

АПЛ

25.04.2026«Ливерпуль»

3:1

«Кристал Пэлас»

АПЛ

19.04.2026«Эвертон»

1:2

«Ливерпуль»

АПЛ

14.04.2026«Ливерпуль»

0:2

«ПСЖ»

Лига чемпионов

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед очным матчем соперники делят четвертое-пятое места в таблице по набранным очкам.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Арсенал36247568-2679
2Манчестер Сити36238575-3277
3Манчестер Юнайтед361811763-4865
4Ливерпуль361781160-4859
5Астон Вилла361781150-4659
6Борнмут361316756-5255
7Брайтон3614111152-4253
8Брентфорд361491352-4951
9Челси3613101355-4949
10Эвертон3613101346-4649
11Фулхэм361461644-5048
12Сандерленд3612121237-4648
13Ньюкасл361371650-5246
14Лидс3610141248-5344
15Кристал Пэлас3611111438-4744
16Ноттингем Форест3611101545-4743
17Тоттенхэм369111646-5538
18Вест Хэм36991842-6236
19Бернли36492337-7321
20Вулверхэмптон36392425-6618

Прогноз на матч

Свернуть

Несмотря на статус пятничного гостя, главный матч сезона ожидает «Астон Виллу» 20 мая - финал Лиги Европы против немецкого «Фрайбурга» в Стамбуле. Легкомысленно отнестись к игре чемпионата команде Унаи Эмери не позволяет положение в таблице АПЛ. За два тура до финиша турнира ни «Вилла», ни «Ливерпуль» еще не забронировали места в Лиге чемпионов. Позициям топов все еще угрожает дерзкий «Борнмут». Вероятность подъема андердога в топ-5 объективно мала, учитывая силу его соперников (сначала «Ман Сити», а затем «Ноттингем Форест»), но близость неожиданного преследователя держит в тонусе участников игры в Бирмингеме.

«Вилла» три тура не побеждает в Премьер-лиге (два поражения и ничья), «Ливерпуль» - два (одно очко из шести возможных). В стратегическом отношении обе команды, наверное, устроит ничья в личной встрече.  Существенной разницы между четвертым и пятым местом в АПЛ нет - оба ведут в ЛЧ. По логике, чемпион должен быть чуть более собран и мотивирован - у него-то еврокубков в этом году уже не осталось.

У хозяев семь матчей из последних 10 были с забитыми и пропущенными мячами, у гостей - восемь. Есть надежда, что сегодня вечером команды «зажгут». Наш прогноз: обе забьют и тотал больше 2.5.

Бонусы на матч

Свернуть

«Советский спорт» рассказывает про фрибеты, что это такое и как их получить сегодня.

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 000 рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

Матч покажут зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
БЕТСИТИГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Астон Вилла»: Алиссон, Онана, Камара (все - травмы)

«Ливерпуль»: Салах, Вирц, Брэдли, Алиссон, Экитике (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Астон Вилла» - «Ливерпуль»:

Позиция«Астон Вилла»«Ливерпуль»Позиция
Вратарь23. Мартинес25. МамардашвилиВратарь
Защитник12. Динь17. Джонс Защитник
Защитник14. Торрес4. ван ДейкЗащитник
Защитник4. Конса5. КонатеЗащитник
Защитник2. Кэш6. КеркезЗащитник
Полузащитник 8. Тилеманс17. ДжонсПолузащитник
Полузащитник 26. Богард38. ГравенберхПолузащитник 
Полузащитник27. Роджерс10. Мак АллистерПолузащитник
Полузащитник7. Макгинн8. СобослаиПолузащитник
Полузащитник10. Буэндиа30. ФримпонгПолузащитник
Нападающий11. Уоткинс18. ГакпоНападающий
Главный тренерУнаи ЭмериАрне СлотГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

«БЕТСИТИ» установил солидные коэффициенты на все исходы главного маркета: 2.85 на победу хозяев поля и 2.50 - на чемпиона. Вероятность ничьей аналитики оценили котировкой 3.60.

💰 Получить фрибет от «Бетсити»

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Астон Вилла» - «Ливерпуль»?

В линии точного счета самые низкие коэффициенты установлены на ничью 1:1 (6.50).

Будет ли много голов в матче «Астон Вилла» - «Ливерпуль»?

Коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 1.63. Это значит, что голы в Бирмингеме с высокой вероятностью будут.

Где бесплатно смотреть матч «Астон Вилла» - «Ливерпуль»?

На территории РФ матчи английских турниров легально не транслируются.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer229 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer45 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer229 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer229 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer229 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading