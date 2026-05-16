Астон Вилла - Ливерпуль, 15 мая: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
Предпоследний тур сезона-2025/26 в английской Премьер-лиге откроется в пятницу, 15 мая, топ-матчем в Бирмингеме. Финалист Лиги Европы принимает пока еще действующего чемпиона страны. Рассказываем о самых интересных вариантах пари на игру «Астон Вилла» - «Ливерпуль».
Турнир: английская Премьер-лига, 37-й тур
Стадион: «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия)
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Астон Вилла»
|59
|43
|104
|289-371
|«Ливерпуль»
|104
|43
|59
|371-289
Последние пять матчей «Астон Виллы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2026
|«Бернли»
2:2
«Астон Вилла»
АПЛ
|07.05.2026
|«Астон Вилла»
4:0
«Ноттингем Форест»
Лига Европы
|03.05.2026
|«Астон Вилла»
1:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
|30.04.2026
|«Ноттингем Форест»
1:0
«Астон Вилла»
Лига Европы
|25.04.2026
|«Фулхэм»
1:0
«Астон Вилла»
АПЛ
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.05.2026
|«Ливерпуль»
1:1
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|03.05.2026
|«Манчестер Юнайтед»
3:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|25.04.2026
|«Ливерпуль»
3:1
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|19.04.2026
|«Эвертон»
1:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|14.04.2026
|«Ливерпуль»
0:2
«ПСЖ»
Лига чемпионов
Перед очным матчем соперники делят четвертое-пятое места в таблице по набранным очкам.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Арсенал
|36
|24
|7
|5
|68-26
|79
|2
|Манчестер Сити
|36
|23
|8
|5
|75-32
|77
|3
|Манчестер Юнайтед
|36
|18
|11
|7
|63-48
|65
|4
|Ливерпуль
|36
|17
|8
|11
|60-48
|59
|5
|Астон Вилла
|36
|17
|8
|11
|50-46
|59
|6
|Борнмут
|36
|13
|16
|7
|56-52
|55
|7
|Брайтон
|36
|14
|11
|11
|52-42
|53
|8
|Брентфорд
|36
|14
|9
|13
|52-49
|51
|9
|Челси
|36
|13
|10
|13
|55-49
|49
|10
|Эвертон
|36
|13
|10
|13
|46-46
|49
|11
|Фулхэм
|36
|14
|6
|16
|44-50
|48
|12
|Сандерленд
|36
|12
|12
|12
|37-46
|48
|13
|Ньюкасл
|36
|13
|7
|16
|50-52
|46
|14
|Лидс
|36
|10
|14
|12
|48-53
|44
|15
|Кристал Пэлас
|36
|11
|11
|14
|38-47
|44
|16
|Ноттингем Форест
|36
|11
|10
|15
|45-47
|43
|17
|Тоттенхэм
|36
|9
|11
|16
|46-55
|38
|18
|Вест Хэм
|36
|9
|9
|18
|42-62
|36
|19
|Бернли
|36
|4
|9
|23
|37-73
|21
|20
|Вулверхэмптон
|36
|3
|9
|24
|25-66
|18
Несмотря на статус пятничного гостя, главный матч сезона ожидает «Астон Виллу» 20 мая - финал Лиги Европы против немецкого «Фрайбурга» в Стамбуле. Легкомысленно отнестись к игре чемпионата команде Унаи Эмери не позволяет положение в таблице АПЛ. За два тура до финиша турнира ни «Вилла», ни «Ливерпуль» еще не забронировали места в Лиге чемпионов. Позициям топов все еще угрожает дерзкий «Борнмут». Вероятность подъема андердога в топ-5 объективно мала, учитывая силу его соперников (сначала «Ман Сити», а затем «Ноттингем Форест»), но близость неожиданного преследователя держит в тонусе участников игры в Бирмингеме.
«Вилла» три тура не побеждает в Премьер-лиге (два поражения и ничья), «Ливерпуль» - два (одно очко из шести возможных). В стратегическом отношении обе команды, наверное, устроит ничья в личной встрече. Существенной разницы между четвертым и пятым местом в АПЛ нет - оба ведут в ЛЧ. По логике, чемпион должен быть чуть более собран и мотивирован - у него-то еврокубков в этом году уже не осталось.
У хозяев семь матчей из последних 10 были с забитыми и пропущенными мячами, у гостей - восемь. Есть надежда, что сегодня вечером команды «зажгут». Наш прогноз: обе забьют и тотал больше 2.5.
«Советский спорт» рассказывает про фрибеты, что это такое и как их получить сегодня.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 000 рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
Матч покажут зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Астон Вилла»: Алиссон, Онана, Камара (все - травмы)
«Ливерпуль»: Салах, Вирц, Брэдли, Алиссон, Экитике (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Астон Вилла» - «Ливерпуль»:
|Позиция
|«Астон Вилла»
|«Ливерпуль»
|Позиция
|Вратарь
|23. Мартинес
|25. Мамардашвили
|Вратарь
|Защитник
|12. Динь
|17. Джонс
|Защитник
|Защитник
|14. Торрес
|4. ван Дейк
|Защитник
|Защитник
|4. Конса
|5. Конате
|Защитник
|Защитник
|2. Кэш
|6. Керкез
|Защитник
|Полузащитник
|8. Тилеманс
|17. Джонс
|Полузащитник
|Полузащитник
|26. Богард
|38. Гравенберх
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Роджерс
|10. Мак Аллистер
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Макгинн
|8. Собослаи
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Буэндиа
|30. Фримпонг
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Уоткинс
|18. Гакпо
|Нападающий
|Главный тренер
|Унаи Эмери
|Арне Слот
|Главный тренер
«БЕТСИТИ» установил солидные коэффициенты на все исходы главного маркета: 2.85 на победу хозяев поля и 2.50 - на чемпиона. Вероятность ничьей аналитики оценили котировкой 3.60.
💰 Получить фрибет от «Бетсити»
В линии точного счета самые низкие коэффициенты установлены на ничью 1:1 (6.50).
Коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 1.63. Это значит, что голы в Бирмингеме с высокой вероятностью будут.
На территории РФ матчи английских турниров легально не транслируются.